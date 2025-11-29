„E departe play-off-ul” Antrenorul lui  FC Argeș , după victoria cu CFR: „Un rezultat mare” » Cum vede șansele la play-off

FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Andone a oferit primele reacții după victoria clară împotriva formației lui Daniel Pancu.

Tehnicianul pune succesul pe seama atitudinii și determinării jucătorilor săi, însă rămâne precaut în privința luptei la play-off.

După două eșecuri consecutive înregistrate în Liga 1, cu Rapid și U Craiova, piteștenii au reușit să pună capăt perioadei negative în partida de sâmbătă de la Mioveni.

FC Argeș - CFR Cluj 3-0 . Bogdan Andone: „Un rezultat mare împotriva unei echipe valoroase”

„E greu de vorbit despre scor. 3-0 e un rezultat mare împotriva unei echipe foarte valoroase. Vreau să-i felicit pe jucători pentru determinare, atitudine. Vreau să le mulțumesc din inimă suporterilor, care au venit să ne susțină pe o astfel de vreme. Mă bucur că au plecat fericiți acasă.

Matos s-a schimbat în ultimele săptămâni. Fotbal știe, a făcut academia la Benfica, deci nu se pune problema. Borța a marcat același gol cu CFR în Cupă anul trecut. A recidivat.

Chiar am vorbit cu el și cu Oancea. Părerea mea e că Borța ar trebui să joace în stânga, iar Oancea în dreapta, dar dacă nu se simt confortabili, e în regulă. E important că ei își asumă și au responsabilitate”, a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.

Bogdan Andone: „E departe play-off -ul”

Tehnicianul piteștenilor a vorbit și despre șansele la play-off, luptă pentru care rămâne precaut, având în vedere numărul de meciuri rămase de jucat.

„E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte. Fiecare joc contează. Indiferent de scor, noi suntem o echipă nou-promovată, avem mult de muncă. Mă bucură atitudinea băieților.

Și-au dorit mult victoria, la fel și cu Universitatea Craiova, doar că nu am luat atunci cele mai bune decizii în atac. Rapid e echipă foarte bună, liderul din acest campionat și va fi cu siguranță un meci interesant”, a mai spus Andone.

VIDEO. Golul reușit de Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport