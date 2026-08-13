„Ai văzut?” MM Stoica, șocat: „N-am crezut că un antrenor poate să facă gesturi la adresa suporterilor!”

Mihai Stoica (61 de ani) a comentat gesturile antrenorului de la Steaua Roșie Belgrad, Dejan Stankovic (47 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul sârb a reacționat în timpul meciului cu Hapoel Beer Sheva după ce a fost huiduit de fani. Acesta le-a făcut semn suporterilor că nu îi aude și i-a încurajat să huiduie mai tare.

Steaua Roșie a fost eliminată în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, 0-3 la general, de Hapoel Beer Sheva.

Mihai Stoica: „Eu n-am crezut că un antrenor poate să facă gesturi la adresa suporterilor”

Oficialul de la FCSB a fost șocat de gesturile lui Stankovic, mai ales că vin din partea unui antrenor, dar și la adresa fanilor sârbi, cunoscuți pentru reacțiile lor dure.

„Hapoel i-a spulberat pe Steaua Roșie Belgrad, care are 55 de milioane buget și cumpără jucători cu 5 milioane. L-a mai trimis și în tribună pe Stankovic, care s-a certat cu toată lumea.

Ai văzut gesturile lui la adresa suporterilor? Eu n-am crezut că un antrenor poate să facă gesturi la adresa suporterilor Stelei Roșii! Știi ce înseamnă suporterii sârbi, ai Stelei Roșii și ai lui Partizan? Despre ce vorbim aici? Stankovic i-a provocat!

Cred că e mai degrabă inconștiență decât curaj. Nu cred că se întâmplă vreo nenorocire, dar eu nu aș fi făcut gesturile astea”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Dejan Stankovic a demisionat după eșecul din Liga Campionilor

Ulterior, antrenorul sârb a demisionat de la echipă, iar clubul a confirmat plecarea.

„Clubul de fotbal Steaua Roșie informează publicul că Dejan Stanković și-a dat demisia și nu va mai ocupa funcția de antrenor principal al clubului nostru.

Sub conducerea lui Dejan Stanković, roș-albii au înregistrat un total de 149 de victorii, 26 de egaluri și 20 de înfrângeri.

În timpul primului său mandat ca antrenor principal al clubului, a câștigat trei titluri de campion al Serbiei și două cupe naționale.

Sub conducerea lui Dejan Stanković, Steaua Roșie a înregistrat succese semnificative și pe scena internațională – clubul s-a calificat în trei faze de grupe consecutive din Europa League și a ajuns de două ori în fazele eliminatorii ale competiției europene.

La întoarcerea sa la clubul nostru, Stanković a reușit să câștige titlul de campion și Cupa Națională în sezonul 2025/26, iar pe plan european, după ce a asigurat calificarea în faza eliminatorie, a condus echipa în play-off-ul competiției.

Mulțumim pentru tot, Dejan!”, a transmis clubul sârb, pe platforma X.

Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je Dejan Stanković podneo ostavku i da više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba našeg kluba.



Dejan Stanković je na klupi crveno-belih ostvario ukupno 149 pobeda, 26 remija i 20 poraza.

Tokom prvog mandata na mestu šefa… pic.twitter.com/phbYwL6eOy — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 12, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport