Sorana Cîrstea vs. Mirra Andreeva. Când se joacă și cine transmite la TV sfertul de la Roland Garros

Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA) se vor înfrunta în sferturile turneului de la Roland Garros.

Organizatorii turneului de Grand Slam au publicat deja programul de marți. Sorana Cîrstea va deschide ziua la Paris, urmând să evolueze în primul meci al zilei pe Terenul „Philippe-Chatrier”.

Duelul pentru semifinală va începe marți, după ora 12:00, ora României, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmis în direct de Eurosport.

În cazul unei noi victorii mari, Sorana va accede pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu de Grand Slam.

Mirra Andreeva, despre Sorana Cîrstea: „O persoană uimitoare, o competitoare formidabilă”

Mirra Andreeva a avut numai cuvinte de laudă la adresa Soranei Cîrstea înaintea confruntării de la Paris.

Rusoaica se așteaptă la un meci dificil, cu o prestație foarte bună din partea Soranei, despre care a spus că „a jucat cel mai bun tenis al vieții” în acest sezon.

„Cu Sorana m-am antrenat de foarte multe ori în acest sezon. Ultima dată când am jucat împotriva ei s-a întâmplat la Linz, a fost un meci foarte complicat, am câștigat în trei seturi.

Nu știu, până acum a jucat nemaipomenit, este o persoană uimitoare, o competitoare formidabilă, dă totul pe teren. O cunosc foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat la aproape fiecare turneu.

Va fi un meci foarte interesant, foarte captivant, ea este mereu o adversară dificilă, a jucat cel mai bun tenis al vieții.

Nu vreau să dau la o parte anii de dinainte, dar până acum a avut un sezon nemaipomenit. Va fi un meci incredibil și sunt entuziasmată să joc împotriva ei”, a declarat Andreeva la TNT Sports, citată de eurosport.ro.

Sorana a disputat patru partide până acum la Paris. Și le-a câștigat pe toate cu 2-0 la seturi!

Turul I: 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova (17 ani, #623 WTA)

Turul II: 6-3, 6-0 cu Eva Lys (24 de ani, #81 WTA)

Turul III: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA)

„Optimi”: 6-3, 7-6(4) cu Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA).

