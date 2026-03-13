Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, nu va susține conferința de presă premergătoare meciului cu Atalanta, din etapa #29 a Serie A.

După ce a pierdut derby-ul cu AC Milan, scor 0-1, Inter se află pe prima poziție, la distanță de șapte puncte față de rivala din oraș.

Conform linterista.it, Cristi Chivu nu va susține nicio conferință de presă înaintea duelului cu Atalanta.

Nu este prima dată în acest sezon când tehnicianul român alege să nu vorbească cu presa, însă este pentru prima dată când se întâmplă asta într-o săptămână cu un singur meci programat.

„E clar că după eșecul din derby-ul de duminică s-a redeschis lupta la titlu, iar Inter preferă să rămână tăcută și să se concentreze pe meciul în care își poate lua revanșa”, au scris italienii de la gazzetta.it.

Cristi Chivu ar urma să ofere o scurtă declarație chiar înainte de meci, la microfonul DAZN, televiziunea care transmite Serie A în Italia.

Înainte de partida de pe „Giuseppe Meazza”, Inter ocupă poziția de lider, în timp ce Atalanta se află pe locul #7 în Serie A, cu 46 de puncte acumulate, fiind implicată în lupta pentru locurile care duc în cupele europene.

