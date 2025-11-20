Montella, laude pentru Lucescu Selecționerul Turciei vrea amânarea etapei de campionat, înainte de meciul cu România

Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.

tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026. Turcia va înfrunta România pe 26 martie. Câștigătoarea duelului va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Vincenzo Montella a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu și a anunțat că, momentan, nu știe dacă va face schimbări la nivelul lotului.

Vincenzo Montella: „Îl cunosc foarte bine pe Mircea Lucescu”

„Îl cunosc foarte bine pe antrenorul lor, Mircea Lucescu. Dar, după cum știți, el cunoaște foarte bine mentalitatea din Italia și din Turcia pentru că a lucrat, anterior, cu echipa națională a Turciei și cu cluburi turcești.

Nu știu dacă voi face vreo schimbare la echipă în martie. Mai este mult timp de parcurs. Vom examina temeinic fiecare jucător”, a declarat Vincenzo Montella.

Selecționerul Turciei a comentat și eventualitatea unei finale cu Slovacia sau Kosovo.

„Și Slovacia are un antrenor principal italian. Atât Kosovo, cât și Slovacia sunt echipe compacte. Vom continua să aplicăm principiul de a aborda fiecare meci în parte. Al doilea meci va fi în deplasare, dar în această etapă, asta nu contează”

Toată lumea trebuie să joace la maximum pentru a ajunge la Cupa Mondială. Toată lumea va trebui să dea 100%. Vincenzo Montella, selecționer Turcia

Montella va cere amânarea etapei #27 din Turcia

Montella a anunțat că va încerca să facă o cerere specială către Federația Turcă de Fotbal (TFF) pentru a amâna etapa cu numărul #27, programată în weekendul 20 - 23 martie 2026.

Selecționerul își dorește să aibă mult timp la dispoziție pentru a sta cu echipa și a pregăti barajul cu România.

„Poate pot face o cerere” a declarat Montella, citat de m.sporx.com

Cele mai interesante meciuri ale etapei #27 din Turcia:

Beșiktaş - Kasımpaşa

Fenerbahce - Gaziantep FK

Goztepe - Galatasaray

Eyupspor - Trabzonspor

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport