„Simulare crasă” FOTO: Verdictul specialistului după cele două penalty-uri acordate în FC Voluntari - Hermannstadt: „Nu se dă la nivel înalt”

FC VOLUNTARI - HERMANNSTADT 3-0 (5-3 la general). Constantin Zotta (63 de ani), fost arbitru FIFA, a analizat penalty-urile primite de ilfoveni.

În minutul 47 al returului pentru menținere/ promovoare în Liga 1, Szabolcs Kovacs a arătat punctul cu var, după ce Mihai Roman a fost lovit în bărbie, după un duel aerian cu Andreas Karo, fundașul sibienilor.

Babic a transformat fără emoții și a deschis scorul.

FC Voluntari - Hermannstadt 3-0 . Constantin Zotta: „Un astfel de penalty nu se acordă la nivel înalt”

Constantin Zotta a văzut faza și consideră că lovitura a fost acordată destul de ușor.

„E o atingere acolo, dar Roman se folosește de acel contact. E acordat penalty cu ușurință. Roman e un atacant isteț, știe să fructifice.

Un astfel de penalty nu se acordă la nivel înalt. Câte atingeri din astea nu sunt la fiecare corner?

Dacă nu dădea Kovacs penalty, din camera VAR nu s-ar fi intervenit. Circumstanțe ar fi, e o neglijență, dar e acordat cu foarte mare ușurință.

Dacă aveam o fază ca asta la Arsenal - PSG, credeți că se dădea penalty? Niciodată!”, a declarat Constantin Zotta la emisiunea „Superliga Show” de la Prima Sport.

Constantin Zotta: „Este o simulare crasă”

Szabolcs Kovacs a dictat un al doilea penalty pentru trupa lui Florin Pârvu în minutul 73, când Guțea a luat o acțiune pe cont propriu, a driblat 3 adversari și a căzut în careu, după un contract cu Dragoș Albu. Același Babic a transformat cu un șut pe centru porții.

Fostul arbitru FIFA susține că jucătorul ilfovenilor a căutat contactul, iar, după părerea lui, „centralul” din Carei a luat decizia greșită.

„Este o simulare crasă. Atacantul își lasă piciorul stâng în spate. Nu cred că-l atinge fundașul. Și chiar dacă îl atinge, nu îi provoacă acea cădere.

Este simulare. Probabil că există o atingere, dar nu-i provoacă acea cădere. Uite cum își lasă piciorul și cum se învârtește în aer. E clar simulare.

Piciorul stâng e lăsat intenționat în spate, e un procedeu făcut ca să obțină penalty. Sunt de acord că e atins, dar uite cum se aruncă și se învârtește!

Eu rămân la părerea mea că nu este penalty. Sare cu ambele picioare după ce e atins.

La primul penalty are circumstanțe, la al doilea nu”, a adăugat Zotta.

Brigada de arbitri de la FC Voluntari - Hermannstadt 3-0

Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Neacşu George Florin, Filip Alexandru, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin

