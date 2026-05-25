Cristi Chivu (45 de ani) urmează să-și prelungească contractul cu Inter și să-și fixeze țintele pentru perioada de mercato din vară.

Ajuns la Inter în vara lui 2025, după aventura de pe banca Parmei, tehnicianului român mai are contract doar pe un an cu campioana Italiei.

La prima sa stagiune ca antrenor al trupei de pe „Meazza”, Chivu a avut un sezon istoric.

Românul a reușit să cucerească eventul, ceea ce i-a convins pe oficialii clubului să-i propună o prelungire de contract.

Chivu va semna până în 2028, cu opțiunea pentru încă un sezon. Iar salariul său se va apropia de 4 milioane de euro, plus bonusurile obișnuite , scrie corrieredellosport.it.

Inter, trei transferuri pentru Chivu

Presa din Italia susține că punctul de plecare al campaniei de transferuri din vară va fi aducerea unui fundaș, unui mijlocaș și a unui jucător de bandă.

Situația din defensivă rămâne una incertă după ce Inter a sistat negocierile cu Tarik Muharemovic (23 de ani), stoperul lui Sassuolo.

Țințele pentru celelalte compartimente ar fi deja fixate.

La mijloc, Chivu și l-ar dori pe Manu Kone (25 de ani), de la Roma. „Giallorossii” ar fi obligați să-l vândă pe francez până pe 30 iunie din motive legate de fair play-ul financiar.

Manu Kone/ Foto: IMAGO

De asemenea, Marco Palestra (21 de ani), internaționalul italian care a fost împrumutat de Atalanta la Cagliari în sezonul recent încheiat, ar fi considerat drept o investiție excelentă pentru viitorul clubului.

Marco Palestra/ Foto: IMAGO

Sezonul 2026-2027 din Serie A este programat să înceapă în weekendul 23-24 august.

