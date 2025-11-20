„Obligatoriu să fim la Mondial!” Jucătorii naționalei au comentat tragerea la sorți. Ce spun despre Turcia și calificare

Internaționalii lui Mircea Lucescu știu cât de valoroși sunt turcii, însă nu renunță. Se gândesc doar să califice România la Mondial după 28 de ani.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

„Tricolorii” știu acum pe cine vor înfrunta în semifinala barajului Campionatului Mondial. Se vor duela cu Turcia, într-o manșă unică, în deplasare.

Jucătorii lui Mircea Lucescu au aflat că, dacă înving echipa lui Vincenzo Montella, ar putea întâlni în finală Slovacia sau Kosovo, care vor fi față în față în cealaltă semifinală, la Bratislava, dar sunt interesați în primul rând de rivalii pe care-i cunosc. Turcii!

Răzvan Marin: „Cel mai greu traseu posibil. Dar ne ambiționează mai mult”

Au dat primele declarații despre tragerea la sorți pentru site-ul FRF.ro. Știu cât de valoroși sunt turcii, dar nu renunță. Se gândesc doar să se califice la Mondialul din SUA, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie 2026).

Vor să vadă România din nou la turneul final după 28 de ani.

Nicolae Stanciu: „Cred că orice echipă din prima urnă era puternică și considerată cu prima șansă de calificare. Am întâlnit Turcia doar într-un meci amical jucat la Cluj, în 2017, când am câștigat cu 2-0, dar de atunci s-au schimbat generațiile, și la noi, si la ei”.

Cred că va fi un meci foarte disputat, într-o atmosferă incredibilă. Îmi doresc ca noi să fim bine, sănătoși și inspirați la ora meciului, să reușim să trecem mai departe Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei

Răzvan Marin: „Am urmărit tragerea la sorți în direct. Cred că avem parte de cel mai greu traseu posibil, dar asta ne ambiționează și mai mult!

Știm ce avem de făcut și trebuie să abordăm acest play-off cu un singur gând, Calificare! Este obligatoriu să fim la Campionatul Mondial anul viitor”.

Răzvan Marin pare să fi pierdut primul „11” al naționalei Foto: Raed Krishan

Marius Marin: „Un meci foarte greu, întâlnim o echipă cu jucători tineri și de valoare, dar am mare încredere în grupul nostru și să dea Dumnezeu să fim în formulă completă și toată lumea să fie sănătoasă ca să putem îndeplini visul fiecărui român.

Împreună spre Mondial! Avem nevoie de susținerea publicului, acum ori niciodată să ne croim a noastră soartă! Hai, România!”.

Ianis Hagi: „Cu toată forța spre play-off ”

Ianis Hagi: „Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câștiga. Pentru mine au contat prea puțin adversarul și locul unde vom juca.

Împreună, cu toată țara în spate, mergem cu toată forța spre play-off și am încredere că ne vom vedea la Campionatul Mondial vara viitoare”.

Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan la 1-0 cu Austria și 1-3 cu Bosnia, în preliminarii Foto: Raed Krishan

Dennis Man: „Cel mai important este să fim noi bine, sănătoși, să jucăm la echipele de club. Apoi, sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru și trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial”.

Ionuț Radu: „Consider că era inevitabil să întâlnim adversari puternici în play-off. Cred că pentru a fi la Mondial trebuie să trecem de astfel de adversari. Nu va fi ușor, dar nouă niciodată nu ne-a fost ușor.

Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei țări. Eu sunt optimist și am încredere că vom reuși”.

Burcă: „Cea mai mare presiune, din partea publicului fanatic”

Radu Drăgușin: „Suntem conștienți că ne așteaptă un duel foarte dificil, împotriva Turciei, dar obiectivul nostru rămâne neschimbat: calificarea României la Campionatul Mondial.

Avem încredere în grupul nostru, în munca de zi cu zi și în energia pe care o primim de la suporteri. Vrem să arătăm că România merită să fie la Mondial și vom face tot ce ține de noi pentru a ajunge acolo”.

Andrei Burcă: „Întâlnim un adversar dificil, care are jucători la cele mai bune echipe din Europa în momentul acesta. Cea mai mare presiune o să vină din partea publicului fanatic de acolo.

Cred că o să fie un meci decis la cele mai mici detalii, iar noi trebuie să fim pregătiți din punct de vedere mental, să facem față presiunii publicului, terenului advers”.

Cred că domnul Lucescu are experiența necesară, pentru că a antrenat acolo, să ne facă să înțelegem adversarul și să dăm ce e mai bun pentru România și pentru visul nostru de a merge la Mondial. Suntem un grup unit, mergem acolo cu încredere în forțele proprii, în tactica pe care o va alege selecționerul și trebuie să îi facem mândri pe români Andrei Burcă, fundaș națională

