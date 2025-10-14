Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria +22 foto
Vlad Dragomir FOTO Sport Pictures

Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 13:13
  • Vlad Dragomir (26 de ani) și-a găsit locul la echipa națională după trei ani de la refuzuri și neconvocări.

Vlad Dragomir și-a câștigat postul de titular la echipa națională după prestația solidă din victoria dramatică împotriva Austriei, scor 1-0, care a readus România în lupta pentru locul 2 din grupa preliminariilor Mondialului 2026.

„O revanșă personală” Psihologii sportivi au analizat cum vor afecta vestiarul declarațiile lui Lucescu: „Nu mai e vorba de diplomație sau tact”
Citește și
„O revanșă personală” Psihologii sportivi au analizat cum vor afecta vestiarul declarațiile lui Lucescu: „Nu mai e vorba de diplomație sau tact”
Citește mai mult
„O revanșă personală” Psihologii sportivi au analizat cum vor afecta vestiarul declarațiile lui Lucescu: „Nu mai e vorba de diplomație sau tact”

Mircea Lucescu: „Vlad Dragomir merită din plin să fie titular”

Selecționerul Mircea Lucescu l-a remarcat imediat pe mijlocașul de la Pafos și l-a inclus printre jucătorii care au adus un plus semnificativ în jocul tricolorilor.

„Am încercat, am lăsat acasă, am încercat, am lăsat acasă, până când am găsit jucătorii de care aveam nevoie”, a declarat Mircea Lucescu, foarte mulțumit de evoluția lui Vlad Dragomir.

„Dragomir merită din plin să fie titular. Este singurul nostru jucător din Champions League (n.r. - Mircea Lucescu l-a omis pe Dennis Man, care joacă în UCL cu PSV Eindhoven), joacă constant la echipa lui de club, cu un randament foarte bun.

Cu Moldova a greșit o singură minge din 37 câte a jucat. Aduce un plus de agresivitate în joc, de care avem mare nevoie. Are o atitudine pozitivă permanent, iar absența lui Răzvan Marin a contat și ea”.

Mircea Lucescu l-a titularizat pe Vlad Dragomir pentru a doua oară consecutiv, după ce fotbalistul lui Pafos i-a câștigat încrederea în amicalul cu Moldova (2-1), disputat pe 9 octombrie, la București.

VIDEO. Conferința lui Mircea Lucescu de după meciul România - Austria 1-0

Explicația lui Mircea Lucescu pentru neconvocarea lui Vlad Dragomir la meciurile cu Canada și Cipru

Convocat în premieră la prima reprezentativă de Mircea Lucescu în martie 2025, Vlad Dragomir a fost rezervă cu Bosnia (0-1) și a bifat primele minute contra lui San Marino (5-1), când selecționerul i-a cerut să evolueze într-o poziție atipică pentru el, mijlocaș defensiv.

În septembrie, înaintea partidei cu Canada, Lucescu explica de ce nu-l convocase din nou.

„În momentul de față, în poziția pe care joacă el, acolo îi avem pe Răzvan Marin și Șut. Al treilea jucător ar fi fost prea mult. Mai e și Marius Marin.

Important pentru mine e că toți jucătorii au jucat la echipele lor de club. Vlad Dragomir, care e un băiat bun, are problema că în ultimul timp a jucat în spatele vârfului, acolo unde avem trei jucători. Stanciu, Olaru, Tănase. E greu. Iar eu prefer jucători din campionatul României dacă sunt în formă sportivă bună”.

3 selecții
are Vlad Dragomir la prima reprezentativă

În 2022, agentul lui Vlad Dragomir a criticat selecția lui Edi Iordănescu

Discuțiile despre Vlad Dragomir nu sunt noi. În noiembrie 2022, impresarul său, Cătălin Sărmășan, critica public selecția la echipa națională.

Agentul considera că fostul internațional de tineret merita să fie testat la meciurile amicale cu Slovenia (1-2) și Moldova (5-0).

Sărmășan a acuzat departamentul de scouting al FRF că „doarme pe el” sau „mai grav, are alte criterii de observație, nu neapărat valorice”.

„Conform statisticilor de meci, Vlad Dragomir este cel mai bun mijlocaș central din prima ligă cipriotă, un campionat clasat cu nouă poziții mai sus decât cel al României”, susține Sărmășan, în urmă cu trei ani.

Mijlocașii convocați de Edi Iordănescu pentru „acțiunea Slovenia și Moldova” au fost: Darius Olaru (FCSB), Daniel Boloca (Frosinone), Marius Marin (Pisa), Tudor Băluță (Farul), Nicolae Păun (Sepsi), Răzvan Marin (Empoli), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba), Antonio Sefer (Rapid).

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

De ce s-a considerat nedreptățit Vlad Dragomir

Vlad Dragomir a intervenit și el în polemica provocată de agentul său:

„Mi se pare o reacție corectă ca impresar. Și eu aș fi procedat la fel, e normal să îți susții jucătorii când simți și ești convins că se face o nedreptate.

Da, este și părerea mea și o argumentez. Joc meci de meci cu evoluții remarcabile la liderul unui campionat mai bine cotat decât Liga 1 din România, dar nimeni din partea Federației nu m-a întrebat de sănătate în ultimii câțiva ani”, a declarat Vlad Dragomir, într-un interviu acordat pentru prosport.ro.

N-aș fi spus nimic dacă am fi avut jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei”

Fotbalistul a mai spus: „Dacă am fi avut o națională cu jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei n-aș fi spus nimic.

Dar văd că principalul campionat care furnizează jucători la echipa națională este Serie B din Italia, iar eu când am avut 32 de prezențe într-un sezon de Serie B nu am fost convocat nici măcar la un meci de verificare.

Să decidă lumea dacă e corect sau nu, eu doar îmi spun părerea. Respect decizia selecționerului și îmi văd în continuare de treaba, iar dacă se va considera că merit să fiu convocat, o voi face responsabilitate și mândrie pentru țara mea”.

Edi Iordănescu: „Dacă el crede că poate reveni așa, greșește”

Fostul selecționer Edi Iordănescu a respins acuzațiile impresarului și a făcut aluzie la atitudinea jucătorului.

„Dacă un jucător iese în public cu asemenea concluzii, putem trage concluzii și noi. Poate fi o doză de egoism.

Mă uit la caracter și la capacitatea de a te integra în grup. Vlad e un jucător bun, dar dacă el crede că poate reveni la echipă așa, greșește. Trebuie să muncească”.

Episod de la U21: „Părea că nu vine să-și dea viața”

Tot în noiembrie 2022, Mihai Stoica, președintele CA al FCSB, a dezvăluit că Vlad Dragomir a avut probleme de atitudine la naționala U21.

„Eu am niște informații din interiorul echipei naționale de tineret, dar nu pot da mai departe ce am auzit, nu vreau să fac publice aceste informații.

Motivul pentru care el a fost îndepărtat de la tineret a fost altul, nu neapărat fotbalistic. Părea că nu era foarte concentrat la acțiunile echipei naționale, părea că nu vine să-și dea viața în teren”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Vlad Dragomir a făcut parte din selecționata României U21 care a ajuns până în semifinalele EURO 2019, performanță istorică pentru fotbalul românesc.

Vlad Dragomir în meciul cu Republica Moldova FOTO Sport Pictures Vlad Dragomir în meciul cu Republica Moldova FOTO Sport Pictures
Vlad Dragomir în meciul cu Republica Moldova FOTO Sport Pictures

Vlad Dragomir, gest controversat la U19, la adresa lui Geolgău

În trecut, cariera lui Vlad Dragomir a fost umbrită de un episod controversat petrecut în 2017, la turneul de calificare U19 din Grecia.

Potrivit unei relatări publicate de Libertatea.ro, mijlocașul, care era căpitanul selecționatei României U19, ar fi avut atunci un conflict verbal cu federalul Gheorghiță Geolgău.

Conform sursei citate, Vlad Dragomir l-ar fi bruscat pe Geolgău în timpul unei ședințe tensionate din hotelul unde era cazată delegația.

Informația nu a fost confirmată oficial de FRF, însă momentul ar fi contribuit la o perioadă în care imaginea tânărului jucător a avut de suferit.

Englezii îl comparau cu Toni Kroos

Crescut în academia lui Arsenal Londra, timișoreanul Vlad Dragomir a fost considerat una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului românesc. Englezii de la The Sun îl comparau cu Toni Kroos:

Un jucător ofensiv creativ de picior stâng, Dragomir are abilitatea distinctă de a găsi spațiu în atac și are un ochi pentru a pasa”.

Convocat de Arsène Wenger la prima echipă în Europa League, dar fără debut oficial, Dragomir s-a transferat în 2018 la Perugia, apoi la Virtus Entella. Înainte de a semna cu Pafos, a refuzat o ofertă de la FCSB.

Ia în calcul Cipru  Vlad Dragomir, fost internațional de tineret al României, dezvăluie că va juca pentru  naționala care îi solicită serviciile
Citește și
Ia în calcul Cipru Vlad Dragomir, fost internațional de tineret al României, dezvăluie că va juca pentru naționala care îi solicită serviciile
Citește mai mult
Ia în calcul Cipru  Vlad Dragomir, fost internațional de tineret al României, dezvăluie că va juca pentru  naționala care îi solicită serviciile

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Nationala
19:55
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Citește mai mult
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Nationala
16:56
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Citește mai mult
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
echipa nationala a romaniei mircea lucescu vlad dragomir preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Europa League
11:09
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
Citește mai mult
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Diverse
10:50
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Citește mai mult
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Europa League
12:41
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Citește mai mult
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Campionate
10:31
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Citește mai mult
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:17
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante
17:24
„A fost tentant” Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care sportivii se pot dopa
„A fost tentant”  Rivalul lui David Popovici, despre invitația de a participa la competiția în care  sportivii se pot dopa
17:28
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
Lopetegui, luat la țintă FOTO . Antrenorul Qatarului a rămas întins pe teren în meciul în care i-a „furat” calificarea lui Olăroiu
16:28
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Cristian Geambașu Cazul Răzvan Marin
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Top stiri din sport
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Citește mai mult
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Campionatul Mondial
14.10
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Citește mai mult
Olăroiu a ratat calificarea directă la CM 2026! EAU, înfrângere dramatică în fața Qatarului! Ce șanse mai are Oli să meargă la Mondial
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Diverse
14.10
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă, apar situații periculoase”
Citește mai mult
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Nationala
14.10
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului
Citește mai mult
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Primele detalii despre starea jucătorului

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 18 rapid 8 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share