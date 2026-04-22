Biletul Zilei XBets.ro Miercuri, 22.04.2026 – cota 7.61 din LaLiga
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 12:35
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 12:50
  • Astăzi se dispută 3 meciuri contând pentru etapa cu numărul 33 din LaLiga.

* articol publicitar

De la ora 20:00, Atletico Madrid va juca pe terenul celor de la Elche, de la ora 21:00 pe Anoeta se vor înfrunta Real Sociedad și Getafe, iar în ultimul meci al zilei, de la ora 22:00, Barcelona joacă pe propriul teren cu Celta Vigo.

Sunt 3 meciuri de mare intensitate, jucate într-o anumită conjunctură. Din aceste partide provin selecțiile pentru Biletul Zilei XBets din LaLiga. Acesta a fost plasat la agenția de pariuri online Superbet cu miza de 100 de lei pentru un câștig virtual de 761 de lei.

Biletul Zilei XBets.ro – miercuri, 22.04.2026

MeciPronosticCotă
Elche vs Atletico MadridX21.61
Real Sociedad vs GetafeX21.74
Barcelona vs Celta Vigo1 & L. Yamal – peste 1,5 șuturi pe poartă2.65

Elche vs Atletico Madrid – Simeone își odihnește o parte dintre titulari

În primul meci al zilei din LaLiga, pe Estadio Manuel Martinez Valero se vor înfrunta Elche și Atletico Madrid. Gazdele sunt pe poziție retrogradabilă și au nevoie disperată de puncte. Elche a obținut două victorii în ultimele 3 runde și a primit o doză bună de moral. Șanse de salvare sunt suficiente, cele 5 echipe care o depășesc în clasament având între 1 și 4 puncte avans.

Elche ar putea profita de faptul că în meciul din această seară Diego Simeone a decis să menajeze unii jucători importanți. Alvarez, Koke, Ruggeri, Llorente, Lookman și Sorloth lipsesc din diverse motive. Totuși, lotul lui Atletico este unul ofertant și, deși locul 4 pare asigurat, madrilenii având un avans de 8 puncte față de echipa de pe locul 5, fotbaliștii care vor intra în teren vor fi foarte determinați pentru a obține un rezultat pozitiv.

PONT: Elche vs Atletico Madrid – X2 (Atletico nu pierde) – cota 1.61

Real Sociedad vs Getafe – meci echilibrat între vecine de clasament

Real Sociedad este noua deținătoare a Copa del Rey după un meci maraton cu Atletico Madrid, decis la lovituri de departajare. Cu participarea în viitorul sezon european asigurată, Sociedad nu are o miză clară pentru meciul cu Getafe din această seară. Cele două ocupă pozițiile a 7-a și a 8-a în clasament, cu 42 și, respectiv, 41 de puncte, iar Getafe are șanse reale să prindă locul de Conference League.

Pentru antrenorul gazdelor, Pellegrino Matarazzo, va fi foarte greu să își mobilizeze jucătorii după euforia triumfului din Cupă. De asemenea, efortul depus în cele 120 de minute de joc a lăsat urme asupra multor fotbaliștii. Dacă adăugăm și petrecerea de după meci, cu siguranță oaspeții au o șansă pe Anoeta, chiar dacă Sociedad nu a pierdut în meciurile de acasă în 2026. Trupa lui Jose Bordalas a adunat 11 puncte în deplasările din 2026 și își poate îmbunătăți performanța în această seară.

PONT: Real Sociedad vs Getafe – X2 (Getafe nu pierde) – cota 1.74

Barcelona vs Celta Vigo – un nou meci spectaculos între cele două echipe?

Barcelona și Celta Vigo au oferit meciuri spectaculoase în ultimele sezoane. Chiar dacă Barca a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri directe (al 5-lea s-a terminat la egalitate), galicienii au opus rezistență. În ultimele 6 meciuri s-au marcat cel puțin 3 goluri (28 în total), iar, de regulă, victoriile au fost la o diferență minimă.

Catalanii sunt în cursă pentru un nou titlu. Ei au un avans de 6 puncte în clasament după ce Realul a câștigat aseară cu Alaves. Fotbaliștii antrenați de Hansi Flick vor încerca să profite de forma mai slabă prin care trec cei din Vigo. Galicienii au încasat 15 goluri în ultimele 5 meciuri. Din acest meci pentru Biletul Zilei XBets am ales o Supercotă de la Superbet. Pentru victoria Barcelonei și peste 1,5 șuturi pe poartă ale lui L. Yamal, cota a fost mărită de la 2.30 la 2.65.

PONT: Barcelona vs Celta Vigo: 1 & L. Yamal – peste 1,5 șuturi pe poartă – cota 2.65

Meciurile de azi din etapele intermediare din campionatele Europei sunt prezente și pe alte bilete de pariuri prezentate de XBets.ro!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

