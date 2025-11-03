Chivu, mesaj emoționant Ce i-a transmis antrenorul lui Josep Martinez, portarul care a fost implicat într-un accident mortal 

Cristi Chivu (45 de ani) i-a transmis un mesaj de susținere lui Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar de la Inter.

Martinez a fost implicat într-un accident rutier în care un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.

La finalul meciului cu Hellas Verona, scor 2-1 pentru Inter, Cristi Chivu a vorbit despre drama prin care trece elevul său și i-a transmis un mesaj de încurajare.

Cristi Chivu, mesaj de susținere pentru Josep Martinez: „Rămânem aproape de Pepo”

„Încercăm să-l ajutăm. Ca și club, ne gândim și la familia victimei, dar trebuie să rămânem aproape de Pepo.

Se va confrunta cu momente dificile, iar sprijinul nostru ca grup va fi esențial”, a declarat Cristi Chivu, pentru DAZN, la finalul partidei.

La partida cu Hellas Verona, deși trece prin momente dificile, Josep Martinez s-a aflat pe banca de rezerve după ce, la partida cu Napoli, acesta fusese lăsat în afara lotului de către Cristi Chivu.

Ce riscă Josep Martinez

În drum spre centrul sportiv Appiano Gentile, pentru antrenament, goalkeeperul l-a lovit cu mașina pe Paolo Saibene, 81 de ani, provocându-i moartea.

Acesta se afla într-un scaun cu rotile electric și a pătruns pe carosabil, iar fotbalistul nu a putut evita coliziunea.

În cazul în care ar fi găsit vinovat, pedeapsa e cuprinsă între 2 și 7 ani de închisoare.

Dacă se consideră că impactul a fost accidental și inevitabil, provocat de o situație neprevăzută în care se afla victima, fotbalistul va fi exonerat de orice răspundere.

