Biletul Zilei XBets.ro Joi, 21.05.2026 – cota 3.68 din Play-off Belgia
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 12:13
  • Astăzi se dispută etapa a 9-a din Grupa Campionat din Jupiler Pro League Belgia.

Meciurile, care încep la ora 21:30, se anunță extrem de interesante în condițiile în care 5 din cele 6 participante vor evolua în viitorul sezon european. Doar St. Truiden este sigură că va juca în Europa League. Club Brugge și Royale Union SG își dispută titlul și faza în care vor intra în Champions League, iar Anderlecht, Mechelen și Gent joacă pentru un loc în Europa League și unul în Conference League.

Biletul Zilei XBets.ro este construit în jurul acestor meciuri. El a fost plasat cu cota 3.68 și miza de 100 de lei la Superbet unde, prin activarea Superbonus 3%, câștigul potențial poate fi de 376 de lei.

Biletul Zilei XBets.ro – 21 mai 2026

MeciPronosticCotă
Gent vs Royale Union SG2 – victorie Royale Union1.77
Mechelen vs Club Brugge2 – victorie Club Brugge1.36
Anderlecht – Saint TruidenGG – ambele marchează1.53

Gent vs Royale Union SG – oaspeții cu ochii pe titlu

Royale Union a făcut o figură frumoasă în acest sezon al Champions League. Ea și-a asigurat prezența în competiția continentală și în viitorul sezon, dar nu se știe din ce fază. Royale Union este pe locul 2 în Belgia, la 4 puncte de Club Brugge și are șanse mici să termine pe primul loc și să se califice în Grupa UCL.

În așteptarea pașilor greșiți ai liderului din Jupiler Pro League, echipa din Saint-Gilles trebuie să se impună în deplasarea de la Gent. Gazdele din această seară nu au câștigat în Play-off și este greu de crezut că vor reuși acest lucru astăzi. Două din cele 3 meciuri directe din acest sezon s-au terminat la egalitate, iar în cel din turul sezonului regulat s-a impus Royale Union SG.

PONT: Gent vs Royale Union SG – 2 (victorie Royale Union) – cota 1.77

Mechelen vs Club Brugge – oaspeții pot deveni campioni

Club Brugge este la un pas de un nou titlu de campioană. Cu două etape înainte de finalul campionatului, Brugge este lider cu un avans de 4 puncte. O victorie în deplasarea de la Mechelen ar pune punct disputei pentru titlu cu Royale Union și ar consfinți participarea echipei în Grupa Champions League.

Deși a început Play-off-ul de pe locul al doilea, Club Brugge a jucat excelent în cele 8 meciuri decisive. A pierdut doar în deplasarea de la Saint-Gilles și a marcat 25 de goluri (o medie de 3 goluri pe meci). Brugge a câștigat cele două meciuri directe jucate acasă în acest sezon (6-1 și 4-1), dar l-a pierdut pe cel jucat în deplasare (scor 1-2).

PONT: Mechelen vs Club Brugge – 2 (victorie Club Brugge) – cota 1.36

Anderlecht vs Saint Truiden – gazdele joacă pentru Europa League

În etapa a 9-a din play-off Jupiler League, pe Lotto Park din Bruxelles se vor întâlni Anderlecht și St. Truiden. Cele două și-au împărțit punctele în cele 3 meciuri directe din acest sezon. În primul meci s-a consemnat egalitate, Anderlecht a câștigat returul din sezonul regular, iar St. Truiden s-a impus pe propriul teren în Play-off.

Meciul din această seară are o miză specială pentru gazde. Anderlecht este pe locul 4 în clasament cu 30 de puncte, la 2 puncte de Mechelen și Gent. O victorie în meciul de astăzi ar pune echipa din capitală într-o poziție favorabilă, în condițiile în care adversarele directe joacă cu echipele implicate în lupta pentru titlu și va fi greu să obțină puncte. Misiunea lui Anderlecht pare cu atât mai facilă cu cât oaspeții nu au obiective pe acest final de campionat în care vor termina pe 3 indiferent de rezultate.

PONT: Anderlecht vs St Truiden – GG (ambele marchează) – cota 1.53.

Pentru mai multe bilete pariuri azi vizitează XBets.ro!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

