Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a vorbit despre decizia fostului său coleg de generație, Ilie Dumitrescu (57 de ani), de a colabora cu Federația Română de Fotbal.

Ilie Dumitrescu a revenit oficial în fotbalul românesc, după 16 ani de absență din fenomen.

Bogdan Stelea, reacție după decizia lui Ilie Dumitrescu de a lucra cu FRF: „Nu pot să spun că văd plusvaloare”

„Nu m-a surprins neapărat vestea că Ilie Dumitrescu a semnat cu Federația. Din punctul meu de vedere, fiecare e liber să facă ce crede că e mai bine pentru el. Asta a fost alegerea lui, o respect. Ilie rămâne unul dintre colegii mei, cu care am împărțit multe lucruri, și nimic mai mult.

Dacă el e liniștit cu decizia pe care a luat-o, sper să aducă plusvaloare în Federația Română de Fotbal, pentru că e nevoie ”, a declarat Stelea, conform gsp.ro.

Dacă ar trebui să fac o comparație între perioada de dinainte, când Mircea Sandu și Dumitru Dragomir conduceau fotbalul românesc, și ce se întâmplă acum, nu pot să spun că văd plusvaloare Bogdan Stelea

Discuția a alunecat apoi spre modul în care Stelea evaluează activitatea actualei conduceri a FRF, instalată în 2014:

„Dacă ne uităm la nivelul campionatului nostru, la ce se întâmplă în ligile inferioare și la cum arătăm în anumite momente, inclusiv la echipa națională, nu prea au argumente.

Realizările de la reprezentativele de tineret ar fi trebuit să se răsfrângă și la nivelul echipei mari, iar asta nu s-a întâmplat. Din câte am înțeles, tocmai pentru asta a fost cooptat Ilie Dumitrescu, ca să asigure tranziția”.

Eu cred că unii dintre noi le-am dat prea multă importanță. Eu nu-mi bat capul cu Federația Română de Fotbal, pentru că, din punctul meu de vedere, n-au făcut aproape nimic din tot ce au promis. Pe mine, unul, nu m-au impresionat. Cei din FRF sunt foarte buni la împachetat lucruri frumos și vor veni cu tot felul de statistici. Bogdan Stelea

Ilie Dumitrescu este ambasador al finalei Europa League 2028 sau 2029, pentru care Bucureștiul va candida. Fostul fotbalist va ajuta la trecerea jucătorilor tineri către echipele de seniori ca Player Transition Manager și, din toamna lui 2026, va fi implicat în organizarea unui summit pentru antrenorii cu Licența Pro și A.

Ilie Dumitrescu FOTO: FRF.ro

Bogdan Stelea, care a fost selecționerul naționalei U21, a reamintit și motivul pentru care a plecat din Federație în 2014.

„Nu mi se părea normal să fac parte din noua echipă, din moment ce eu am fost parte din echipa lui Popescu. Nu mi s-a părut normal, nu am simțit-o.

Într-un fel simțeam că l-aș fi trădat pe Popescu, dacă rămâneam selecționer”.

„Baciul” era considerat favorit, însă a fost condamnat la închisoare cu o zi înainte de scrutin, în „Dosarul Transferurilor”.

FOTO: România - San Marino 7-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport