Ea a ajutat-o pe Sorana Cîrstea Românca a vorbit despre unul dintre oamenii-cheie în progresul ei: „A făcut minuni cu mine"

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 21:31
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a oferit informații despre psihologul din Franța cu care colaborează de ceva timp.
Sportiva originară din Târgoviște impresionează cu evoluțiile sale din ultima vreme.

Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță la un turneul de Grand Slam, după ce s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, unde o va întâlni pe Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA).

Bernadette Martin, psihologul care a ajutat-o pe Sorana Cîrstea

În optimi, Sorana a trecut de chinzoaica Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA), scor 6-3, 7-6(4), iar la finalul duelului a fost chestionată cu privire la staff-ul său, dar și în ceea ce o privește pe Bernadette Martin, psihologa cu care lucrează de mai mulți ani.

„Da, pentru mine personal, am aceiași oameni de ani de zile lângă mine. Sunt o persoană destul de loială și, în momentul în care îmi merge bine cu cineva, îmi place să stau cu acea persoană.

Aici l-am pe antrenorul meu, Adrian Cruciat, pe fizioterapeut, Andrei Cristofor, și a venit și domnul Marius Comănescu, fostul meu antrenor, care pentru mine este ca o familie, ca un al doilea tată și mă ajută extrem de mult din punct de vedere emoțional.

La fel, am avut psihologa mea, este franțuzoaică, și a fost astăzi (n.r. duminică) la meci. Din nou, familia este alături. Sunt multe piese, să spun așa, în acest puzzle. Deși pe teren apar singură, sunt foarte mulți oameni în spate care muncesc la acest vis al meu”, a declarat Sorana Cîrstea la conferința de presă, citată de fanatik.ro.

Sorana Cîrstea, dialog incredibil cu Bernadette Martin: „Sunt prea bătrână”

Cîrstea a vorbit mai în detaliu despre colaborarea pe care o are cu psihologa franceză, la finele anului trecut, când a fost invitată în cadrul unui podcast.

„Acum am un psiholog, de 8 ani, e aceeași doamnă. Și nu este psiholog sportiv, este unul normal, dar a făcut minuni cu mine, îi voi fi mereu recunoscătoare. Are, de fapt, peste 80 de ani și vorbim mult.

Mă plâng mereu la ea și i-am zis: «Sunt îngrozită, pentru că sunt prea bătrână! Sunt prea bătrână! Sunt prea bătrână!».

Iar ea mi-a răspuns: «Sorana, ești un bebeluș. Nici măcar nu ai început să trăiești». Iar apoi am ajuns la concluzia că poate sunt un pic prea bătrână pentru tenis, dar sunt tânără pentru viață”.

470.000 de euro
și 430 de puncte WTA este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea pentru calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros
  • Meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva se joacă marți, după ora 12:00, ora României, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmis în direct de Eurosport.

