Bosnia, coșmarul familiei Lucescu „Il Luce” și Răzvan, ratări la indigo: înfrângeri la Zenica după 1-0 la pauză și puncte pierdute cu outsideri +18 foto
Mircea Lucescu și Răzvan Lucescu au ratat amândoi calificările în favoarea Bosniei (colaj foto: Golazo.ro)
Nationala

Bosnia, coșmarul familiei Lucescu „Il Luce” și Răzvan, ratări la indigo: înfrângeri la Zenica după 1-0 la pauză și puncte pierdute cu outsideri

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 23:56
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 23:58
  • Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a ratat calificarea directă la CM 2026, selecționerul repetând greșelile comise de fiul său, Răzvan, în preliminariile EURO 2012.
  • Procentajul de 54,17% obținut de națională sub Il Luce este mult sub nivelul campaniilor din ultimii ani în care „tricolorii” s-au calificat sau au jucat barajul.

Naționala României a ratat calificarea directă la CM 2026, după un parcurs dezamăgitor în preliminarii. „Tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu (80 de ani) au terminat pe locul 3 în grupa H, în spatele Austriei și Bosniei, care au jucat la Viena cu bilete pentru Cupa Mondială pe masă.

România - San Marino 7-1 „Tricolorii" s-au distrat cu San Marino, dar încheie preliminariile pe locul 3 » Toate detaliile despre baraj
România - San Marino 7-1 „Tricolorii” s-au distrat cu San Marino , dar încheie preliminariile pe locul 3 » Toate detaliile despre baraj

Mircea Lucescu a ratat calificarea directă la CM 2026 la fel ca Răzvan Lucescu EURO 2012

Eșecul lui „Il Luce” seamănă izbitor cu cel al fiului său, Răzvan Lucescu, în preliminariile EURO 2012. În ambele situații, România a ratat calificarea după înfrângeri suferite în Bosnia.

Ironia sorții: de fiecare dată, „tricolorii” au condus la Zenica cu 1-0 la pauză, dar au pierdut punctele în repriza secundă.

Pe 26 martie 2011, cu Răzvan Lucescu selecționer, România deschidea scorul prin Ciprian Marica (29’), însă gazdele au întors rezultatul cu golurile lui Ibisevic (63’) și Dzeko (83’).

Pe 15 noiembrie 2025, Mircea Lucescu a trecut printr-un scenariu similar: Bîrligea a marcat pentru 1-0 în minutul 17, însă repriza a doua a fost dezastruoasă.

Veteranul Dzeko (39 de ani) a egalat imediat după reluarea jocului ('49), Drăguș a fost eliminat ('68), iar Barjraktarevic ('79) și Tabakovic ('90+3) au stabilit victoria Bosniei, echipă care s-a transformat astfel într-un adevărat coșmar pentru familia Lucescu.

Mircea Lucescu s-a încurcat cu Cipru, Răzvan cu Albania: egaluri după ce echipa condusese

Starturile în preliminarii au fost și ele problematice: Mircea Lucescu a pierdut primul meci acasă, 0-1 cu Bosnia, în timp ce Răzvan Lucescu a debutat cu un egal amar, 1-1, cu Albania, la Piatra Neamț.

Pe 3 septembrie 2010, România deschidea scorul prin Bogdan Stancu ('80), dar Albania egala imediat ('Muzka 87), rezultat ce îl punea deja sub o mare presiune pe Răzvan.

Teoretic, „tricolorii” se luptau pentru calificarea la EURO 2012 cu Franța și Bosnia. Albania, Belarus și Luxemburg erau considerate echipe outsider.

Punctele pierdute cu Albania de Răzvan Lucescu au avut aceeași greutate în economia grupei ca și cele ratate de Mircea Lucescu în Cipru, când România a condus 2-0 și a fost egalată în cele din urmă, 2-2.

Mircea și Răzvan Lucescu, calificări ratate identic

AntrenorCampanieMeciuri în care România a condus și a pierdut punctePuncte pierdute
Mircea LucescuPreliminarii CM 2026Cipru – România 2-2, Bosnia – România 3-15
Răzvan LucescuPreliminarii EURO 2012România – Albania 1-1, Bosnia – România 2-15
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (17).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (17).jpg

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
Răzvan a demisionat după ce a compromis calificarea la EURO 2012

Presiunea asupra lui Răzvan a crescut și mai mult după 0-0 în Belarus, echipă care învinsese Franța, 1-0, la Paris.

Presat de critici, Lucescu jr. și-a dat demisia în martie 2011, imediat după o victorie de consolare, 3-0 cu Bosnia, obținută pe teren propriu, la Giulești.

Succesul nu a mai putut schimba soarta calificării, care era compromisă. Răzvan a fost înlocuit cu Victor Pițurcă, cel pe care îl schimbase în 2009.

Mircea Lucescu mai are șansa barajului pentru CM 2026

Mircea Lucescu încă mai are o șansă de a duce România la CM 2026, prin barajul asigurat după ce echipa a câștigat Liga Națiunilor C.

Problema este că selecționer a ezitat până acum să spună ferm dacă va mai conduce naționala și la play-off-ul din martie 2026.

Există o condiție pe care federalii, cu Burleanu și Stoichiță în frunte, o au pentru a-i da credit lui Lucescu și în play-off. Și anume: el să creadă în continuare că poate califica echipa la Mondial.

Mircea Lucescu, procentaj de 54,17%. Prea puțin și pentru baraj

Naționala României a terminat preliminariile CM 2026 cu 13 puncte din 24 posibile, ceea ce înseamnă un procentaj de 54,17%.

Comparativ cu ultimele opt preliminarii, procentajul obținut de Mircea Lucescu este mai mic decât cel realizat de Edi Iordănescu (73,33% la EURO 2024), Anghel Iordănescu (66,66% la EURO 2016), Victor Pițurcă (63,33% la CM 2014) și Mirel Rădoi (56,66% la CM 2022).

În schimb, procentajul său este mai mare decât performanțele lui Cosmin Contra (46,66% la EURO 2020), Christoph Daum (43,33% la CM 2018) și Răzvan Lucescu / Victor Pițurcă (46,66% la EURO 2012).

PreliminariiAntrenorPuncte (%)Locul în grupă
CM 2026Mircea Lucescu13 (54,17%)3 (ratare)
EURO 2024Edi Iordănescu22 (73,33%)1 (calificare)
CM 2022Mirel Rădoi17 (56,66%)3 (ratare)
EURO 2020Cosmin Contra14 (46,66%)4 (ratare)
CM 2018Christoph Daum / Cosmin Contra13 (43,33%)4 (ratare)
EURO 2016Victor Pițurcă / Anghel Iordănescu20 (66,66%)2 (calificare)
CM 2014Victor Pițurcă19 (63,33%)2 (baraj)
EURO 2012Răzvan Lucescu / Victor Pițurcă14 (46,66%)3 (ratare)

Rezultatele din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina 1-1, ROMÂNIA - San Marino 7-1

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria822-4 (+18)19
2. Bosnia817-7 (+10)17
3. România819-10 (+9)13
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino82-39 (-37)0
Locul 1 s-a calificat direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Dispariția amicalelor, drama României!  Când contau meciurile de verificare, eram peste Franța, Anglia, Spania și Italia. Azi suntem sub Panama, Iran și Australia
Nationala
16:55
Dispariția amicalelor, drama României! Când contau meciurile de verificare, eram peste Franța, Anglia, Spania și Italia. Azi suntem sub Panama, Iran și Australia
Dispariția amicalelor, drama României!  Când contau meciurile de verificare, eram peste Franța, Anglia, Spania și Italia. Azi suntem sub Panama, Iran și Australia
Ce șansă ni se oferă pentru Mondial!  România ar putea beneficia de o situație extrem de avantajoasă în perspectiva turneului final
Nationala
13:09
Ce șansă ni se oferă pentru Mondial! România ar putea beneficia de o situație extrem de avantajoasă în perspectiva turneului final
Ce șansă ni se oferă pentru Mondial!  România ar putea beneficia de o situație extrem de avantajoasă în perspectiva turneului final

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
echipa nationala a romaniei mircea lucescu razvan lucescu bosnia preliminarii cm 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

