- FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Mario Camora (39 de ani), căpitanul „feroviarilor”, crede că scorul a fost prea dur pentru evoluția ardelenilor.
- Lusitanul a tras un semnal de alarmă legat de lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1.
FC Argeș a învins categoric pe CFR Cluj, grație golurilor marcate de Ricardo Matos ('40, penalty), Florin Borța ('45) și Adel Bettaieb ('47).
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Mario Camora nu și-a ascuns dezamăgirea: „E greu de digerat”
La finalul partidei de la Mioveni, Mario Camora a declarat că CFR Cluj merita să obțină cel puțin un punct împotriva celor de la FC Argeș.
„Cred că e un rezultat mincinos, 3-0, la ce ocazii am avut în prima repriză, dar ăsta este fotbalul”, a spus căpitanul ardelenilor, la Digi sport.
Mario Camora nu și-a ascuns dezamăgirea din cauza situației delicate din campionat a celor de la CFR Cluj.
„E greu de digerat. Aveam încredere că puteam să facem un meci bun, să câștigăm, să venim la 5 puncte de Argeș.
Acum, s-a complicat. Este foarte greu deja, măcar de locul 5, e foarte, foarte greu să ajungem.
Trebuie să ne reglăm, avem un meci de Cupă și trebuie să câștigăm. Să îndeplinim obiectivul al doilea, să mergem în Cupa României. Acum e cel mai important”, a continuat Mario Camora.
CFR Cluj, mai aproape de barajul de retrogradare decât de play-off
CFR Cluj se află într-o situație dificilă în Liga 1, fiind mai aproape de barajul pentru salvarea de la retrogradare decât de pozițiile de play-off.
În acest moment, ardelenii sunt la 7 puncte în spatele ultimului loc care asigură calificarea în faza superioară a campionatului, care e ocupat de Farul Constanța.
În cazul unei victorii a elevilor lui Ianis Zicu împotriva celor de la FCSB, diferența de puncte va crește la 10.
- Farul Constanța - FCSB se va juca duminică, de la ora 20:30, la Ovidiu și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|18
|38
|2
|FC Botoșani
|17
|33
|3
|U Craiova
|17
|32
|4
|Dinamo
|17
|31
|5
|FC Argeș
|18
|30
|6
|Farul Constanța
|17
|26
|7
|Oțelul Galați
|17
|24
|8
|U Cluj
|17
|23
|9
|UTA Arad
|17
|22
|10
|FCSB
|17
|21
|11
|CFR Cluj
|18
|19
|12
|Unirea Slobozia
|17
|18
|13
|Petrolul Ploiești
|17
|16
|14
|Csikszereda
|18
|16
|15
|Hermannstadt
|17
|12
|16
|Metaloglobus București
|17
|8