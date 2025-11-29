FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Mario Camora (39 de ani), căpitanul „feroviarilor”, crede că scorul a fost prea dur pentru evoluția ardelenilor.

Lusitanul a tras un semnal de alarmă legat de lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1.

FC Argeș a învins categoric pe CFR Cluj, grație golurilor marcate de Ricardo Matos ('40, penalty), Florin Borța ('45) și Adel Bettaieb ('47).

FC Argeș - CFR Cluj 3-0 . Mario Camora nu și-a ascuns dezamăgirea: „E greu de digerat”

La finalul partidei de la Mioveni, Mario Camora a declarat că CFR Cluj merita să obțină cel puțin un punct împotriva celor de la FC Argeș.

„Cred că e un rezultat mincinos, 3-0, la ce ocazii am avut în prima repriză, dar ăsta este fotbalul”, a spus căpitanul ardelenilor, la Digi sport.

Mario Camora nu și-a ascuns dezamăgirea din cauza situației delicate din campionat a celor de la CFR Cluj.

„E greu de digerat. Aveam încredere că puteam să facem un meci bun, să câștigăm, să venim la 5 puncte de Argeș.

Acum, s-a complicat. Este foarte greu deja, măcar de locul 5, e foarte, foarte greu să ajungem.

Trebuie să ne reglăm, avem un meci de Cupă și trebuie să câștigăm. Să îndeplinim obiectivul al doilea, să mergem în Cupa României. Acum e cel mai important”, a continuat Mario Camora.

CFR Cluj, mai aproape de barajul de retrogradare decât de play-off

CFR Cluj se află într-o situație dificilă în Liga 1, fiind mai aproape de barajul pentru salvarea de la retrogradare decât de pozițiile de play-off.

În acest moment, ardelenii sunt la 7 puncte în spatele ultimului loc care asigură calificarea în faza superioară a campionatului, care e ocupat de Farul Constanța.

În cazul unei victorii a elevilor lui Ianis Zicu împotriva celor de la FCSB, diferența de puncte va crește la 10.

Farul Constanța - FCSB se va juca duminică, de la ora 20:30, la Ovidiu și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 17 33 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 17 31 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 17 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

