Omar Artan, 34 de ani, cel mai valoros „central” african în 2025, va arbitra PSG - Aston Villa, pe 12 august, la Salzburg, Supercupa Europei.

UEFA lansează astfel o replică dură împotriva FIFA, care nu a reacționat la interdicția impusă de Statele Unite arbitrului somalez pentru CM 2026.

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Omar Artan se pregătea de marea provocare a carierei. La 34 de ani, cel mai valoros arbitru african în 2025 urma să devină primul „central” somalez la Campionatul Mondial.

Omar Artan, interzis la Mondial: „Nu le place țara mea”. Legat de teroriști

I s-a anulat această șansă. Pe aeroportul din Miami, autoritățile americane l-au interogat 11 ore, l-au ținut alte ore închis într-o celulă în așteptarea deciziei.

„Nu mi s-a dat nicio explicație. Problema lor e că nu le place țara mea”, s-a plâns Artan într-un interviu pentru New York Times. Somalia e pe lista neagră la Washington.

Omar Artan, arbitrul numărul 1 al Africii, nu a putut participa la CM 2026. Foto: Imago

Într-un final, a fost anunțat că nu i se permite accesul pe teritoriul SUA, chiar dacă era selectat pentru CM 2026. Trimis cu avionul la Istanbul, de unde zburase spre Miami.

Andrew Giuliani, directorul comitetului Casei Albe pentru Mondial, a susținut ulterior că arbitrul a fost interzis din cauza legăturilor cu suspecți membri ai unor organizații teroriste.

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Întors în Somalia, a fost întâmpinat de mii de oameni pe un stadion din capitala Mogadishu.

Acum, el primește o veste care-l face să uite puțin de turneul final pierdut.

Thousands of people began to gather at Stadium Mogadishu, where the renowned Somali international referee and CAF Referee of the Year, Omar Artan, is set to be welcomed. pic.twitter.com/JhG0Mqw6zP — Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) June 10, 2026

UEFA a anunțat că Omar Artan va conduce Supercupa Europei, pe 12 august, la Salzburg: PSG - Aston Villa!

E o lovitură dură a forului continental împotriva FIFA. Președintele său, Aleksander Ceferin, e de mult timp în conflict cu Gianni Infantino, șeful confederației internaționale.

„Omar Artan este un arbitru tânăr, dar experimentat, excelent, care și-a dovedit calitatea la cel mai înalt nivel al Confederației Africane.

Arbitrul somalez, aclamat acasă, la Mogadishu. Foto: Imago

Fotbalul este destinat să conecteze oamenii, iar UEFA dorește să-și arate respectul față de Omar și abilitățile sale remarcabile de arbitraj, care i-au adus o nominalizare atât de prestigioasă.

Îi sunt recunoscător prietenului meu, președintele CAF, Patrice Motsepe, pentru că a susținut cu entuziasm inițiativa noastră”, a declarat Ceferin, potrivit UEFA.com.

„Artan a făcut Somalia și Africa mândre”

La rândul lui, Motsepe a spus tot pentru site-ul UEFA: „Omar Artan a făcut Somalia și Africa mândre.

Premiul CAF pentru Arbitrul Anului 2025 și alegerea sa la Cupa Mondială reprezintă o recunoaștere a unui arbitru de talie mondială și a respectului internațional de care se bucură el.

Îi mulțumesc lui Aleksander Ceferin pentru că i-a permis lui Omar Artan să arbitreze Supercupa Europei”.

Este o mare onoare pentru Omar Artan și pentru arbitrii africani. De asemenea, e un exemplu excelent al fotbalului, care unește oameni din întreaga lume Patrice Motsepe, președintele Confederației africane (CAF)

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