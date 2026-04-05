FC Argeș intră pe fir Echipele din play-off se luptă pe semnătura conducătorului de la CFR Cluj: „Cel mai bun din țară”
Dani Coman îl vrea pe Bogdan Mara la FC Argeș
FC Argeș intră pe fir Echipele din play-off se luptă pe semnătura conducătorului de la CFR Cluj: „Cel mai bun din țară”

alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 22:27
alt-text Actualizat: 05.04.2026, ora 22:27
  • Bogdan Mara (48 de ani), director sportiv al clubului CFR Cluj, e dorit și de FC Argeș.

După ce Rapid și Dinamo și-au exprimat interesul pentru semnătura oficialului grupării din Gruia, a venit și rândul lui Dani Coman să anunțe că îl vrea pe Mara la echipa sa.

Dani Coman îl vrea pe Bogdan Mara la FC Argeș: „Cel mai bun din țară”

În conducerea „feroviarilor” din august 2021, Mara ar urma să o părăsească pe CFR Cluj în această vară.

„Este adevărat, am avut o discuţie cu el. Am lucrat cu el la Astra şi ştiu ce poate Bogdan Mara. Pe ceea ce face el, e cel mai bun din ţară, nu există altcineva mai bun.

Datorită prieteniei pe care o am cu Neluţu Varga şi a faptului că el a câştigat campionate acolo, dar şi respectul pe care i-l poartă lui Neluţu, a rămas să discutăm la vară, la finalul campionatului.

N-aş putea să îi fac o ofertă lui Bogdan Mara atât timp cât patron al echipei e Neluţu Varga. Îmi doresc să fac performanţă la Piteşti şi am nevoie de oameni capabili”, a declarat Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

au colaborat Bogdan Mara și Dani Coman la Astra Giurgiu: octombrie 2020 - mai 2021. Ocupau aceleași funcții ca în prezent: director sportiv, respectiv președinte

Bogdan Mara: „Din vară o să vedem”

Mara a confirmat discuțiile, însă a anunțat că va lua o decizie în vară, după ce va lămuri situația sa de la CFR Cluj cu patronul Ioan Varga.

„Eu și Dani Coman suntem prieteni buni de mulţi ani de zile. Au fost discuţii referitor la situaţia asta, dar, repet, sunt mai multe discuţii în acest moment.

Sunt la CFR Cluj, vreau să termin campionatul acolo, îmi doresc să luăm titlul. Din vară o să vedem. O să am anumite discuţii în detaliu şi o să văd ce vom face în continuare.

Este devreme să discut despre aşa ceva. În vară o să am o discuţie cu patronul meu de la CFR Cluj, în primul rând cu el, pentru că am atâtea amintiri, campionate câştigate aici.

Dacă nu voi continua din vară la CFR Cluj, vom vedea”, a afirmat Mara, care a jucat pentru FC Argeș din ianuarie 2000 până în iunie 2001.

Sunt prieten bun cu Dani Coman, cu domnul primar de la Piteşti. Este o echipă la care am jucat şi la care am trăit ani frumoşi în cariera mea de fotbalist. A rămas în sufletul meu, ca şi celelalte la care am activat. Bogdan Mara, director sportiv CFR Cluj

Cine este Bogdan Mara

Actualul director sportiv de la CFR Cluj se află în conducerea „feroviarilor” din vara anului 2021. El mai ocupase aceeași funcție în cadrul clubului, în perioada 2017-2020.

În anul în care nu s-a aflat în conducerea CFR-ului, el a fost director sportiv la Astra Giurgiu și, anterior, mai ocupase funcția de președinte la ASA Târgu Mureș.

Bogdan Mara, câștigător al Supercupei României cu ASA Târgu Mureș, în anul 2015. FOTO: Sport Pictures Bogdan Mara, câștigător al Supercupei României cu ASA Târgu Mureș, în anul 2015. FOTO: Sport Pictures
Bogdan Mara, câștigător al Supercupei României cu ASA Târgu Mureș, în anul 2015.

Din postura de conducător al CFR-ului, Bogdan Mara a câștigat nu mai puțin de patru titluri de campion al României.

Ca jucător, Mara a îmbrăcat tricourile celor de la Șoimii Sibiu, Inter Sibiu, Dinamo, Farul, FC Argeș, Alaves, Tianjin Teda, Poli Ejido, Rapid, Stal Alchevsk, Unirea Urziceni, CFR Cluj, Iraklis și Skoda Xanthi și UTA Arad.

