„S-a schimbat ceva extrasportiv în bine” Cerințele lui Mihai Stoica pentru Octavian Popescu, după reușita cu Botoșani: „Asta e important pentru el”

Publicat: 26.05.2026, ora 14:00
  • Mihai Stoica (60 de ani) a comentat evoluția lui Octavian Popescu (23 de ani) din partida de la baraj cu FC Botoșani, scor 4-3.

Popescu a fost marcatorul golului care i-a adus echipei calificarea în finala barajului pentru Conference League, însă conducerea celor de la FCSB vrea mai multe evoluții constante, înainte de a considera că a revenit la forma din urmă cu câțiva ani.

Mihai Stoica: „Are niște calități extraordinare, doar că trebuie să aibă constanță în evoluții”

„Tavi s-a antrenat mereu bine, posibil să se fi schimbat ceva extrasportiv în bine la el. N-a existat antrenament la care el să nu participe, în sensul să nu fie bine. Noi aveam așteptări foarte mari de la el și după ce a venit Mirel, pentru că vedeam cum arată la antrenamente.

De data asta, Octavian Popescu a fost cel pe care îl așteptam cu toții de foarte mulți ani, de când avea 19 ani. Are niște calități extraordinare, doar că trebuie să aibă constanță în evoluții.

Golul ăsta se pune acum, dar pentru el nu e important. Pentru el e important să lege niște evoluții. Important e să înceapă titular, nu să fie o variantă.

Pe orice fotbalist de la FCSB dacă îl întrebi care e cel mai talentat fotbalist, toți spun Octavian Popescu. Nici nu se gândesc foarte mult”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cât despre discuții legate de o plecare a lui Octavian Popescu, oficialul a exclus această variantă:

„Octavian Popescu n-a fost niciodată în pericol să plece de la FCSB. Nici pentru mine, nici pentru Gigi. S-a pus problema să plece împrumut, dar nici n-a vrut să stea de vorbă.

Și Gigi are încredere în el. Dacă va fi la fel și cu Dinamo, atunci începem să avem din nou așteptări foarte mari. De plecat, sub nicio formă. Noi așteptăm să dublăm poziția lui, nu să ne descoperim”.

40 de apariții
a bifat Octavian Popescu pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile, într-un total de 1.533 de minute

