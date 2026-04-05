Foto: captură Prima Sport
Superliga

Mladinovici, gest superb FOTO: Cum a fost surprins arbitrul partidei dintre Farul și Unirea Slobozia la pauză

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 21:50
  • Farul - Unirea Slobozia 0-1. Arbitrul Horia Mladinovici (41 de ani) a fost autorul unui gest deosebit în partida de la Constanța.

„Centralul” nu s-a grăbit să ajungă la vestiare la pauza meciului și a mers către tribune, unde i-a încântat pe câțiva dintre cei prezenți la meci.

Citește și
Citește mai mult
Farul - Unirea Slobozia 0-1. Horia Mladinovici le-a împărțit cartonașe copiilor prezenți la meci

La finalul primei reprize, arbitrul Mladinovici a mers către una dintre tribune, având un gest foarte frumos pentru copiii prezenți.

Acesta a chemat întâi un băiețel, căruia i-a oferit cartonașul galben, purtând apoi o scurtă conversație cu acesta.

„Centralul” a bătut apoi palma cu respectivul copil și a plecat la vestiare.

Cartonașul roșu a ajuns și el la o fetiță din tribune, copiii fiind vizibil încântați apoi de cartonașele primite.

Galerie foto (12 imagini)

+12 Foto
Cât despre joc, formația lui Claudiu Niculescu a reușit o victorie extrem de importantă în lupta pentru evitarea retrogradării, prin golul marcat de Espinosa, ajungând la un punct de linia roșie.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA Arad328
8FCSB327
9Botoșani327
10Oțelul324
11Farul323
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia319
14Petrolul Ploiești216*
15Hermannstadt315*
16Metaloglobus310

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Tenis
20:39
Citește mai mult
Diverse
20:20
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

farul constanta liga 1 Unirea Slobozia horia mladinovici
Știrile zilei din sport
Diverse
05.04
Citește mai mult
Nationala
05.04
Citește mai mult
Superliga
05.04
Citește mai mult
Diverse
05.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:18
14:10
12:56
12:13
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Stranieri
00:08
Citește mai mult
Superliga
05.04
Citește mai mult
Nationala
05.04
Citește mai mult
B365
04.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 19 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share