- Omar Artan, 34 de ani, cel mai valoros „central” african în 2025, va arbitra PSG - Aston Villa, pe 12 august, la Salzburg, Supercupa Europei.
- UEFA lansează astfel o replică dură împotriva FIFA, care nu a reacționat la interdicția impusă de Statele Unite arbitrului somalez pentru CM 2026.
Omar Artan se pregătea de marea provocare a carierei. La 34 de ani, cel mai valoros arbitru african în 2025 urma să devină primul „central” somalez la Campionatul Mondial.
Omar Artan, interzis la Mondial: „Nu le place țara mea”. Legat de teroriști
I s-a anulat această șansă. Pe aeroportul din Miami, autoritățile americane l-au interogat 11 ore, l-au ținut alte ore închis într-o celulă în așteptarea deciziei.
„Nu mi s-a dat nicio explicație. Problema lor e că nu le place țara mea”, s-a plâns Artan într-un interviu pentru New York Times. Somalia e pe lista neagră la Washington.
Într-un final, a fost anunțat că nu i se permite accesul pe teritoriul SUA, chiar dacă era selectat pentru CM 2026. Trimis cu avionul la Istanbul, de unde zburase spre Miami.
Andrew Giuliani, directorul comitetului Casei Albe pentru Mondial, a susținut ulterior că arbitrul a fost interzis din cauza legăturilor cu suspecți membri ai unor organizații teroriste.
Artan, eroul Somaliei, arbitrează Supercupa Europei: „Excelent arbitru”
Întors în Somalia, a fost întâmpinat de mii de oameni pe un stadion din capitala Mogadishu.
Acum, el primește o veste care-l face să uite puțin de turneul final pierdut.
UEFA a anunțat că Omar Artan va conduce Supercupa Europei, pe 12 august, la Salzburg: PSG - Aston Villa!
E o lovitură dură a forului continental împotriva FIFA. Președintele său, Aleksander Ceferin, e de mult timp în conflict cu Gianni Infantino, șeful confederației internaționale.
„Omar Artan este un arbitru tânăr, dar experimentat, excelent, care și-a dovedit calitatea la cel mai înalt nivel al Confederației Africane.
Fotbalul este destinat să conecteze oamenii, iar UEFA dorește să-și arate respectul față de Omar și abilitățile sale remarcabile de arbitraj, care i-au adus o nominalizare atât de prestigioasă.
Îi sunt recunoscător prietenului meu, președintele CAF, Patrice Motsepe, pentru că a susținut cu entuziasm inițiativa noastră”, a declarat Ceferin, potrivit UEFA.com.
„Artan a făcut Somalia și Africa mândre”
La rândul lui, Motsepe a spus tot pentru site-ul UEFA: „Omar Artan a făcut Somalia și Africa mândre.
Premiul CAF pentru Arbitrul Anului 2025 și alegerea sa la Cupa Mondială reprezintă o recunoaștere a unui arbitru de talie mondială și a respectului internațional de care se bucură el.
Îi mulțumesc lui Aleksander Ceferin pentru că i-a permis lui Omar Artan să arbitreze Supercupa Europei”.
Este o mare onoare pentru Omar Artan și pentru arbitrii africani. De asemenea, e un exemplu excelent al fotbalului, care unește oameni din întreaga lume Patrice Motsepe, președintele Confederației africane (CAF)