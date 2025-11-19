Austria, la CM. Nu Bosnia! Echipa care i-a învins pe „tricolori” nu a câștigat la Viena: 1-1. Și se duce în baraj. Cum arată urnele!
Bucuria Austriei după golul calificării marcat de Gregoritsch: 1-1 cu Bosnia Foto: Imago
Campionatul Mondial

Austria, la CM. Nu Bosnia! Echipa care i-a învins pe „tricolori” nu a câștigat la Viena: 1-1. Și se duce în baraj. Cum arată urnele!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 00:06
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 01:01
  • Austria a reușit să egaleze marți seară, 1-1 acasă, punctul suficient pentru a-și păstra locul 1 și a se califica după aproape trei decenii la Mondial. 
  • După 3-1 în fața României, Bosnia a condus la Viena, dar a primit un gol în minutul 77, decisiv. Se pregătește de play-off.

După victoria în fața „tricolorilor”, 3-1 la Zenica, Bosnia s-a gândit la misiunea imposibilă. Să învingă și Austria, pe terenul ei, și să se califice în ultima clipă la Mondial.

Ar fi fost chiar o surpriză. Nu s-a realizat, deși n-a fost departe. În cele din urmă, Austria a reușit să egaleze, a rămas pe locul 1 și ea se duce la turneul final. Aștepta de aproape trei decenii să revină la CM, la fel ca noi.

27 de ani
au trecut de când Austria nu a mai participat la Mondial, din 1998. La CM 2026, vor fi 28 de ani

Viena, aprinsă de bosniaci. Torțe și pe străzi, și la golul lui Tabakovic

Fanii „dragonilor” au invadat Viena, au fost 25.000 de bosniaci în tribune pe „Ernst-Happel-Stadion”, mai mulți decât austriecii.

Ultrașii Fanaticos au aprins orașul în corteo spre arenă și au transformat peluza lor într-o mare de torțe, tribuna-flacără.

Torțele galeriei Bosniei pe stadionul vienez Foto: Imago Torțele galeriei Bosniei pe stadionul vienez Foto: Imago
Torțele galeriei Bosniei pe stadionul vienez Foto: Imago

Era minutul 12 și jucătorii lui Barbarez tocmai deschiseseră scorul. Tabakovic, atent la șutul lui Memic după un corner, deviere din careul mic pentru 0-1. Nu se auzeau decât scandările galeriei albastre.

La acest scor, oaspeții s-au retras, așteptând contraatacurile. Dar a fost o fază care a marcat prima repriză.

Bosnia, salvată de VAR. Gol anulat!

În minutul 43, arbitrul portughez Joao Pinheiro a făcut semn ca jocul să continue, deși faultul lui Laimer asupra lui Memic era clar din prima clipă, și același Laimer a înscris la pasa lui Arnautovic.

1-1? Nu! VAR l-a avertizat pe „central” că ar fi bine să revadă contactul Laimer - Memic. Atunci, în fața monitorului, a realizat și el că Laimer l-a împins cu mâinile și l-a lovit cu piciorul din spate. Iar golul Austriei a fost anulat.

Momentul în care Laimer l-a faultat pe Memic Foto: Imago Momentul în care Laimer l-a faultat pe Memic Foto: Imago
Momentul în care Laimer l-a faultat pe Memic Foto: Imago

Bosnia a vrut să păstreze avantajul minim. L-a pierdut și se duce în baraj

În repriza a doua, bosniacii au așteptat prea mult, i-au lăsat prea mult pe adversari să atace și să-i asedieze cu centrări. Și au cedat la una dintre ele.

Pasa lui Sabitzer n-a ajuns la Arnautovic, însă mingea a lovit transversala, și portarul Vasilj a respins greșit, oferindu-i un cadou lui Gregoritsch, care n-a ratat: 1-1 (77). 

Scor neschimbat până la final. Austria, direct la CM 2026. Bosnia, în baraj.

Cum vor arăta cele 4 urne în baraj

Tragerea la sorți a play-off-ului CM 2026 va avea loc joi, de la ora 14:00.

Urna 1

  • ITALIA
  • DANEMARCA
  • TURCIA
  • UCRAINA

Urna 2

  • POLONIA
  • ȚARA GALILOR
  • CEHIA
  • SLOVACIA

Urna 3

  • IRLANDA
  • ALBANIA
  • BOSNIA
  • KOSOVO

Urna 4

  • ROMÂNIA
  • SUEDIA
  • MACEDONIA DE NORD
  • IRLANDA DE NORD

austria bosnia baraj preliminarii cm 2026
