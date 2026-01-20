Dinamo nu renunță la Blănuță Ultimele detalii legate de transferul atacantului: „Putem ajunge repede la o înțelegere”

Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a oferit noi detalii legate de un posibil transfer al lui Vladislav Blănuță (24 de ani) la formația antrenată de Zeljko Kopic.

la formația antrenată de Zeljko Kopic. Atacantul nu a făcut parte din lotul lui Dinamo Kiev la primul meci amical al formației ucrainene din cantonamentul din Antalya.

Mihalescu a anunțat că Dinamo nu a renunțat la transferul lui Blănuță, dar situația atacantului este incertă, întrucât acesta a fost legitimat în acest sezon la FC U Craiova și Dinamo Kiev și nu ar mai putea juca la o a treia formație decât cu o dispensă specială.

Cosmin Mihalescu: „Putem ajunge repede la o înțelegere”

„Noi cumva tatonăm și încercăm să ne luăm toate informațiile. Dar de-asta nici nu avansează, nu e nimic foarte concret, pentru că e o speță foarte complicată și nu depinde de noi.

Adică noi putem ajunge la o înțelegere, cred că destul de repede, și cu Dinamo Kiev, și cu jucătorul. Aici e o discuție poate mai separată, dar dacă nu vom primi ok-ul de la Federația ucraineană” , a declarat Cosmin Mihalescu, citat de fanatik.ro.

În cazul în care FIFA va da un răspuns favorabil în ceea ce privește cazul lui Blănuță, oficialul formației din „Ștefan cel Mare” este convins că șansele ca atacantul să revină cât mai repede în România vor crește semnificativ:

„Cred că ar fi mai multe șanse, ar crește șansele să se realizeze mai repede.

Dar neexistând o claritate aici, cumva sunt niște discuții în timp ce așteptăm răspunsurile de acolo și în momentul când vor veni răspunsurile, sper să nu vină prea târziu, atunci putem accelera, știind clar că am lucrat până atunci ca distanța dintre ce vrem noi și ce vor ei să fie mică”.

Cosmin Mihalescu: „Nu știu cât va reprezenta Dinamo o variantă pentru el”

Întrebat dacă Dinamo va încerca să-l transfere pe Blănuță la vară, în cazul în care mutarea nu se va realiza în această iarnă, Mihalescu a replicat:

„Pentru noi, da, depinde mult ce se va întâmpla cu el, pentru că nu știu cât va juca acolo, cât va fi implicat în ce se întâmplă acolo. Și în același timp nu știu cât va reprezenta Dinamo o variantă pentru el vara viitoare.

Acum există o conjunctură de care încercăm să profităm. Dar pe viitor nu știm. Știu că și atunci când el a plecat în Ucraina avea ambiții să câștige bani mulți în alte campionate.

Cumva s-a îndeplinit partea asta financiară pe care și-o dorea, dar poate fotbalistic nu a fost cea mai bună decizie”.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt

Blănuță, lăsat în afara lotului și în amicale

Fostul atacant al celor de la FC U Craiova sau U Cluj nu a mai jucat un meci oficial din data de 9 noiembrie 2025, fiind lăsat de patru ori consecutiv în afara lotului.

În prezent, Blănuță se află alături de Dinamo Kiev în Antalya, acolo unde formația din Ucraina se pregătește de reluarea sezonului.

Elevii lui Igor Kostyuk au disputat marți primul amical, 0-0, cu Korona (Polonia), însă fotbalistul născut în Republica Moldova nu a prins echipa nici de această dată.

9 meciuri a bifat Vladislav Blănuță în tricoul celor de la Dinamo Kiev, perioadă în care a reușit să marcheze un singur gol

Blănuță, un gol și un autogol la Dinamo Kiev

Adus în vara anului trecut la Dinamo Kiev, jucătorul a intrat rapid în conflict cu fanii, după ce a distribuit mai multe postări pro-ruse pe conturile personale de socializare.

Pe lângă gafa din mediul virtual, Vladislav Blănuță nici nu s-a revanșat prin jocul său, reușind să marcheze un singur gol în 10 meciuri, contra celor de la Zrinjski Mostar, 6-0.

Atacantul român a dat un autogol, împotriva celor de la Oleksandriya, în Cupa Ucrainei, 1-2.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport