Bosnia, coșmarul familiei Lucescu „Il Luce” și Răzvan, ratări la indigo: înfrângeri la Zenica după 1-0 la pauză și puncte pierdute cu outsideri

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a ratat calificarea directă la CM 2026, selecționerul repetând greșelile comise de fiul său, Răzvan, în preliminariile EURO 2012.

Procentajul de 54,17% obținut de națională sub Il Luce este mult sub nivelul campaniilor din ultimii ani în care „tricolorii” s-au calificat sau au jucat barajul.

Naționala României a ratat calificarea directă la CM 2026, după un parcurs dezamăgitor în preliminarii. „Tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu (80 de ani) au terminat pe locul 3 în grupa H, în spatele Austriei și Bosniei, care au jucat la Viena cu bilete pentru Cupa Mondială pe masă.

Mircea Lucescu a ratat calificarea directă la CM 2026 la fel ca Răzvan Lucescu EURO 2012

Eșecul lui „Il Luce” seamănă izbitor cu cel al fiului său, Răzvan Lucescu, în preliminariile EURO 2012. În ambele situații, România a ratat calificarea după înfrângeri suferite în Bosnia.

Ironia sorții: de fiecare dată, „tricolorii” au condus la Zenica cu 1-0 la pauză, dar au pierdut punctele în repriza secundă.

Pe 26 martie 2011, cu Răzvan Lucescu selecționer, România deschidea scorul prin Ciprian Marica (29’), însă gazdele au întors rezultatul cu golurile lui Ibisevic (63’) și Dzeko (83’).

Pe 15 noiembrie 2025, Mircea Lucescu a trecut printr-un scenariu similar: Bîrligea a marcat pentru 1-0 în minutul 17, însă repriza a doua a fost dezastruoasă.

Veteranul Dzeko (39 de ani) a egalat imediat după reluarea jocului ('49), Drăguș a fost eliminat ('68), iar Barjraktarevic ('79) și Tabakovic ('90+3) au stabilit victoria Bosniei, echipă care s-a transformat astfel într-un adevărat coșmar pentru familia Lucescu.

Mircea Lucescu s-a încurcat cu Cipru, Răzvan cu Albania: egaluri după ce echipa condusese

Starturile în preliminarii au fost și ele problematice: Mircea Lucescu a pierdut primul meci acasă, 0-1 cu Bosnia, în timp ce Răzvan Lucescu a debutat cu un egal amar, 1-1, cu Albania, la Piatra Neamț.

Pe 3 septembrie 2010, România deschidea scorul prin Bogdan Stancu ('80), dar Albania egala imediat ('Muzka 87), rezultat ce îl punea deja sub o mare presiune pe Răzvan.

Teoretic, „tricolorii” se luptau pentru calificarea la EURO 2012 cu Franța și Bosnia. Albania, Belarus și Luxemburg erau considerate echipe outsider.

Punctele pierdute cu Albania de Răzvan Lucescu au avut aceeași greutate în economia grupei ca și cele ratate de Mircea Lucescu în Cipru, când România a condus 2-0 și a fost egalată în cele din urmă, 2-2.

Mircea și Răzvan Lucescu, calificări ratate identic

Antrenor Campanie Meciuri în care România a condus și a pierdut puncte Puncte pierdute Mircea Lucescu Preliminarii CM 2026 Cipru – România 2-2, Bosnia – România 3-1 5 Răzvan Lucescu Preliminarii EURO 2012 România – Albania 1-1, Bosnia – România 2-1 5

Răzvan a demisionat după ce a compromis calificarea la EURO 2012

Presiunea asupra lui Răzvan a crescut și mai mult după 0-0 în Belarus, echipă care învinsese Franța, 1-0, la Paris.

Presat de critici, Lucescu jr. și-a dat demisia în martie 2011, imediat după o victorie de consolare, 3-0 cu Bosnia, obținută pe teren propriu, la Giulești.

Succesul nu a mai putut schimba soarta calificării, care era compromisă. Răzvan a fost înlocuit cu Victor Pițurcă, cel pe care îl schimbase în 2009.

Mircea Lucescu mai are șansa barajului pentru CM 2026

Mircea Lucescu încă mai are o șansă de a duce România la CM 2026, prin barajul asigurat după ce echipa a câștigat Liga Națiunilor C.

Problema este că selecționer a ezitat până acum să spună ferm dacă va mai conduce naționala și la play-off-ul din martie 2026.

Există o condiție pe care federalii, cu Burleanu și Stoichiță în frunte, o au pentru a-i da credit lui Lucescu și în play-off. Și anume: el să creadă în continuare că poate califica echipa la Mondial.

Mircea Lucescu, procentaj de 54,17%. Prea puțin și pentru baraj

Naționala României a terminat preliminariile CM 2026 cu 13 puncte din 24 posibile, ceea ce înseamnă un procentaj de 54,17%.

Comparativ cu ultimele opt preliminarii, procentajul obținut de Mircea Lucescu este mai mic decât cel realizat de Edi Iordănescu (73,33% la EURO 2024), Anghel Iordănescu (66,66% la EURO 2016), Victor Pițurcă (63,33% la CM 2014) și Mirel Rădoi (56,66% la CM 2022).

În schimb, procentajul său este mai mare decât performanțele lui Cosmin Contra (46,66% la EURO 2020), Christoph Daum (43,33% la CM 2018) și Răzvan Lucescu / Victor Pițurcă (46,66% la EURO 2012).

Preliminarii Antrenor Puncte (%) Locul în grupă CM 2026 Mircea Lucescu 13 (54,17%) 3 (ratare) EURO 2024 Edi Iordănescu 22 (73,33%) 1 (calificare) CM 2022 Mirel Rădoi 17 (56,66%) 3 (ratare) EURO 2020 Cosmin Contra 14 (46,66%) 4 (ratare) CM 2018 Christoph Daum / Cosmin Contra 13 (43,33%) 4 (ratare) EURO 2016 Victor Pițurcă / Anghel Iordănescu 20 (66,66%) 2 (calificare) CM 2014 Victor Pițurcă 19 (63,33%) 2 (baraj) EURO 2012 Răzvan Lucescu / Victor Pițurcă 14 (46,66%) 3 (ratare)

Rezultatele din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina 1-1, ROMÂNIA - San Marino 7-1

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 8 22-4 (+18) 19 2. Bosnia 8 17-7 (+10) 17 3. România 8 19-10 (+9) 13 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 8 2-39 (-37) 0 Locul 1 s-a calificat direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

