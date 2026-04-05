Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan Lucescu FOTO: IMAGO
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 00:03
  • Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost încurajat de suporteri la meciul cu Panathinaikos.
  • Tehnicianul lui PAOK trece prin momente grele. Tatăl său, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost mutat la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat, ca urmare a infarctului miocardic suferit vineri.

Răzvan Lucescu ar urma să vină de urgență în România, după meciul cu Panathinaikos. O cursă privată l-a adus de la aeroportul din Salonic la București, în această seară.

Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește și
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital

22:45 Răzvan Lucescu a ajuns în România pentru a fi alături de tatăl său

„Ce aş putea să vorbesc? Este o situaţie grea, complicată, n-am mai multe... sunt oamenii de la spital care vor da toate informaţiile, eu oricum nu ştiu să vă explic acum”, a spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, încurajat de suporteri la meciul cu Panathinaikos

Cu o oră înainte de meci, atunci când a ieșit prima dată pe teren, fanii l-au aplaudat pe Răzvan. De asemenea, cu câteva minute înainte de start, aceștia l-au încurajat din nou.

Răzvan Lucescu, pe tunel, înainte de startul meciului FOTO: Captură Nova Sports
Răzvan Lucescu, pe tunel, înainte de startul meciului FOTO: Captură Nova Sports

Cei care stau în spatele băncii de rezerve i-au strigat antrenorului român în engleză „Fii tare, Răzvan”. Pe cadrele televiziunii care transmite meciul, Răzvan Lucescu a fost surprins vizibil deprimat.

De asemenea, arbitrul polonez Damian Sylwestrzak i-a strâns mâna înaintea meciului și a schimbat câteva vorbe cu tehnicianul român.

Răzvan Lucescu, în dialog cu arbitrul Damian Sylwestrzak, înainte de meci FOTO: Captură Nova Sports
Răzvan Lucescu, în dialog cu arbitrul Damian Sylwestrzak, înainte de meci FOTO: Captură Nova Sports

În timpul partidei, antrenorul lui PAOK s-a comportat foarte diferit față de cum o face de obicei. A fost de nerecunoscut.

Obișnuit să le dea indicații elevilor săi de lângă teren, de cele mai multe ori strigând, Răzvan a stat mai mult pe bancă și a urmărit meciul în tăcere, fiind vizibil apăsat de momentele dificile prin care trece familia sa.

În ultimele minute, Lucescu s-a ridicat de pe bancă, deranjat de rezultat: 0-0. Și-a certat jucătorii.

După fluierul de final, Rafael Benitez i-a urat toate cele bune lui Răzvan și recuperare rapidă lui Mircea Lucescu, din partea sa și a familiei Panathinaikos.

Rafael Benitez, la flash-interviu după PAOK - Panathinaikos 0-0 (FOTO: NOVA Sports Prime)
Rafael Benitez, la flash-interviu după PAOK - Panathinaikos 0-0 (FOTO: NOVA Sports Prime)

„În primul rând, aș dori, în numele clubului Panathinaikos, să-i urez lui Lucescu toate cele bune pentru situația dificilă prin care trece tatăl său”, a declarat Benitez, conform sportal.gr.

Gianpaolo Castorina, secundul lui Lucescu junior, a transmis și el un mesaj pentru Răzvan:

„Suntem cu toții aproape de antrenor și de tatăl său”.

Răzvan Lucescu a plecat direct la aeroport de la stadion, iar la interviu s-a prezentat un secund.

Mircea Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă

Marele antrenor român s-a ales cu grave probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

Citește și

Aproape de finalizare FOTO. Cum arată cel mai nou stadion din România și când ar urma să fie inaugurat 
Liga 2
20:10
Aproape de finalizare FOTO. Cum arată cel mai nou stadion din România și când ar urma să fie inaugurat
Citește mai mult
Aproape de finalizare FOTO. Cum arată cel mai nou stadion din România și când ar urma să fie inaugurat 
Inzaghi refuză naționala Italiei Antrenorul a explicat cât de grea e  treaba lui Chivu la Inter: „Lucrurile stau cu totul altfel în Arabia Saudită”
Campionate
19:09
Inzaghi refuză naționala Italiei Antrenorul a explicat cât de grea e treaba lui Chivu la Inter: „Lucrurile stau cu totul altfel în Arabia Saudită”
Citește mai mult
Inzaghi refuză naționala Italiei Antrenorul a explicat cât de grea e  treaba lui Chivu la Inter: „Lucrurile stau cu totul altfel în Arabia Saudită”

REPORTAJ O comunitate, în fața unei decizii: desființarea păcănelelor.  „Sunteți mame și nu spuneți nimic. Acceptați jocurile de noroc” vs. „Trebuie să luptăm pentru locul nostru de muncă”
REPORTAJ O comunitate, în fața unei decizii: desființarea păcănelelor.  „Sunteți mame și nu spuneți nimic. Acceptați jocurile de noroc” vs. „Trebuie să luptăm pentru locul nostru de muncă”
REPORTAJ O comunitate, în fața unei decizii: desființarea păcănelelor.  „Sunteți mame și nu spuneți nimic. Acceptați jocurile de noroc” vs. „Trebuie să luptăm pentru locul nostru de muncă”
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
