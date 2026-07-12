Planul FIFA Ce se întâmplă cu Donald Trump, după ce nu a asistat la niciun meci de la CM: „Sunt mereu în contact cu el” +39 foto
Donald Trump și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Planul FIFA Ce se întâmplă cu Donald Trump, după ce nu a asistat la niciun meci de la CM: „Sunt mereu în contact cu el”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 22:20
  • Președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), a confirmat că Donald Trump (80 de ani) va fi prezent la ceremonia de decernare a trofeului de la Campionatul Mondial.
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Competiția desfășurat în SUA, Canada și Mexic a ajuns deja în faza semifinalelor, însă Donald Trump a ales să nu participe la niciun meci de la turneul final.

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Donald Trump va înmâna trofeul Campionatului Mondial: „Sperăm să facem asta împreună”

„Ținem legătura în mod regulat. Aproape în fiecare zi - este fericit și se bucură foarte mult de turneu. Se uită la toate meciurile la televizor.

Sperăm să înmânăm trofeul împreună în finală. Așa a fost întotdeauna planul – și așa s-a procedat întotdeauna și în trecut – ca președintele țării care găzduiește finala să înmâneze trofeul împreună cu președintele FIFA”, a declarat Infantino, citat de si.com.

Un moment similar a avut loc anul trecut la finala Cupei Mondiale a Cluburilor, câștigată de Chelsea în fața lui Paris Saint-Germain, scor 3-0.

Donald Trump a fost prezent atunci la ceremonie și i-a înmânat trofeul lui Reece James, căpitanul echipei londoneze.

Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (10).jpg
Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (10).jpg

Galerie foto (39 imagini)

Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (1).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (2).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (3).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (4).jpg Donald Trump, peste tot la finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Foto - DAZN (5).jpg
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Infantino a explica absența lui Trump de la meciuri

Întrebat dacă motivele de securitate au stat la baza absenței continue a lui Trump, Infantino a insistat:

„Nu, nu. Presupun că mai are câteva lucruri de făcut. Când e pe stadion, oamenii îl întreabă: «Ce face el pe stadion când se întâmplă atâtea lucruri în lume?»”

Sunt mereu în contact cu el și cu guvernul său, care face o treabă excelentă cu Cupa Mondială”, a mai spus Infantino.

Finala Campionatului Mondial se va disputa pe stadionul din MetLife din New Jersey, folosit pe durata competiției sub denumirea New York New Jersey Stadium.

  • Paritida este programată duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 22:00 (ora României). Duelul va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Anglia - Argentina și Spania - Franța sunt cele două semifinale ale Campionatului Mondial.

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