- Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1 (în tur 1-1). Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul oaspeților, a ratat un bonus colosal.
- Gazdele s-au calificat la barajul inter-continental pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Irak a marcat golul calificării la ultima fază, în minutul 90+17, după ce a beneficiat de un penalty acordat în urma interevenției arbitrajului video.
Irak - EAU 2-1. Cosmin Olăroiu a ratat un bonus uriaș
Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic și a scăpat printre degete un bonus imens oferit de șeici.
Federația de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite era dispusă să vireze 5 milioane de euro în conturile românului dacă ar fi dus naționala la turneul final.
În urma rezultatului, Irak s-a calificat la barajul inter-continental, unde sunt calificate deja Bolivia, Noua Caledonie și RD Congo.
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu ratează CM 2026
Naționala pregătită de antrenorul român a deschis scorul în minutul 52 prin Caio Lucas, iar la acel moment conducea la general, după 1-1 în tur.
Irakienii au reușit să restabilească egalitatea prin Meme, în minutul 66.
Partida părea să se îndrepte spre reprizele de prelungire, însă în minutul 90+12 arbitrul a întrerupt jocul pentru un posibil henț în careul Emiratelor, în urma intervenției din camera VAR.
După ce a revăzut faza, „centralul” a dictat penalty pentru Irak, iar Al Ammari a transformat lovitura în minutul 90+17, aducând calificarea la barajul inter-continental pentru Irak.