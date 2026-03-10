„Nu consider că a fi numit «poponar» e o insultă” Coechipierul lui Ionuț Radu a explicat de ce-și vopsește unghiile: „Mai bine așa decât ca ei” +7 foto
„Nu consider că a fi numit «poponar» e o insultă” Coechipierul lui Ionuț Radu a explicat de ce-și vopsește unghiile: „Mai bine așa decât ca ei”

  • Borja Iglesias (33 de ani), atacantul echipei Celta Vigo, a explicat de ce își vopsește unghiile.
  • Fotbalistul spaniol a fost ținta insultelor homofobe la începutul acestui an, după victoria în fața celor de la Sevilla, scor 1-0.

Pe 12 ianuarie, la plecarea de pe stadionul „Sanchez Pizjuan”, Borja Iglesias a distribuit un videoclip pe contul său de pe rețeaua X, în care se auzeau strigăte la adresa sa: „Sper să mori, poponar nenorocit!”.

Borja Iglesias: „Mi-am vopsit unghiile pentru pentru a combate atitudinile rasiste din Spania”

Vârful a explicat că a început să-și vopsească unghiile pe vremea când juca la Betis (2019-2024). Tot atunci a început să fie și victima abuzurilor homofobe.

„În timpul carantinei (n.r. provocată de pandemia COVID-19), împreună cu fosta mea iubită, acasă, dar nu eram pregătit să mă afișez, mi-era teamă de ce ar putea spune oamenii.

La scurt timp după aceea, mișcarea Black Lives Matter (n.r. în urma morții afro-americanului George Floyd în Minneapolis, după ce a fost arestat de poliție în mai 2020) a avut un impact mare asupra mea.

Așa că mi-am vopsit unghiile în negru pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la această cauză și pentru a combate atitudinile rasiste din Spania. Vopsindu-mi unghiile simt că pot exprima ceva, la fel ca atunci când îmi schimb frizura sau îmi fac un tatuaj.

Nu o fac întotdeauna, depinde de starea mea, uneori folosesc culori sau modele. Este ceva foarte simplu, vezi (n.r. - își arată mâinile)? O manichiură franțuzească, așa se numește? Începe să se șteargă, o să o refac în curând”, a declarat Borja Iglesias, citat de lequipe.fr.

După insultele primite de Borja Iglesias la finalul partidei cu Sevilla, Celta Vigo a lansat un apel către fani, iar mulți dintre aceștia au apărut cu unghiile vopsite la meciul cu Rayo Vallecano.

Fanii Celta Vigo și-au vopsit unghiile pentru a-l susține pe Borja Iglesias (FOTO: X @rccelta)
Fanii Celta Vigo și-au vopsit unghiile pentru a-l susține pe Borja Iglesias (FOTO: X @rccelta)

Fanii Celta Vigo și-au vopsit unghiile pentru a-l susține pe Borja Iglesias (FOTO: X @rccelta)
Borja Iglesias: „Aș fi mult mai fericit să fiu «poponar» decât să fiu ca cei care mă insultă”

Pentru atacant nu este vorba doar de politică, ci și de libertatea personală și de exprimare. Acesta a explicat cum reacționează la insultele pe care le primește în mod regulat pe rețelele de socializare și pe stadioane.

„La început, m-au afectat, le-am luat personal. Dar, după ce m-am gândit mai bine, acum văd lucrurile altfel. Nu consider că a fi numit «poponar» este o insultă.

Când cineva îmi spune asta, îmi spun că aș fi mult mai fericit să fiu «poponar» decât să fiu ca el (n.r. - cel care îl insultă), plin de ură, fără altceva de făcut decât să arunc cu insulte la sfârșitul unui meci.

Ce mă deranjează este că homosexualii se tem să se exprime din cauza reacțiilor de acest gen. A nu putea să arăți cine ești și să iubești pe cine vrei este inacceptabil, de aceea lupta împotriva homofobiei este esențială și de aceea mă implic în ea”, a mai afirmat coechipierul portarului român Ionuț Radu.

200 de goluri
a marcat Borja Iglesias pentru echipele de club pentru care a evoluat de-a lungul carierei, în 503 partide. A livrat și 29 de pase decisive

