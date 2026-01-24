„Fiecare e liber să facă ce vrea” Stelea a reacționat după ce Ilie Dumitrescu a ales să lucreze cu FRF: „Nu pot să spun că văd plusvaloare” +36 foto
Bogdan Stelea foto: Sport Pictures
Nationala

„Fiecare e liber să facă ce vrea” Stelea a reacționat după ce Ilie Dumitrescu a ales să lucreze cu FRF: „Nu pot să spun că văd plusvaloare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 20:49
  • Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a vorbit despre decizia fostului său coleg de generație, Ilie Dumitrescu (57 de ani), de a colabora cu Federația Română de Fotbal.

Ilie Dumitrescu a revenit oficial în fotbalul românesc, după 16 ani de absență din fenomen.

Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește și
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”

Bogdan Stelea, reacție după decizia lui Ilie Dumitrescu de a lucra cu FRF: „Nu pot să spun că văd plusvaloare”

„Nu m-a surprins neapărat vestea că Ilie Dumitrescu a semnat cu Federația. Din punctul meu de vedere, fiecare e liber să facă ce crede că e mai bine pentru el. Asta a fost alegerea lui, o respect. Ilie rămâne unul dintre colegii mei, cu care am împărțit multe lucruri, și nimic mai mult.

Dacă el e liniștit cu decizia pe care a luat-o, sper să aducă plusvaloare în Federația Română de Fotbal, pentru că e nevoie”, a declarat Stelea, conform gsp.ro.

Dacă ar trebui să fac o comparație între perioada de dinainte, când Mircea Sandu și Dumitru Dragomir conduceau fotbalul românesc, și ce se întâmplă acum, nu pot să spun că văd plusvaloare Bogdan Stelea

Discuția a alunecat apoi spre modul în care Stelea evaluează activitatea actualei conduceri a FRF, instalată în 2014:

Dacă ne uităm la nivelul campionatului nostru, la ce se întâmplă în ligile inferioare și la cum arătăm în anumite momente, inclusiv la echipa națională, nu prea au argumente.

Realizările de la reprezentativele de tineret ar fi trebuit să se răsfrângă și la nivelul echipei mari, iar asta nu s-a întâmplat. Din câte am înțeles, tocmai pentru asta a fost cooptat Ilie Dumitrescu, ca să asigure tranziția”.

Eu cred că unii dintre noi le-am dat prea multă importanță. Eu nu-mi bat capul cu Federația Română de Fotbal, pentru că, din punctul meu de vedere, n-au făcut aproape nimic din tot ce au promis. Pe mine, unul, nu m-au impresionat. Cei din FRF sunt foarte buni la împachetat lucruri frumos și vor veni cu tot felul de statistici. Bogdan Stelea

Ilie Dumitrescu este ambasador al finalei Europa League 2028 sau 2029, pentru care Bucureștiul va candida. Fostul fotbalist va ajuta la trecerea jucătorilor tineri către echipele de seniori ca Player Transition Manager și, din toamna lui 2026, va fi implicat în organizarea unui summit pentru antrenorii cu Licența Pro și A.

Ilie Dumitrescu FOTO: FRF.ro Ilie Dumitrescu FOTO: FRF.ro
Ilie Dumitrescu FOTO: FRF.ro

Bogdan Stelea, care a fost selecționerul naționalei U21, a reamintit și motivul pentru care a plecat din Federație în 2014.

„Nu mi se părea normal să fac parte din noua echipă, din moment ce eu am fost parte din echipa lui Popescu. Nu mi s-a părut normal, nu am simțit-o.

Într-un fel simțeam că l-aș fi trădat pe Popescu, dacă rămâneam selecționer”.

„Baciul” era considerat favorit, însă a fost condamnat la închisoare cu o zi înainte de scrutin, în „Dosarul Transferurilor”.

FOTO: România - San Marino 7-1

Galerie foto (36 imagini)

România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Un clovn care a făcut un club de circ” Fanii lui Manchester United pregătesc un protest masiv împotriva patronilor
Campionate
18:41
„Un clovn care a făcut un club de circ” Fanii lui Manchester United pregătesc un protest masiv împotriva patronilor
Citește mai mult
„Un clovn care a făcut un club de circ” Fanii lui Manchester United pregătesc un protest masiv împotriva patronilor
„E curajos după un meci prost” Hansi Flick, pus la zid de un fost mare jucător: „Dacă nu câștigă, ar trebui dat afară”
Campionate
18:10
„E curajos după un meci prost” Hansi Flick, pus la zid de un fost mare jucător: „Dacă nu câștigă, ar trebui dat afară”
Citește mai mult
„E curajos după un meci prost” Hansi Flick, pus la zid de un fost mare jucător: „Dacă nu câștigă, ar trebui dat afară”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
FRF liga 1 Bogdan Stelea Ilie Dumitrescu
Știrile zilei din sport
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Citește mai mult
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:27
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
10:10
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic 
09:16
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 37 rapid 15 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share