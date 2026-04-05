Mladinovici, gest superb FOTO: Cum a fost surprins arbitrul partidei dintre Farul și Unirea Slobozia la pauză

- Farul - Unirea Slobozia 0-1. Arbitrul Horia Mladinovici (41 de ani) a fost autorul unui gest deosebit în partida de la Constanța.
„Centralul” nu s-a grăbit să ajungă la vestiare la pauza meciului și a mers către tribune, unde i-a încântat pe câțiva dintre cei prezenți la meci.
Farul - Unirea Slobozia 0-1. Horia Mladinovici le-a împărțit cartonașe copiilor prezenți la meci
La finalul primei reprize, arbitrul Mladinovici a mers către una dintre tribune, având un gest foarte frumos pentru copiii prezenți.
Acesta a chemat întâi un băiețel, căruia i-a oferit cartonașul galben, purtând apoi o scurtă conversație cu acesta.
„Centralul” a bătut apoi palma cu respectivul copil și a plecat la vestiare.
Cartonașul roșu a ajuns și el la o fetiță din tribune, copiii fiind vizibil încântați apoi de cartonașele primite.
Galerie foto (12 imagini)
Cât despre joc, formația lui Claudiu Niculescu a reușit o victorie extrem de importantă în lupta pentru evitarea retrogradării, prin golul marcat de Espinosa, ajungând la un punct de linia roșie.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|3
|28
|8
|FCSB
|3
|27
|9
|Botoșani
|3
|27
|10
|Oțelul
|3
|24
|11
|Farul
|3
|23
|12
|Csikszereda
|2
|20
|13
|Unirea Slobozia
|3
|19
|14
|Petrolul Ploiești
|2
|16*
|15
|Hermannstadt
|3
|15*
|16
|Metaloglobus
|3
|10
*️ - beneficiază de rotunjire