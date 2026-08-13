„Mi-am permis să încetinesc” David Popovici, după calificarea în semifinale la 200m liber: „Mă păstrez pentru ce e mai greu” + Ce i-a transmis antrenorul +25 foto
David Popovici. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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„Mi-am permis să încetinesc” David Popovici, după calificarea în semifinale la 200m liber: „Mă păstrez pentru ce e mai greu” + Ce i-a transmis antrenorul

alt-text Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 13:55
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 13:55
  • David Popovici (21 de ani) a vorbit după succesul din seriile probei de 200 de metri liber, de la Campionatele Europene de Natație.
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Campion pentru a treia oară consecutiv, miercuri, la 100 de metri liber, sportivul român s-a calificat acum în semifinalele probei de 200 de metri, unde și-a dozat efortul pentru a face față fazelor următoare.

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David Popovici: „Mi-am permis să încetinesc un pic”

Întrebat la final dacă e vreo diferență acum, când a început cu proba de 100m în loc de cea de 200m, cum era obișnuit, campionul european a transmis:

„E ok, e bine indiferent care ar fi ordinea. Am mai făcut asta în trecut. În calificările astea am reușit să mă relaxez. E mult spus relaxat, dar mi-am permis să încetinesc un pic pe a doua jumătate a cursei și să mă păstrez pentru probele un pic mai grele de diseară, respectiv mâine.

Vă zic exact cum am sărbătorit aurul de ieri. După interviuri, am fost la premiere, apoi am înotat vreo 1.500-2.000 de metri ca să mă refac. După ce am făcut asta, mi-am făcut stretchingul. Apoi am fost la testul anti-doping.

În tot timpul ăsta a trebuit să mănânc ceva scurt. După test, am fost să mănânc, se făcuse deja 11. A trebuit să fac masaj, m-am culcat târziu, dar am dormit bine. Exact așa am sărbătorit, adică deloc”, a declarat David Popovici.

David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (25 imagini)

David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Cât despre ce i-a transmis antrenorul Adrian Rădulescu după întrecerea de miercuri seară, Popovici a explicat:

„Suntem fericiți și mulțumiți amândoi după victoria de aseară, însă el, fiind o minte cumva mai analitică, se gândea imediat la toate detaliile pe care le putea îmbunătăți. Așa e după fiecare cursă. Dar, în același timp, fără s-o dăm în extrem, am celebrat amândoi”.

Programul probei de 200 de metri liber:

  • joi, 13 august – semifinale, de la 19:41 și 19:45
  • vineri, 14 august – finala, de la 19:36

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