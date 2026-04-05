Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu

Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost încurajat de suporteri la meciul cu Panathinaikos.

Tehnicianul lui PAOK trece prin momente grele. Tatăl său, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost mutat la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat, ca urmare a infarctului miocardic suferit vineri.

Răzvan Lucescu ar urma să vină de urgență în România, după meciul cu Panathinaikos. O cursă privată l-a adus de la aeroportul din Salonic la București, în această seară.

„Ce aş putea să vorbesc? Este o situaţie grea, complicată, n-am mai multe... sunt oamenii de la spital care vor da toate informaţiile, eu oricum nu ştiu să vă explic acum”, a spus Răzvan Lucescu.

Știrea inițială

Cu o oră înainte de meci, atunci când a ieșit prima dată pe teren, fanii l-au aplaudat pe Răzvan. De asemenea, cu câteva minute înainte de start, aceștia l-au încurajat din nou.

Răzvan Lucescu, pe tunel, înainte de startul meciului FOTO: Captură Nova Sports

Cei care stau în spatele băncii de rezerve i-au strigat antrenorului român în engleză „Fii tare, Răzvan”. Pe cadrele televiziunii care transmite meciul, Răzvan Lucescu a fost surprins vizibil deprimat.

De asemenea, arbitrul polonez Damian Sylwestrzak i-a strâns mâna înaintea meciului și a schimbat câteva vorbe cu tehnicianul român.

Răzvan Lucescu, în dialog cu arbitrul Damian Sylwestrzak, înainte de meci FOTO: Captură Nova Sports

În timpul partidei, antrenorul lui PAOK s-a comportat foarte diferit față de cum o face de obicei. A fost de nerecunoscut.

Obișnuit să le dea indicații elevilor săi de lângă teren, de cele mai multe ori strigând, Răzvan a stat mai mult pe bancă și a urmărit meciul în tăcere, fiind vizibil apăsat de momentele dificile prin care trece familia sa.

În ultimele minute, Lucescu s-a ridicat de pe bancă, deranjat de rezultat: 0-0. Și-a certat jucătorii.

După fluierul de final, Rafael Benitez i-a urat toate cele bune lui Răzvan și recuperare rapidă lui Mircea Lucescu, din partea sa și a familiei Panathinaikos.

Rafael Benitez, la flash-interviu după PAOK - Panathinaikos 0-0 (FOTO: NOVA Sports Prime)

„În primul rând, aș dori, în numele clubului Panathinaikos, să-i urez lui Lucescu toate cele bune pentru situația dificilă prin care trece tatăl său”, a declarat Benitez, conform sportal.gr.

Gianpaolo Castorina, secundul lui Lucescu junior, a transmis și el un mesaj pentru Răzvan:

„Suntem cu toții aproape de antrenor și de tatăl său”.

Răzvan Lucescu a plecat direct la aeroport de la stadion, iar la interviu s-a prezentat un secund.

Mircea Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă

Marele antrenor român s-a ales cu grave probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

