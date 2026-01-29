O româncă în staff-ul lui PSG  Cine este fosta jucătoare de tenis care are grijă de alimentația fotbaliștilor trupei din Paris

Paula Oniță, specialistă în nutriție și fostă jucătoare profesionistă de tenis, face parte din staff-ul lui PSG, începând cu luna ianuarie a acestui an.

După ce a jucat tenis profesionist timp de 18 ani, Paula Oniță s-a reorientat și a devenit specialist în nutriție și alimentație.

Ea a început în această lună un nou capitol profesional la PSG, campioana en-titre din Liga Campionilor, după ce anul trecut a activat în Serbia.

Paula Oniță a vorbit despre experiența ca nutriționist la PSG

Întrebată despre experiența la clubul parizian, Paula Oniță a explicat cum decurge o zi de lucru la formația din capitala Franței.

Ea a spus că momentan se ocupă de grupele de juniori ale clubului, fiind doar observator pe parte de nutriție la echipa mare.

„Eu am aplicat pentru acest post în vara anului 2025 și am început acum, în luna ianuarie. Mă ocup doar de grupele de băieți, nu am încă acces la echipa mare. Acolo sunt doar pe parte de observație. Echipa mare are un alt nutriționist.

Eu sunt pe grupele U23, U19, U17, U15, U14 și U13. În primul rând, trebuie să luăm în calcul că au niște finanțe pe care noi nu le avem. Trebuie să plecăm de la facilități, terenuri...”, a spus Paula Oniță, conform digisport.ro.

Paula Oniță: „Cei de aici bagă extrem de mulți bani în sport”

Nutriționista româncă a vorbit despre facilitățile care există la un club de top al Europei și a făcut comparația cu România:

„Noi nu avem echipe atât de bine pregătite, din păcate. Cei de aici bagă extrem de mulți bani în sport. Aici, la PSG, dacă nu mă înșel, suntem 7 sau 8 nutriționiști, iar în România nu există 8 dieteticieni sportivi cu studii.

Trebuie să ne dezvoltăm și să băgăm bani în sport ca să ajungem la performanțele lor. Până anul trecut am lucrat în Serbia și vreau să vă spun că cei de acolo își dau mai mult interesul față de români.

Avem destul de multe lucruri de făcut, avem 2-300 de sportivi pe zi”, a mai spus Paula Oniță.

Trebuie să-i monitorizăm, ce mănâncă la mesele principale, le pregătim sticlele cu băuturile sportive, cu vitaminele. Suntem de dimineața și până seara acolo cu ei Paula Oniță

