Dorinel Munteanu (57 de ani) a analizat la cald retrogradarea lui Hermannstadt, după barajul pierdut în fața celor de la FC Voluntari , scor 3-5 la general.

3-5 la general. Sibienii câștigaseră prima manșă, scor 3-2, dar au cedat în returul de la Voluntari, scor 0-3.

Ilfovenii au revenit în Superliga după doi ani, în timp ce Hermannstadt a părăsit primul eșalon, iar tehnicianul a ajuns la patru retrogradări în cariera sa.

Dorinel Munteanu, după barajul pierdut: „Am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință”

La finalul partidei, Dorinel Munteanu a recunoscut că echipa sa a pierdut meritat.

„Într-adevăr, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Deși am căzut, am sperat împreună cu jucătorii până în ultima clipă. Sigur, nu pot să spun că meciul s-a decis în prima manșă, fiindcă am făcut o partidă bună.

Astăzi am pierdut meritat. Jucătorii au căzut psihic, fizic. Ce să spun? Îmi pare rău pentru suporterii noștri, pentru Sibiu, pentru cine a fost implicat.

În ultimele luni a fost greu să gestionăm situația de la noi. Eu personal am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință să fac ca antrenor.

Am fost în ultimul act. Nu putem să spunem că nu și-au dorit jucătorii, jucătorii și-au dorit. Chiar vreau să-i felicit, pentru că, am spus, ultimele 3-4 luni nu au fost ușoare, au fost grele, dar este greu acum să îmi găsesc cuvintele”, a declarat tehnicianul, la Digi Sport.

Eu sunt împăcat că am făcut tot ce am putut profesional. Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt

Atac dur la adresa arbitrajului după retrogradarea lui Hermannstadt: „Am avut încredere în Kovacs. Să le fie rușine”

Antrenorul a avut și un mesaj dur la adresa arbitrajului, contestând penalty-urile acordate celor de la FC Voluntari.

„ Am avut foarte mare încredere în Kovacs, în brigadă. Ce să spun acum? Mie mi-ar fi rușine să argumentez niște lucruri care s-au văzut. Mi-ar fi foarte rușine să argumentez și cu ce argumente au venit dânșii, inclusiv din VAR.

Cel puțin al doilea penalty, dar și primul. E joc de contact, e joc de... Amândoi s-au bătut pentru minge. Să le fie rușine, pentru că am crezut în Kovacs cel mic. Asta e situația. Noi suferim, ei merg mai departe”, a mai spus acesta.

Brigada de arbitraj de la meciul de baraj:

Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Neacşu George Florin, Filip Alexandru, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin

Dorinel Munteanu: „Un antrenor, cât de bun este, dacă nu are condiții, nu are ce să facă”

Întrebat despre viitorul său și despre ce urmează la Hermannstadt, Dorinel Munteanu a lansat un atac și la adresa conducerii:

„La întrebarea asta doar conducerea poate să răspundă. Ei gestionează și antrenorii, și jucătorii care vor rămâne.

Dar dacă nu se îmbunătățesc din lucruri, să știți că va fi foarte greu. Nu știu care este decizia lor, dar vom vedea în următoarele zile.

Să știți că așa suntem noi, românii, să aruncăm pe antrenor o retrogradare. Dar să știți că un antrenor, cât de bun este, dacă nu are condiții, nu are ce să facă.

Și eu nu mă simt neîndreptățit. Să știți, chiar mă simt împlinit că am făcut tot ce e posibil să servesc această echipă. Întrebarea asta trebuie să fie pusă pentru altcineva”.

Toată evoluția mea sau toată perioada mea de la Sibiu o am în statistici. Nu vreau să comentez acum, pentru că este un moment trist pentru Sibiu și pentru mine, bineînțeles, dar nu e un capăt de țară pentru mine. Și nici pentru Sibiu. Trebuie să aibă puterea să se ridice și să construiască o nouă echipă, plecând de jos. Pentru că, într-adevăr, trebuie să facă schimbări. Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt

Tehnicianul are patru retrogradări în cariera de antrenor, potrivit datelor oferite de statisticianul LPF, Liviu Manolache:

FC Argeș, în 2007

Concordia Chiajna, în 2019

Sepsi, în 2025

Hermannstadt, în 2026

