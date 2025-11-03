„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”

U Craiova - Rapid 2-2. Silvian Cristescu (55 de ani) , fost căpitan și director sportiv la Universitatea Craiova, i-a criticat pe giuleșteni și a acuzat arbitrajul în partida de pe „Ion Oblemenco”.

Silvian Cristescu (55 de ani) i-a criticat pe giuleșteni și a acuzat arbitrajul în partida de pe „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova a reușit să obțină un rezultat de egalitate împotriva celor de la Rapid, după ce Nsimba a marcat din penalty, în prelungiri.

U Craiova - Rapid 2-2 . Silvian Cristescu: „Au fost cea mai slabă echipă care a venit pe «Oblemenco»”

„Am dominat meciul din minutul 1 până în minutul 90, ei au avut două șuturi, două goluri.

Rar sunt meciuri în care echipa gazdă să își creeze ocazii la fiecare fază, mai ales în prima repriză, și să termini 2-2 la ultima fază

Ei au fost cea mai slabă echipă care a venit anul acesta pe «Oblemenco» ”, a declarat Cristescu, după meci.

Silvian Cristescu: „Cel mai bun jucător de la Rapid a fost arbitrul”

Cristescu l-a criticat dur pe „centralul” Marcel Bîrsan.

„ Cel mai bun jucător de la ei a fost, ca de obicei, arbitrul. Curge jocul frumos în prima repriză, iar în repriza a doua au fost întreruperi la fiecare minut. Pentru ce?

Fotbalul trebuie lăsat să curgă. În repriza a doua nu știu dacă s-au jucat 20 de minute, s-a întrerupt jocul la fiecare fază și se dau numai șase minute de prelungiri. Păi, ai 10 schimbări, patru întreruperi de câte 2-3-5 minute. Lasă jocul.

Eu cred că noi meritam victoria și trebuia câștigată cu ușurință. Nu e mulțumitor”, a mai spus Cristescu.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 16 prin Christensen, însă oltenii au egalat în minutul 29, grație reușitei lui Adrian Rus.

Echipa lui Gâlcă a revenit în avantaj în minutul 74, dar în prelungiri, după intervenția VAR, arbitrul a dictat penalty pentru Universitatea Craiova, iar Nsimba a transformat, stabilind scorul final chiar la ultima fază a meciului.

VIDEO Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2 , cu penalty în prelungiri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport