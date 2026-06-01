 „Ea m-a ajutat de sus ...” Povestea emoționantă a lui Florin Pârvu.  Interviu cu lacrimi în ochi  după ce a promovat cu FC Voluntari

FC VOLUNTARI - HERMANNSTADT 3-0 (5-3 la general). Florin Pârvu (51 de ani), antrenorul ilfovenilor, a vorbit despre promovarea echipei sale în Liga 1.

FC Voluntari retrogradase la finelele sezonului 2023-2024 din Liga 1, tot cu Florin Pârvu la cârmă.

„Este promovarea jucătorilor. Au muncit tot sezonul, unul greu. Cine crede că Liga 2 este ușoară se înșală.

Am făcut un play-off extraordinar de bun, dar, din păcate, n-am reușit să depășim echipa dinaintea noastră (n.r. Sepsi).

Și a venit acest baraj, contra unei echipe, țineți cont, foarte bune. În seara asta, după cele două meciuri și după aspectul jocului, consider că FC Voluntari își merită pe deplin promovarea în prima ligă.

Jocul a fost așa pregătit, cum l-ați văzut în seara aceasta. Mă bucur de reacția pe care au avut-o jucătorii.

Mă bucur că am format un grup bun, foarte bun, aici, la Voluntari. Interpretăm bine tot ce lucrăm la antrenamente. Vom vedea pe mai departe.”, a declarat Florin Pârvu la Prima Sport.

4 este locul pe care FC Voluntari a terminat cel mai sus în Liga 1 (2021-2022)

Florin Pârvu: „Nu mai au rost discuțile astea”

Întrebat despre cele două penalty-uri controversate acordate echipei sale, antrenorul ilfovenilor a replicat:

„Nu cred că mai au rost aceste discuții în momentul. Cred că ați văzut cu toții ce s-a întâmplat pe teren”

Mă bucur și aș vrea să le mulțumesc suporterilor care sunt aici. Aș face chiar o invitație: am văzut că s-au identificat foarte bine cu echipa. Îi așteptăm și la meciurile din Liga 1. Avem nevoie de sprijinul lor.

Este foarte important. Am văzut mulți tineri, ceea ce este foarte important pentru viitorul acestei echipe, așa că suntem fericiți.

Nu am pregătit nimic. În vestiar suntem tot noi. În schimb, ne pregătim pentru Liga 1”, a adăugat antrenorul ilfovenilor.

Florin Pârvu, mesaj emoționant la 2 ani de când soția sa a murit: „ M-a ajutat de Sus”

Florin Pârvu a avut și un mesaj emoționant. Destinul a făcut ca FC Voluntari să revină în Liga 1 chiar în ziua în care se împlinesc doi ani de la decesul soției tehnicianului de 51 de ani.

Oana Alina s-a stins din viață la 47 de ani, după ce s-a luptat cu o boală incurabilă.

„Aș vrea să îi mulțumesc fetiței mele, părinților mei, soției mele care m-a ajutat de Sus și este alături de mine … Le mulțumesc oamenilor din Voluntari care nu m-au lăsat când mi-a fost greu.

Aveam o datorie morală față de această echipă. Astăzi (n.r. luni) s-au împlinit doi ani de când soția mea nu mai este. De asta țin mereu ceva sfânt cu mine (n.r. o brățară)”, a concluzionat Pârvu.

