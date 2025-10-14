Vlad Dragomir (26 de ani) și-a găsit locul la echipa națională după trei ani de la refuzuri și neconvocări.

Vlad Dragomir și-a câștigat postul de titular la echipa națională după prestația solidă din victoria dramatică împotriva Austriei, scor 1-0, care a readus România în lupta pentru locul 2 din grupa preliminariilor Mondialului 2026.

Mircea Lucescu: „Vlad Dragomir merită din plin să fie titular”

Selecționerul Mircea Lucescu l-a remarcat imediat pe mijlocașul de la Pafos și l-a inclus printre jucătorii care au adus un plus semnificativ în jocul tricolorilor.

„Am încercat, am lăsat acasă, am încercat, am lăsat acasă, până când am găsit jucătorii de care aveam nevoie”, a declarat Mircea Lucescu, foarte mulțumit de evoluția lui Vlad Dragomir.

„Dragomir merită din plin să fie titular. Este singurul nostru jucător din Champions League (n.r. - Mircea Lucescu l-a omis pe Dennis Man, care joacă în UCL cu PSV Eindhoven), joacă constant la echipa lui de club, cu un randament foarte bun.

Cu Moldova a greșit o singură minge din 37 câte a jucat. Aduce un plus de agresivitate în joc, de care avem mare nevoie. Are o atitudine pozitivă permanent, iar absența lui Răzvan Marin a contat și ea”.

Mircea Lucescu l-a titularizat pe Vlad Dragomir pentru a doua oară consecutiv, după ce fotbalistul lui Pafos i-a câștigat încrederea în amicalul cu Moldova (2-1), disputat pe 9 octombrie, la București.

Explicația lui Mircea Lucescu pentru neconvocarea lui Vlad Dragomir la meciurile cu Canada și Cipru

Convocat în premieră la prima reprezentativă de Mircea Lucescu în martie 2025, Vlad Dragomir a fost rezervă cu Bosnia (0-1) și a bifat primele minute contra lui San Marino (5-1), când selecționerul i-a cerut să evolueze într-o poziție atipică pentru el, mijlocaș defensiv.

În septembrie, înaintea partidei cu Canada, Lucescu explica de ce nu-l convocase din nou.

„În momentul de față, în poziția pe care joacă el, acolo îi avem pe Răzvan Marin și Șut. Al treilea jucător ar fi fost prea mult. Mai e și Marius Marin.

Important pentru mine e că toți jucătorii au jucat la echipele lor de club. Vlad Dragomir, care e un băiat bun, are problema că în ultimul timp a jucat în spatele vârfului, acolo unde avem trei jucători. Stanciu, Olaru, Tănase. E greu. Iar eu prefer jucători din campionatul României dacă sunt în formă sportivă bună”.

3 selecții are Vlad Dragomir la prima reprezentativă

În 2022, agentul lui Vlad Dragomir a criticat selecția lui Edi Iordănescu

Discuțiile despre Vlad Dragomir nu sunt noi. În noiembrie 2022, impresarul său, Cătălin Sărmășan, critica public selecția la echipa națională.

Agentul considera că fostul internațional de tineret merita să fie testat la meciurile amicale cu Slovenia (1-2) și Moldova (5-0).

Sărmășan a acuzat departamentul de scouting al FRF că „doarme pe el” sau „mai grav, are alte criterii de observație, nu neapărat valorice”.

„Conform statisticilor de meci, Vlad Dragomir este cel mai bun mijlocaș central din prima ligă cipriotă, un campionat clasat cu nouă poziții mai sus decât cel al României”, susține Sărmășan, în urmă cu trei ani.

Mijlocașii convocați de Edi Iordănescu pentru „acțiunea Slovenia și Moldova” au fost: Darius Olaru (FCSB), Daniel Boloca (Frosinone), Marius Marin (Pisa), Tudor Băluță (Farul), Nicolae Păun (Sepsi), Răzvan Marin (Empoli), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba), Antonio Sefer (Rapid).

De ce s-a considerat nedreptățit Vlad Dragomir

Vlad Dragomir a intervenit și el în polemica provocată de agentul său:

„Mi se pare o reacție corectă ca impresar. Și eu aș fi procedat la fel, e normal să îți susții jucătorii când simți și ești convins că se face o nedreptate.

Da, este și părerea mea și o argumentez. Joc meci de meci cu evoluții remarcabile la liderul unui campionat mai bine cotat decât Liga 1 din România, dar nimeni din partea Federației nu m-a întrebat de sănătate în ultimii câțiva ani”, a declarat Vlad Dragomir, într-un interviu acordat pentru prosport.ro.

„ N-aș fi spus nimic dacă am fi avut jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei”

Fotbalistul a mai spus: „Dacă am fi avut o națională cu jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei n-aș fi spus nimic.

Dar văd că principalul campionat care furnizează jucători la echipa națională este Serie B din Italia, iar eu când am avut 32 de prezențe într-un sezon de Serie B nu am fost convocat nici măcar la un meci de verificare.

Să decidă lumea dacă e corect sau nu, eu doar îmi spun părerea. Respect decizia selecționerului și îmi văd în continuare de treaba, iar dacă se va considera că merit să fiu convocat, o voi face responsabilitate și mândrie pentru țara mea”.

Edi Iordănescu: „Dacă el crede că poate reveni așa, greșește”

Fostul selecționer Edi Iordănescu a respins acuzațiile impresarului și a făcut aluzie la atitudinea jucătorului.

„Dacă un jucător iese în public cu asemenea concluzii, putem trage concluzii și noi. Poate fi o doză de egoism.

Mă uit la caracter și la capacitatea de a te integra în grup. Vlad e un jucător bun, dar dacă el crede că poate reveni la echipă așa, greșește. Trebuie să muncească”.

Episod de la U21: „Părea că nu vine să-și dea viața”

Tot în noiembrie 2022, Mihai Stoica, președintele CA al FCSB, a dezvăluit că Vlad Dragomir a avut probleme de atitudine la naționala U21.

„Eu am niște informații din interiorul echipei naționale de tineret, dar nu pot da mai departe ce am auzit, nu vreau să fac publice aceste informații.

Motivul pentru care el a fost îndepărtat de la tineret a fost altul, nu neapărat fotbalistic. Părea că nu era foarte concentrat la acțiunile echipei naționale, părea că nu vine să-și dea viața în teren”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Vlad Dragomir a făcut parte din selecționata României U21 care a ajuns până în semifinalele EURO 2019, performanță istorică pentru fotbalul românesc.

Vlad Dragomir în meciul cu Republica Moldova FOTO Sport Pictures

Vlad Dragomir, gest controversat la U19, la adresa lui Geolgău

În trecut, cariera lui Vlad Dragomir a fost umbrită de un episod controversat petrecut în 2017, la turneul de calificare U19 din Grecia.

Potrivit unei relatări publicate de Libertatea.ro, mijlocașul, care era căpitanul selecționatei României U19, ar fi avut atunci un conflict verbal cu federalul Gheorghiță Geolgău.

Conform sursei citate, Vlad Dragomir l-ar fi bruscat pe Geolgău în timpul unei ședințe tensionate din hotelul unde era cazată delegația.

Informația nu a fost confirmată oficial de FRF, însă momentul ar fi contribuit la o perioadă în care imaginea tânărului jucător a avut de suferit.

Englezii îl comparau cu Toni Kroos

Crescut în academia lui Arsenal Londra, timișoreanul Vlad Dragomir a fost considerat una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului românesc. Englezii de la The Sun îl comparau cu Toni Kroos:

„Un jucător ofensiv creativ de picior stâng, Dragomir are abilitatea distinctă de a găsi spațiu în atac și are un ochi pentru a pasa”.

Convocat de Arsène Wenger la prima echipă în Europa League, dar fără debut oficial, Dragomir s-a transferat în 2018 la Perugia, apoi la Virtus Entella. Înainte de a semna cu Pafos, a refuzat o ofertă de la FCSB.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

