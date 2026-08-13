„A pus mușchi, dar tehnica a rămas neatinsă” Exclusiv. Unul dintre marii antrenori ai lumii analizează „noua bestie” David Popovici: „Sunt sigur că asta vrea”

Fred Vergnoux (53 de ani), unul dintre cei mai mari antrenori de înot, spune că David are o forță considerabil mai mare în apă, dar asta nu i-a afectat „plutirea” sa din bazin.

Francezul crede că românul a avut numai de câștigat din pregătirea comună cu marele său rival, Pan Zhanle, premergătoare Campionatului European.

Fred dezvăluie numele adversarului foarte puternic de care a scăpat David Popovici în proba de 200m liber.

Antrenorul lui Summer McIntosh are un favorit cert la câștigarea probei de 200m liber, a cărei finală se va desfășura pe vineri, de la ora 19.36, în direct la TVR și live pe GOLAZO.ro.

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David Popovici a reușit, miercuri, să devină pentru a treia oară campion european, egalând performanța rusului Aleksandr Popov. Românul a înotat distanța de 100m în 46,56s, reușind cel de-al patrulea timp din istoria probei.

Cursa la capătul căreia Popovici s-a încoronat din nou campion european a început excelent pentru rusul Egor Kornev, care a reușit un timp extraordinar pe primii 50m. Deși a fost foarte strânsă, David a accelerat pe final și s-a impus pe ultimii 20 de metri ai bazinului.

Unul dintre marii antrenori ai lumii analizează „noua bestie” David Popovici

GOLAZO.ro l-a contactat pe Fred Vergnoux, unul dintre cei mai mari antrenori de natație din lume, pentru a afla detalii de la un expert despre noua uriașă performanță a lui David.

De-a lungul carierei, francezul a pregătit nume legendare, inclusiv pe spaniola Mireia Belmonte (campioană olimpică, mondială și europeană) și pe Alena Popchanka (campioană mondială).

În prezent, el este director general și antrenor principal al grupelor de elită internațională la Cercle des Nageurs d'Antibes (CN Antibes), club devenit Centru de Antrenament acreditat de World Aquatics. Sub tutela sa de la Antibes s-a pregătit până în 2025 și marea vedetă a natației feminine, Summer McIntosh.

Salut, Fred. Așadar, 46,56s. Te așteptai la acest timp, având în vedere și bazinul de la Paris, care e unul considerat rapid?

Cred că da. Pentru că sunt sigur că David vrea să doboare recordul mondial și se apropie din ce în ce mai mult de el. Aproape că a reușit să egaleze sau să depășească acest record și cred că modul în care a înotat de la serii până în finală arată că a fost din ce în ce mai rapid, fiind extrem de puternic încă de dimineață. Această capacitate de a înota extrem de rapid de trei ori în 24 de ore este, da, cu adevărat impresionantă. Acum a trecut și de seriile de la 200m liber.

Înotătorul rus Egor Kornev a fost foarte aproape de David, înotând în 22,06 secunde primii 50 de metri. Al doilea cel mai rapid timp din toate timpurile. De unde a apărut acest băiat?

Sincer să fiu, nu știu. Nu știu unde se antrenează în Rusia sau cine îi este antrenor. Însă a fost extrem de rapid la Naționalele Rusiei. A înotat 47,1 secunde la 100 m liber. Deci are o viteză fantastică. Iar primii săi 50m au fost impresionanți. Apoi finișul proverbial al lui David și-a spus cuvântul.

Fred Vergnoux: „Tehnica lui nu a fost afectată”

David ne-a mărturisit recent că a acumulat aproximativ 7-8 kilograme de masă musculară după Jocurile Olimpice de la Paris. Cum te așteptai ca acest lucru să îi afecteze stilul de înot și tehnica?

Cred că în cazul lui David este vorba despre o evoluție naturală, dacă mă pot exprima așa. E un proces realizat pe o perioadă lungă de timp, nu este ceva ce a făcut în câteva săptămâni sau luni. Sunt sigur că el și antrenorul Adrian Rădulescu au combinat antrenamentele de forță din sală cu cele din bazin. David este, fără îndoială, mult mai puternic acum.

Dar și mai greu.

Da, are mai multă masă musculară, dar aceasta trebuie să lucreze în perfectă armonie cu apa, fiindcă cele două elemente trebuie să se îmbine. Eu cred că au făcut o treabă excelentă în această privință. De obicei, în înot este foarte dificil să pui masă musculară, deoarece petreci extrem de mult timp în apă, iar înotul în sine nu îți permite să dezvolți o musculatură masivă, dacă pot spune așa.

Poate că ceea ce pierzi în termeni de flotabilitate câștigi prin forță brută, prin putere pură?

Da, exact. Însă cel mai important lucru este că, atunci când îl privești pe David înotând, după părerea mea, nu există o schimbare majoră din punct de vedere tehnic. Tehnica lui rămâne extrem de bună.

Aceasta era chiar următoarea mea întrebare: dacă ai observat modificări tehnice în stilul lui Popovici în comparație cu cursele sale de la Jocurile Olimpice?

În mod evident, acum este mult mai puternic. Stai să mă uit pe date... În 2022, când a făcut 46,8s, a avut 31 de strokes (n.r. bătăi) pe prima lungime de bazin și 36 pe a doua. Ieri au fost... 32 și 36. Deci este aproape identic. Acesta este un indicator clar că tehnica lui nu a fost deloc afectată negativ de acumularea de forță.

Iar acum, ajungând mai repede la finiș, dar cu același număr de strokes, înseamnă că forța îi oferă un avantaj.

Așa cred și eu, iar când se va „obișnui” cu acest nou corp, probabil că va fi și mai rapid.

Poate că ceea ce fac acum în privința dezvoltării forței și a puterii în apă va reprezenta cheia succesului pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Sunt convins că vor ști să inoveze, poate printr-o nouă metodă de antrenament sau un nou concept pe care îl vor implementa pentru ciclul olimpic următor. Fred Vergnoux, antrenor natație

Fred Vergnoux: „Marchand nu va concura”

David s-a antrenat alături de Pan Zhanle înainte de Europene. Dincolo de amiciție, sunt sigur că s-au „spionat” cât au putut. A fost benefică colaborarea?

Categoric. Este fascinant de urmărit cât de rapid înoată amândoi și cum reușesc să își mențină viteza până la finalul cursei. Când îi văd pe David sau pe Pan înotând, am impresia că, exact înainte de sosire, peretele bazinului se îndepărtează, dar ei continuă să înainteze cu aceeași viteză uluitoare. Iar tehnica și strategia lor pe proba de stil liber sunt foarte asemănătoare, cu siguranță.

Dar nu își descoperă și învață „secretele” unul altuia?

În opinia mea de antrenor, singura cale prin care poți progresa cu adevărat este să îți împărtășești cunoștințele. Dacă păstrezi totul doar pentru tine, dacă nu ești pregătit să înveți, riști să îți limitezi propriul potențial. Împărtășind din cunoștințele tale și colaborând cu cei mai buni din lume, ești forțat să te reinventezi continuu. Faptul că Pan vine în România pentru a învăța de la David, iar Popovici acceptă această provocare este dovada unei mentalități extrem de puternice și a unei deschideri formidabile.

Să trecem puțin la proba de 200 m liber. David a menționat aseară, după victorie, că proba de 200 m nu va fi la fel de strânsă precum cea de 100 m. Ești de acord cu această evaluare?

Da, cel mai probabil. Nu cred că Léon Marchand va înota în proba individuală de 200 m liber. Deși ar fi fost extrem de interesant, mai ales după ce francezul a înregistrat un timp de 1:43 pe un schimb de ștafetă, ceea ce este incredibil de rapid. Totuși, nu aș spune că David va câștiga neapărat ușor, dar concurența cu siguranță nu este la fel de acerbă ca la 100 m liber

1:43,76 e timpul realizat de Leon Marchand pe distanța de 200m liber, al 6-lea din toate timpurile

Dacă Léon nu concurează, înseamnă că Lukas Märtens devine principalul rival al lui Popovici?

Probabil. Însă, pentru mine, David rămâne marele favorit la victorie. Sunt de acord că britanicii nu mai par la fel de puternici ca în trecut. Nu sunt sigur dacă Lukas Märtens are suficientă viteză pentru a-l pune în dificultate... S-ar putea să mă înșel, dar David are cu siguranță o viteză superioară pe prima parte a cursei.

Cu noul său fizic, mai masiv, crezi că David va fi la fel de dominant la 200 m liber cum este la 100 m?

Cred că poate fi extrem de bun și la 200 m fiind mai puternic. Este deja unul dintre cei mai buni din istoria acestei probe. Forța pe care o generează acum, combinată cu acest raport optim între tehnică și masă musculară, va fi extrem de interesant de urmărit la 200 m, dar sunt convins că va fi un succes.

Cât timp crezi că va mai putea David să domine ambele probe, de 100 și 200 m liber?

Aș spune că, în mod cert, David poate continua să fie numărul unu până la Jocurile Olimpice din 2028, iar acesta este cu siguranță obiectivul lui și al antrenorului său, Adrian Rădulescu. Apoi, dacă își va dori să continue până la ediția din Australia (n.r. din 2032), cred că este absolut posibil. Așa cu îți spuneam, evoluția lui este extrem de interesantă.

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