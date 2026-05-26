Casper Ruud (FOTO: captură Eurosport)
Parisul fierbe sub cupola de foc FOTO. Dublul finalist de la Roland Garros, maraton de 4 ore: „Mă mișcam ca un zombi”. Adversarul, aproape de o revenire inimaginabilă

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 14:18
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 14:19
  • Casper Ruud (27 de ani, #16 ATP) a avut mari probleme din cauza caniculei, luni, în timpul partidei cu Roman Safiullin (28 de ani, #141 ATP).
  • Norvegianul s-a calificat în turul 2 de la Roland Garros, după ce s-a impus în cinci seturi, scor 6-2, 7-6(5), 5-7, 0-6, 6-2.

Temperaturile au atins 33 de grade Celsius în primele două zile ale turneului de la Paris, iar unii dintre jucători au fost foarte afectați de caldura extremă.

Casper Ruud, chinuit de canicula de la Roland Garros

Ruud a condus cu 6-2, 7-6(5), 5-2, însă a avut nevoie de cinci seturi pentru a se impune în fața jucătorului din Rusia.

Norvegianul a ratat cinci mingi de meci în cel de-al treilea set. La conferința de presă, a dezvăluit că acela a fost momentul în care a început să simtă crampe la picioare.

11 game-uri consecutive
și-a adjudecat Roman Safiullin în meciul cu Casper Ruud. A câștigat setul 3 cu 7-5, revenind de la 2-5. Și s-a impus cu 6-0 în setul 4

Casper a solicitat pauze medicale și a folosit prosoape cu gheață și apă pentru a încerca să se răcorească în timpul schimbărilor de teren.

Casper Ruud, afectat de caniculă la Roland Garros (FOTO: captură Eurosport)

Ajuns pe tabloul principal după ce a obținut trei victorii în calificări, Safiullin a acuzat și el probleme medicale în finalul celui de-al patrulea set.

3 ore și 55 de minute
a durat meciul dintre Casper Ruud și Roman Safiullin

Finalist la Roland Garros în 2022 și 2023, Ruud a explicat ce a simțit și cum a reușit să obțină victoria în fața lui Safiullin.

„După cum știm, în acest moment ne confruntăm cu o caniculă, iar asta poate cauza uneori probleme. M-am simțit ca și cum aș fi avut un fel de insolație.

Am trăit ceva similar acum câțiva ani, când am jucat la Washington DC și a trebuit să mă retrag în setul al treilea din cauza asta.

Aceea a fost singura dată când am avut aceeași senzație ca astăzi. În setul al patrulea, m-am simțit uneori foarte amețit, foarte obosit și mă mișcam aproape ca un zombi.

Din fericire, conduceam cu 2-1 (la seturi) și mi-am permis să reduc puțin intensitatea pentru a-mi scădea pulsul și temperatura corpului cât mai mult posibil, ca să văd dacă există vreo șansă să ajung în setul 5 și să am ceva energie în plus. Din fericire, asta a funcționat”, a spus Ruud, potrivit bbc.com.

Mi se pare o victorie psihică. În anumite momente din setul 4 mă gândeam: „Trebuie să-mi rezerv biletul de avion spre casă mâine și o să urmăresc meciurile de acasă, de pe canapea, în următoarele două săptămâni”. Din fericire, nu a fost cazul. Și din punct de vedere fizic, sunt mândru pentru că nu am cedat niciodată. Nu am renunțat. Casper Ruud, locul 16 mondial

Casper Ruud va juca în turul 2 de la Roland Garros cu Hamad Medjedovic (22 de ani, #58 ATP), jucător care a beneficiat de-a lungul carierei de sprijinul lui Novak Djokovic.

Roland Garros canicula casper ruud roman safiullin
