Guardiola l-a enervat pe Mourinho  Condiția pusă de Pep ca să apară în documentarul despre „The Special One” + răspunsul brutal al lui Jose

Pep Guardiola (55 de ani) a fost invitat să apară în noul documentar Netflix dedicat carierei lui Jose Mourinho (63 de ani). A pus o singură condiție. Detalii, în textul de mai jos.

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Jose Mourinho și Pep Guardiola nu mai sunt de ani buni adversari direcți, dar rivalitatea dintre cei doi continuă să scoată la iveală episoade interesante. De această dată, în afara terenului.

Guardiola l-a enervat pe Mourinho Condiția pusă de Pep ca să apară în documentarul despre „The Special One”

Regizorul documentarului, Joe Pearlman, a dezvăluit că a încercat să-l convingă pe antrenorul catalan să apară în producție.

„Am luat legătura cu Pep, iar el a acceptat să apară în documentar, cu condiția ca Jose să-l contacteze personal. Vă puteți imagina cum a decurs”, s-a amuzat Joe Pearlman, conform The Sun.

Documentarul „Mourinho”, lansat pe Netflix, este o serie în trei episoade despre cariera antrenorului portughez.

Producția include mărturii ale unor oameni care au lucrat cu el sau i-au fost adversari, printre care Sir Alex Ferguson, John Terry, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba și Frank Lampard.

Guardiola ar fi reprezentat, evident, una dintre cele mai importante voci din povestea lui Mourinho, având în vedere rivalitatea dintre cei doi, începută în perioada Barcelona și dusă apoi la nivelul confruntărilor dintre Real Madrid și Barcelona.

Mourinho, săgeți către Guardiola în documentarul Netflix

În documentar, Mourinho vorbește despre antrenorii care aleg să ia pauze din fotbal și trimite săgeți:

„Unii au nevoie de un an sabatic, dar pentru mine asta înseamnă slăbiciune.

Nu-mi vorbi despre vacanțe. Nu am niciodată nevoie de odihnă. O să mă odihnesc când o să mor”, spune portughezul.

Un atac evident la marele său rival, Guardiola, care și-a luat un an sabatic după ce a plecat de la Barcelona, la fel cum a făcut și acum, după despărțirea de City.

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