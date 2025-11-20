Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport, susține că va demisiona dacă al treilea pachet de măsuri fiscale va fi aprobat în această formă.

Șeful ANS nu e de acord cu noile măsuri de austeritate anunțate de Ilie Bolojan, care ar dori noi reduceri salariale în sectorul bugetar.

Bogdan Matei, șeful ANS, amenință cu demisia dacă Guvernul va aproba noi reduceri salariale!

Acestea ar afecta și Agenția condusă de Matei, care susține însă că refuză să taie și mai mult salariile angajaților săi și că își va da demisia în cazul în care măsurile vor fi adoptate.

„Dacă mi se va impune să tai din salariile angajațior ANS, vă spun direct: îmi prezint demisia! Nu tai niciun salariu, nici nu prea am ce să mai tai, că salariile după ce le-am tăiat sporul de fonduri europene au ajuns să fie 3.500 lei. Ce să tai din 3.500 de lei?”, a spus Bogdan Matei la Antena 3.

„Steaua să nu-i scadă banii antrenorului, dar eu să tai din salarii de 3.500 de lei?”

Matei s-a arătat nemulțumit și că unele ministere vor să nu fie incluse pe lista de tăieri. Și-a îndreptat atenția către MApN, care conduce clubul Steaua.

„Văd că la unele Ministere se încearcă să se argumenteze că nu se pot tăia salariile, de exemplu la Ministerul Apărării. Adică cei de acolo nu sunt de acord să-i taie din salariu antrenorului de la CSA Steaua, dar eu să le tai celor de la ANS din salariul de 3.500 de lei al celor 94 de angajați? Așa ceva nu accept”.

În acest moment, Steaua este antrenată de Daniel Oprița, care, conform juristului CSA Florin Talpan, ar încasa un salariu lunar de 8.000 de euro, adică aproape 41.000 de lei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport