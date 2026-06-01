Actul semnat de Mara și CFR Datorie de peste 200.000 de euro garantată cu transferurile a 5 jucători » Care sunt aceștia

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 20:24
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 20:32
  • CFR Cluj a recunoscut, printr-un contract de cesiune înregistrat în aprilie 2026, o datorie de peste 200.000 de euro către firma lui Bogdan Mara, sumă aferentă unor servicii prestate până la finalul anului 2025.
  • În locul unei plăți directe, clubul a convenit ca obligația să fie stinsă din încasările obținute în urma transferurilor a cinci jucători din lot.
Bogdan Mara (48 de ani) și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna mai, după aproape 10 ani petrecuți în două mandate în conducerea clubului din Gruia.

Bogdan Mara are de primit peste 200.000 de euro de la CFR Cluj

Cu puțin timp înaintea despărțirii, CFR Cluj și firma administrată de fostul director sportiv au semnat însă un document care arată modul în care clubul și-a asumat achitarea unei datorii de peste 200.000 de euro.

Potrivit unui contract de cesiune înregistrat la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), la data de 10 aprilie 2026, CFR Cluj a recunoscut că datorează 1.116.277,10 lei, circa 220.000 de euro, către MB World Football SRL, societate administrată de Bogdan Mara.

CFR Cluj a garantat plata datoriei cu transferurile a cinci jucători

Conform documentului, CFR Cluj și firma lui Mara au convenit ca datoria să fie achitată din sumele pe care clubul le va încasa în urma transferurilor unor fotbaliști aflați în lot.

În actul semnat de cele două părți apar numele a cinci fotbaliști:

  • Meriton Korenica;
  • Andrei Cordea;
  • Matei Ilie;
  • Lorenzo Biliboc;
  • Alibek Aliev.

Părțile au convenit ca orice sumă încasată de CFR Cluj din transferul definitiv sau temporar al acestor jucători să fie direcționată către firma lui Bogdan Mara, până la acoperirea datoriei de 1.116.277,10 lei.

Ce reprezintă suma datorată firmei lui Bogdan Mara

În document, CFR Cluj admite că întreaga sumă este aferentă activității deja prestate de MB World Football SRL în beneficiul clubului până la data de 31 decembrie 2025.

De asemenea, actul conține o precizare expresă potrivit căreia înțelegerea nu privește eventuale raporturi contractuale dintre CFR Cluj și Bogdan Mara în nume personal, în calitatea acestuia de manager sportiv.

Astfel, creanța recunoscută de club aparține societății MB World Football SRL.

Prin acest mecanism, Bogdan Mara a acceptat o modalitate de plată care vine în sprijinul CFR Cluj, club aflat în continuare sub presiune financiară.

Mara, după despărțirea de CFR Cluj: „Nu vreau să mă asociez cu ei”

Bogdan Mara și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj la începutul lunii mai, nemulțumit de revenirea lui Marian Copilu în conducerea clubului.

Fostul internațional a ocupat funcția de director sportiv în două mandate și a făcut parte din structura administrativă a clubului CFR Cluj în perioada în care feroviarii au cucerit 5 titluri de campioană, o Cupă și două Supercupe ale României.

„Într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții (n.r. despre revenirea lui Marian Copilu) și i-am spus patronului că, din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei.

Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă. Nu pot să lucrez cu cei care vor veni. Am decis să renunț și să opresc munca și colaborarea mea cu CFR Cluj. Sunt de 9 ani sau 10 ani acolo, de când a preluat Neluțu Varga pe CFR Cluj.

Demisia am depus-o de ieri, (n.r. - luni, 4 mai). Mi s-a transmis că vine o nouă conducere, care se va ocupa de tot ce se întâmplă în club”, a spus Mara, conform fanatik.ro.

Bogdan Mara a mai fost președinte la ASA Târgu Mureș (2015/2016) și o scurtă perioada director sportiv la Astra Giurgiu, între 2020-2021.

