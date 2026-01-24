„E curajos după un meci prost” Hansi Flick, pus la zid de un fost mare jucător: „Dacă nu câștigă, ar trebui dat afară” +7 foto
Hansi Flick foto: IMAGO
„E curajos după un meci prost” Hansi Flick, pus la zid de un fost mare jucător: „Dacă nu câștigă, ar trebui dat afară”

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 24.01.2026, ora 18:10
  • Jan Tomaszewski (78 de ani), fostul mare jucător polonez, l-a criticat pe antrenorul german Hansi Flick.
  • Deși tehnicianul a avut rezultate foarte bune cu Barcelona în primul său sezon, Tomaszewski crede că jocul catalanilor e mult sub potențialul echipei.

Barcelona a obținut miercuri o victorie importantă în Liga Campionilor, 4-2 cu Slavia Praga, însă catalanii nu au garantată calificarea directă în optimi înaintea ultimei etape.

Jan Tomaszewski: „Dacă nu câștigă Liga Campionilor, Flick ar trebui dat afară”

Barcelona este lider în La Liga și a câștigat recent Supercupa Spaniei, 3-2 în fața marii rivale Real Madrid, însă jocul catalanilor nu-l încântă pe fostul goalkeeper polonez.

„Jucătorii sunt pur și simplu depășiți, iar Flick apare foarte curajos după un meci prost precum cel pe care l-a jucat la Praga.

Din păcate, jucătorii evoluează la doar 40-50% din potențialul lor. Rețineți că nouă jucători sunt accidentați, dar nu dintr-o acțiune directă, pur și simplu nu au putut continua din motive fizice personale.

Flick trebuie să câștige Liga Campionilor. Dacă nu câștigă, ar trebui dat afară, pentru că pur și simplu nu se potrivește în această echipă. I-a transformat în jucători neconvingători, deși Barcelona are o echipă incredibilă”, a declarat Tomaszewski, potrivit forbes.com.

Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago

Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei FOTO Imago
Jan Tomaszewski: „Lewandowski nu va fi un jucător-cheie

În același timp, fostul portar crede că Robert Lewandowski ar putea da și mai mult randament, dacă ar fi utilizat corespunzător.

„Este o mașinărie de goluri, dar trebuie să-i pui în valoarea abilitățile. Robert nu va fi un jucător-cheie. Va fi asul care va intra atunci când echipa are nevoie să marcheze golul victoriei.

Și Robert este perfect pentru asta, pentru că pur și simplu s-a născut pentru asta. Atâta timp cât are putere, fie că merge la altă echipă, fie că rămâne la Barcelona, ​​va juca doar din rolul de wild-card. El dă totul atunci când adversarul este obosit”, a mai spus Tomaszewski.

4 trofee
a cucerit Hansi Flick la Barcelona până în prezent: un titlu în La Liga 2, o Cupă a Spaniei și două Supercupe ale Spaniei

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share