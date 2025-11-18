Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1 (în tur 1-1). Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul oaspeților, a ratat un bonus colosal.

Gazdele s-au calificat la barajul inter-continental pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Irak a marcat golul calificării la ultima fază, în minutul 90+17, după ce a beneficiat de un penalty acordat în urma interevenției arbitrajului video.

Irak - EAU 2-1 . Cosmin Olăroiu a ratat un bonus uriaș

Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Cupa Mondială din Canada, SUA și Mexic și a scăpat printre degete un bonus imens oferit de șeici.

Federația de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite era dispusă să vireze 5 milioane de euro în conturile românului dacă ar fi dus naționala la turneul final.

În urma rezultatului, Irak s-a calificat la barajul inter-continental, unde sunt calificate deja Bolivia, Noua Caledonie și RD Congo.

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1 . Cosmin Olăroiu ratează CM 2026

Naționala pregătită de antrenorul român a deschis scorul în minutul 52 prin Caio Lucas, iar la acel moment conducea la general, după 1-1 în tur.

Irakienii au reușit să restabilească egalitatea prin Meme, în minutul 66.

Partida părea să se îndrepte spre reprizele de prelungire, însă în minutul 90+12 arbitrul a întrerupt jocul pentru un posibil henț în careul Emiratelor, în urma intervenției din camera VAR.

După ce a revăzut faza, „centralul” a dictat penalty pentru Irak, iar Al Ammari a transformat lovitura în minutul 90+17, aducând calificarea la barajul inter-continental pentru Irak.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport