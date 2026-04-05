Mladinovici, gest superb FOTO: Cum a fost surprins arbitrul partidei dintre Farul și Unirea Slobozia la pauză

Farul - Unirea Slobozia 0-1. Arbitrul Horia Mladinovici (41 de ani) a fost autorul unui gest deosebit în partida de la Constanța.

„Centralul” nu s-a grăbit să ajungă la vestiare la pauza meciului și a mers către tribune, unde i-a încântat pe câțiva dintre cei prezenți la meci.

Farul - Unirea Slobozia 0-1 . Horia Mladinovici le-a împărțit cartonașe copiilor prezenți la meci

La finalul primei reprize, arbitrul Mladinovici a mers către una dintre tribune, având un gest foarte frumos pentru copiii prezenți.

Acesta a chemat întâi un băiețel, căruia i-a oferit cartonașul galben, purtând apoi o scurtă conversație cu acesta.

„Centralul” a bătut apoi palma cu respectivul copil și a plecat la vestiare.

Cartonașul roșu a ajuns și el la o fetiță din tribune, copiii fiind vizibil încântați apoi de cartonașele primite.

Cât despre joc, formația lui Claudiu Niculescu a reușit o victorie extrem de importantă în lupta pentru evitarea retrogradării, prin golul marcat de Espinosa, ajungând la un punct de linia roșie.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 3 28 8 FCSB 3 27 9 Botoșani 3 27 10 Oțelul 3 24 11 Farul 3 23 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 3 15* 16 Metaloglobus 3 10

*️ - beneficiază de rotunjire

