Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!”
Florin Cernat. Foto: sportpictures.eu
Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!”

alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 23:19
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 00:15
  • U CLUJ - FCSB 0-2. GIgi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat cine este directorul sportiv pe care vrea să-l aducă la echipă.

La doar o zi distanță, după ce Mihai Stoica a anunțat că FCSB va aduce un director sportiv, patronul a și dezvăluit numele ținut secret de oficialul său.

Florin Cernat, dorit de FCSB!

În direct la Prima Sport, Gigi Becali nu s-a putut abține și a anunțat că Florin Cernat (45 de ani), în acest moment director sportiv la FC Voluntari, este ținta „roș-albaștrilor”:

„Eu i-am spus lui MM că nu pot să-l iau decât dacă e de acord finul, adică Pandele (n.r. primarul Volantariului, care conduce echipa locală) e de acord.

Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta. I-am zis să ceară dezlegare de la Pandele și apoi poate să vină. Despre Cernat e vorba. Eu am încredere în MM, iar el zice că se pricepe”.

Fostul mijlocaș lucrează la FC Voluntari, clubul la care s-a retras, încă din 2018. Este foarte bun prieten cu Mihai Stoica, cei doi colaborând la Galați la începutul carierei.

Cernat a fost junior la Oțelul și a debutat în Liga 1 în 1998, când Mihai Stoica era președintele clubului. Ulterior, cei doi s-au și înrudit: MM îi e naș lui Cernat.

De-a lungul carierei, Cernat a mai evoluat pentru Dinamo, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.

2 goluri
în 14 meciuri are Cernat la naționala României

