Planul FIFA Ce se întâmplă cu Donald Trump, după ce nu a asistat la niciun meci de la CM: „Sunt mereu în contact cu el”

Președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), a confirmat că Donald Trump (80 de ani) va fi prezent la ceremonia de decernare a trofeului de la Campionatul Mondial.

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Competiția desfășurat în SUA, Canada și Mexic a ajuns deja în faza semifinalelor, însă Donald Trump a ales să nu participe la niciun meci de la turneul final.

Donald Trump va înmâna trofeul Campionatului Mondial: „Sperăm să facem asta împreună”

„Ținem legătura în mod regulat. Aproape în fiecare zi - este fericit și se bucură foarte mult de turneu. Se uită la toate meciurile la televizor.

Sperăm să înmânăm trofeul împreună în finală. Așa a fost întotdeauna planul – și așa s-a procedat întotdeauna și în trecut – ca președintele țării care găzduiește finala să înmâneze trofeul împreună cu președintele FIFA” , a declarat Infantino, citat de si.com.

Un moment similar a avut loc anul trecut la finala Cupei Mondiale a Cluburilor, câștigată de Chelsea în fața lui Paris Saint-Germain, scor 3-0.

Donald Trump a fost prezent atunci la ceremonie și i-a înmânat trofeul lui Reece James, căpitanul echipei londoneze.

Infantino a explica absența lui Trump de la meciuri

Întrebat dacă motivele de securitate au stat la baza absenței continue a lui Trump, Infantino a insistat:

„Nu, nu. Presupun că mai are câteva lucruri de făcut. Când e pe stadion, oamenii îl întreabă: «Ce face el pe stadion când se întâmplă atâtea lucruri în lume?»”

Sunt mereu în contact cu el și cu guvernul său, care face o treabă excelentă cu Cupa Mondială”, a mai spus Infantino.

Finala Campionatului Mondial se va disputa pe stadionul din MetLife din New Jersey, folosit pe durata competiției sub denumirea New York New Jersey Stadium.

Paritida este programată duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 22:00 (ora României). Duelul va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Anglia - Argentina și Spania - Franța sunt cele două semifinale ale Campionatului Mondial.

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