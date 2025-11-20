 „Turcia, nimeni nu te voia în România!” Turcii l-au sunat imediat după tragere pe Bogdan Stancu » „Motanul” se teme!
Bogdan Stancu a înscris două goluri la Euro 2016 pentru România: primul la 1-2 cu Franța, al doilea la 1-1 cu Elveția, ambele din penalty Foto: Imago
„Turcia, nimeni nu te voia în România!” Turcii l-au sunat imediat după tragere pe Bogdan Stancu » „Motanul” se teme!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.11.2025, ora 18:01
alt-text Actualizat: 20.11.2025, ora 18:20
  • Bogdan Stancu a jucat cu naționala României la Euro 2016, dar cunoaște bine și Turcia, după 11 ani în Super Lig. 
  • Ce le-a spus fostul atacant jurnaliștilor de la Istanbul. 
  • Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Bogdan Stancu are 38 de ani și s-a retras din fotbal în 2022, după o carieră începută în 2005, la FC Argeș.

Presa turcă l-a contactat imediat după tragerea la sorți, când s-a aflat că naționala lui Vincenzo Montella va juca împotriva României, acasă, în semifinalele barajului pentru CM 2026.

26 martie este data
la care se va disputa Turcia - România, manșă unică, în semifinalele play-offului de Mondial

Stancu a jucat 11 ani la 5 cluburi din Turcia

Fostul atacant era o țintă importantă pentru jurnaliștii de la Istanbul, pentru că jucase mai mult 11 ani în Turcia, mai mult de jumătate din carieră.

Din 2011, după transferul de 5 milioane de euro, de la FCSB la Galatasaray, a evoluat numai în țara Semilunii.

Bogdan Stancu, la Galatasaray Foto: Imago Bogdan Stancu, la Galatasaray Foto: Imago
Bogdan Stancu, la Galatasaray Foto: Imago
  • Galatasaray (ianuarie-august 2011), Orduspor (2011-2013), Genclerbirligi (2013-2017 și 2019-2021), Bursaspor (2017-2019), Eyupspor (2021-2022). 
119 goluri
a influențat Bogdan Stancu (85 de reușite, 34 de assisturi) în 264 de partide jucate în Super Lig

Stancu: „Turcia are șanse mari”

Titlul cotidianului turc Fanatik a fost sugestiv la micul interviu cu Stancu: „Turcia, nimeni nu voia să joace cu tine în România!”.

Pentru Bogdan, care a simțit ce înseamnă să poarte tricoul naționalei, inclusiv la Euro 2016, selecționata lui Vincenzo Montella e limpede favorita acestei confruntări.

„Nimeni nu voia în România să întâlnească Turcia. Cred că există șanse mari ca Turcia să câștige acest meci și să avanseze în finală”, a afirmat Stancu.

Îmi place foarte mult naționala Turciei. O echipă de calitate, cu o chimie bună între jucători Bogdan Stancu, fost internațional român

Stancu: „Atmosfera de la naționala României nu e foarte bună”

Cum îi vede Stancu pe „tricolori” în acest moment? Situația actuală îl face să creadă că Turcia are și mai multe șanse.

„România nu e în formă în acest moment. Pot spune că atmosfera din cadrul echipei nu e foarte bună. 

De asemenea, va fi și mai dificil pentru România, din moment ce meciul se va juca în Turcia. Oricum, va fi interesant”.

14 goluri
a înscris Bogdan Stancu la naționala României, plus 5 pase decisive în 53 de selecții

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
