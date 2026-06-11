UEFA, Ce lovitură anti-FIFA! Forul continental a anunțat că arbitrul somalez interzis de SUA la Mondial va conduce Supercupa Europei
Supercupa Europei a fost cucerită în 2025 de Luis Enrique și PSG. Parizienii luptă și în 2026 pentru trofeu. Foto: Imago
Campionate

UEFA, Ce lovitură anti-FIFA! Forul continental a anunțat că arbitrul somalez interzis de SUA la Mondial va conduce Supercupa Europei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 17:36
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 17:42
  • Omar Artan, 34 de ani, cel mai valoros „central” african în 2025, va arbitra PSG - Aston Villa, pe 12 august, la Salzburg, Supercupa Europei. 
  • UEFA lansează astfel o replică dură împotriva FIFA, care nu a reacționat la interdicția impusă de Statele Unite arbitrului somalez pentru CM 2026. 
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Omar Artan se pregătea de marea provocare a carierei. La 34 de ani, cel mai valoros arbitru african în 2025 urma să devină primul „central” somalez la Campionatul Mondial.

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Omar Artan, interzis la Mondial: „Nu le place țara mea”. Legat de teroriști

I s-a anulat această șansă. Pe aeroportul din Miami, autoritățile americane l-au interogat 11 ore, l-au ținut alte ore închis într-o celulă în așteptarea deciziei.

„Nu mi s-a dat nicio explicație. Problema lor e că nu le place țara mea”, s-a plâns Artan într-un interviu pentru New York Times. Somalia e pe lista neagră la Washington.

Omar Artan, arbitrul numărul 1 al Africii, nu a putut participa la CM 2026. Foto: Imago Omar Artan, arbitrul numărul 1 al Africii, nu a putut participa la CM 2026. Foto: Imago
Omar Artan, arbitrul numărul 1 al Africii, nu a putut participa la CM 2026. Foto: Imago

Într-un final, a fost anunțat că nu i se permite accesul pe teritoriul SUA, chiar dacă era selectat pentru CM 2026. Trimis cu avionul la Istanbul, de unde zburase spre Miami.

Andrew Giuliani, directorul comitetului Casei Albe pentru Mondial, a susținut ulterior că arbitrul a fost interzis din cauza legăturilor cu suspecți membri ai unor organizații teroriste.

Artan, eroul Somaliei, arbitrează Supercupa Europei: „Excelent arbitru”

Întors în Somalia, a fost întâmpinat de mii de oameni pe un stadion din capitala Mogadishu.

Acum, el primește o veste care-l face să uite puțin de turneul final pierdut.

UEFA a anunțat că Omar Artan va conduce Supercupa Europei, pe 12 august, la Salzburg: PSG - Aston Villa!

E o lovitură dură a forului continental împotriva FIFA. Președintele său, Aleksander Ceferin, e de mult timp în conflict cu Gianni Infantino, șeful confederației internaționale.

„Omar Artan este un arbitru tânăr, dar experimentat, excelent, care și-a dovedit calitatea la cel mai înalt nivel al Confederației Africane.

Arbitrul somalez, aclamat acasă, la Mogadishu. Foto: Imago Arbitrul somalez, aclamat acasă, la Mogadishu. Foto: Imago
Arbitrul somalez, aclamat acasă, la Mogadishu. Foto: Imago

Fotbalul este destinat să conecteze oamenii, iar UEFA dorește să-și arate respectul față de Omar și abilitățile sale remarcabile de arbitraj, care i-au adus o nominalizare atât de prestigioasă.

Îi sunt recunoscător prietenului meu, președintele CAF, Patrice Motsepe, pentru că a susținut cu entuziasm inițiativa noastră”, a declarat Ceferin, potrivit UEFA.com.

„Artan a făcut Somalia și Africa mândre”

La rândul lui, Motsepe a spus tot pentru site-ul UEFA: „Omar Artan a făcut Somalia și Africa mândre.

Premiul CAF pentru Arbitrul Anului 2025 și alegerea sa la Cupa Mondială reprezintă o recunoaștere a unui arbitru de talie mondială și a respectului internațional de care se bucură el.

Îi mulțumesc lui Aleksander Ceferin pentru că i-a permis lui Omar Artan să arbitreze Supercupa Europei”.

Este o mare onoare pentru Omar Artan și pentru arbitrii africani. De asemenea, e un exemplu excelent al fotbalului, care unește oameni din întreaga lume Patrice Motsepe, președintele Confederației africane (CAF)

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