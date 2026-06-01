Acuzate de discriminare Naomi Osaka și Taylor Townsend au organizat o cină doar cu jucători de culoare: „Dintr-odată pare să fie o problemă”

Naomi Osaka (28 de ani, 16 WTA) și Taylor Townsend (30 de ani, #75 WTA) au răspuns criticilor primite în mediul online, după ce au organizat o cină exclusiv pentru jucătorii de culoare înainte de începerea turneului de la Roland Garros.

Campioana de la Roland Garros în 2025, Coco Gauff, Gael Monfils, Asia Muhammad și fostul tenismen devenit între timp comentator, Chris Eubanks, au mai participat la eveniment.

Taylor Townsend: „Faptul că ne unim pare o problemă”

Fotografii de la petrecere au fost distribuite pe paginile de Instagram ale lui Naomi Osaka și Taylor Townsend.

„A stârnit ceva vâlvă, ceea ce mi s-a părut destul de amuzant, pentru că mult timp noi am fost minoritari într-un sport în care cumva ieșim în evidență.

Iar acum, faptul că ne-am strâns pare, dintr-odată, să fie o problemă”, a spus americanca, citată de dailymail.com.

Reacțiile din online nu au întârziat să apară. Unii utilizatori au catalogat cina drept o formă de „segregare”, iar alții au întrebat ironic când vor exista evenimente similare dedicate persoanelor albe, latino sau asiatice.

Ca răspuns la aceste critici, Townsend a citat un vers al rapperului Finesse2tymes: „El a spus: «E în regulă când o fac ei, e o problemă când o fac eu».

Naomi Osaka: „Am simțit că toți cei din acea încăpere făceau parte din familia mea”

Osaka, jucătoare care reprezintă Japonia, dar a crescut în mare parte în SUA, a reacționat și ea la valul de critici:

„În copilărie, nu erau prea mulți jucători de tenis pe care să-i admir și care să semene cu mine.

Faptul că faci parte dintr-o minoritate într-un sport precum tenisul te face să te simți foarte izolat, dar partea bună este că ești mereu la curent cu ce fac toți cei care… să fiu sinceră, sunt de culoare.

Există un sentiment de apartenență, o camaraderie. Am simțit că toți cei din acea încăpere făceau parte din familia mea”.

Naomi a deținut cetățenia americană, însă a renunțat la ea în toamna lui 2019 pentru a reprezenta Japonia la JO din 2020, desfășurate la Tokyo.

Faptul că am putut vorbi cu toții despre parcursurile noastre a fost o formă de vindecare pentru noi. Taylor Townsend

În ceea ce privește parcursul lui Townsend și Osaka de la Roland Garros, americanca a fost eliminată pe tabloul de simplu încă din prima rundă chiar de Coco Gauff, scor 4-6, 0-6.

În schimb pe tabloul de dublu, Townsend face pereeche cu Siniakova. Cele două au ajuns în sferturile de finală ale competiției unde vor întâlni perechea Magali Kempen - Andreja Klepac.

De partea cealaltă, Osaka evoluează doar în competiția de simplu. Pentru un loc în sferuri pe zgura pariziană, japoneza o o va întâlni pe Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA).

