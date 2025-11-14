Cu cine ne atacă Bosnia! Sursele GOLAZO.ro au aflat surprizele pregătite de rivalul lui Lucescu la Zenica: 6 schimbări!

Sergej Barbarez, selectionerul Bosniei, modifică sistemul și înlocuiește 6 titulari de la 1-0 la București. Vrea să străpungă apărarea „tricolorilor” cu adolescentul și legenda.

Naționala joacă sâmbătă pentru a fi sigură de locul 2 în grupa de calificare.

Dacă învinge la Zenica, e foarte aproape de a-și atinge ținta și de a pătrunde în baraj prin preliminarii, nu datorită Ligii Națiunilor. Am avea un adversar mai ușor teoretic în semifinalele play-off-ului.

Jucăm contra Bosniei schimbate radical

Am mai înfruntat Bosnia o dată în actuala campanie, pe 21 martie, când a pierdut la București, 0-1, deși am dominat și ne-am creat mai multe ocazii.

Totuși, din cauza accidentărilor și suspendărilor, selecționerul Sergej Barbarez e obligat să facă mai multe modificări.

Ce echipă va întâlni sâmbătă România? Potrivit surselor GOLAZO.ro de la Sarajevo, Barbarez ar putea începe cu mai mult de jumătate din formație schimbată față de cea de la București.

Apărare complet nouă: debutant în locul lui Kolasinac

Portarul ar rămâne acelasi: Vasilj (29 de ani, St. Pauli). Evoluează în Bundesliga, e un goalkeeper valoros, dar are probleme la jocul de picior. Cu mingea jos, greșește când e pus sub presiune.

Apărarea s-ar putea schimba total într-o paralelă cu Bosnia din primăvară.

Ar fi Dedic (23, Benfica) pe dreapta, pentru că și-a revenit în urmă cu trei săptămâni după o accidentare.

Stoperi, Muharemovic (22, Sassuolo) și Katic (29, Schalke). Stânga, posibil debutantul Karic (28, Sturm Graz), dacă veteranul Kolasinac (31, Atalanta) nu va putea intra. Acesta de-abia s-a refăcut după o ruptură parțială a ligamentului încrucișat și nu a jucat deloc în acest sezon nici la club, nici la națională.

Vor să ne atace cu veteranul Dzeko și adolescentul Alajbegovic

Aceleași surse GOLAZO.ro susțin că Barbarez ar putea transforma tradiționalul 4-3-3 într-un 4-2-3-1 .

„Închizatori” ar fi Tahirovic (22, Brondby), cel cu „hențul” ignorat de arbitrul Makkelie în tur, si Hadziahmetovic (28, Hull), întors la națională.

Momentul când Tahirovic a atins mingea cu mâna în România - Bosnia 0-1 (foto: captură Antena 1)

Mijlocași ofensivi: Memic (24, Plzen) pe dreapta, Gigovic (23, Young Boys), în centru, playmakerul marcator la 1-0 pe Arena Națională, si Alajbegovic (18, Salzburg). Ultimul e marea revelatie a Bosniei, talentatul adolescent care se impune tot mai mult.

4 selecții și un gol marcat are Alajbegovic la prima naționala a Bosniei

Unic vârf, Dzeko (39, Fiorentina), legenda care mai vrea să joace un Mondial înaintea retragerii.

25,9 ani ar fi media de vârstă a Bosniei dacă Barbarez va alinia acest „11”

BOSNIA LA 1-0 PE ARENA NAȚIONALĂ

Vasilj - Malic, Radeljic, Barisic, Kolasinac - Tahirovic, Sunjic, Gigovic - Demirovic, Dzeko, Dedic

POSIBILA ECHIPĂ A BOSNIEI SÂMBĂTĂ

Vasilj - Dedic, Muharemovic, Katic, Karic - Tahirovic, Hadziahmetovic - Memic, Gigovic, Alajbegovic - Dzeko

