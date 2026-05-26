Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), a cărui prezență la finala barajului este sub semnul întrebării din cauza unei accidentări.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Atacantul lui Dinamo a fost schimbat în prima repriză a meciului cu CFR Cluj, din urmă cu aproape 10 zile, după ce a simțit un disconfort la coapsa piciorului drept, iar Zeljko Kopic nu a riscat ca situația să se înrăutățească.

Andrei Nicolescu: „ Ne-am făcut programul încât să poată să joace”

Ulterior accidentării, Pușcaș a lipsit la partida cu U Cluj, scor 1-1, în ultima etapă a play-off-ului, iar președintele „câinilor” a transmis acum că planurile clubului presupun ca Pușcaș să fie prezent pe gazon cu FCSB.

„Ne-am făcut programul așa încât el să poată să joace vineri și sper să fie confirmat acest lucru”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit sport.ro.

La finalul partidei în care s-a accidentat, Pușcaș a transmis clar că nici nu concepe să rateze finala barajului:

„Cu siguranță sunt optimist, dar nu mă gândesc să lipsesc de acolo. Dar normal, trebuie să fac niște analize, un RMN sau ce e necesar ca să văd exact problema”, transmitea Pușcaș după meci.

8 partide a bifat Pușcaș în tricoul lui Dinamo în acest final de sezon, într-un total de 497 de minute, reușind un gol și o pasă decisivă

Atacantul a ajuns la Dinamo în februarie 2026 și a fost apt de joc abia la începutul lunii aprilie, când a debutat în meciul cu FC Argeș, scor 1-1.

