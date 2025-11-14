„Ăsta e punctul nostru slab” VIDEO. Adnan Guso, pronostic înainte de Bosnia - România: „Nu mai suntem forța care am fost” » De ce se joacă la Zenica

Adnan Guso, fost portar la Craiova și Dinamo, a vorbit pentru echipa GOLAZO.ro, la Sarajevo, despre absențele Bosniei și calitățile României, însă atrage atenția: „În tur, Barbarez i-a prins tactica lui Lucescu”.

În martie, „tricolorii” au pierdut acasă, 0-1. Acum e revanșa, la Zenica: „Vreau să bată Bosnia tot cu 1-0”.

Fostul portar al naționalei Bosniei, un uriaș de 1,98 metri, a vorbit despre meciul României de la Zenica și despre speranța lui într-o victorie a conaționalilor, în timp ce admite fără ocolișuri că misiunea nu va fi deloc una ușoară.

Guso, despre Bosnia: „Luăm goluri ușor”

Cum vezi meciul Bosnia - România?

Un meci echilibrat. Nu e nicio favorită clară în acest meci.

Sunt foarte multe absențe importante pentru Bosnia!

Așa e! Avem jucători suspendați, accidentați și incerți. Avem jucători care abia au început să joace, cum e Kolasinac, dar trebuie să fii sută la sută. Am văzut că și România are absenți. E greu să spunem ce va fi. Țin cu Bosnia pentru că e țara mea, dar va fi un meci greu.

Care va fi cea mai grea absență?

Demirovic, care joacă foarte bine împreună cu Dzeko. Sunt un cuplu bun în atac. El aleargă foarte mult ca să câștige mingea. E un jucător deosebit. Are forță, viteză. Îmi pare rău că s-a accidentat.

Care sunt punctele forte și cele mai puțin tari ale Bosniei?

Nu pot să spun ce avem ceva foarte bun. Din ce am văzut în aceste meciuri, n-am avut forța să batem pe cineva clar, poate la 3 goluri diferență.

Nu mai e echipa mare din 2014!

Asta e echipa noastră de acum, una care aleargă mult, care îl are pe Dzeko. Un jucător care leagă lucrurile, care știe să joace. Dacă nu ne luptăm pentru fiecare minge, e greu să batem pe cineva. Dacă e să spun ce avem slab, poate că luăm goluri ușor. Poate apărarea o să fie mai bună.

Lipsesc și fundașii de la București, Radeljic și Barisic!

Sunt accidentați amândoi. O pierdere mare și asta!

„La primul meci, Barbarez i-a prins tactica lui Lucescu”

România cum ți se pare?

Am văzut meciul cu Austria. România a jucat bine, iar austriecii n-au avut foarte multe ocazii. România a jucat și a câștigat în ultimul minut trei puncte.

Cum vezi duelul dintre Barbarez și Mircea Lucescu?

Toată lumea știe cine e Lucescu. E numărul unu din naționala României! A făcut carieră de mare antrenor. Pentru Barbarez, prima sarcină e să refacă naționala Bosniei. Experiența e mai mare pentru Lucescu. Totuși, la primul meci, Barbarez i-a prins tactica lui Lucescu. Asta au spus și cei din Bosnia după acel joc, că tactica lui Barbarez a surprins naționala voastră. A făcut un joc bun.

Nu te văd că-ți place naționala Bosniei!

Nu pot să spun asta, pentru că totuși se bat pentru culorile noastre. Jucătorii dau maximum pe teren. Însă nu mai suntem forța care am fost înainte, cu jucători care evoluau la echipe mari, în Europa. Acum avem tineri, care au fost găsiți în Europa.

Eu de unii nici n-am auzit și văd că joacă la Sturm Graz sau la Udinese, Como. Aceștia sunt copiii ai căror părinți au plecat după război și care s-au născut acolo și vor să joace pentru naționala Bosniei Adnan Guso, fost internațional bosniac

Guso explică de ce joacă Bosnia la Zenica

E o luptă între ultrași și președintele federației.

Da! Și acum e o luptă. Vor să se bată pentru culori și emblema Bosniei. Cred că Vico Zeljkovic a făcut mult pentru federație de când a venit. A făcut terenuri și reguli pentru federație, jucători, oameni din fotbal. El a făcut ceva ce poate altora nu le-a plăcut și de acolo războiul. Înainte de meciul cu România a fost războiul cu biletele. Asta nu ajută naționala. Sunt suporteri care poate de peste 20 de ani merg în toate deplasările cu Bosnia și ar fi bine să fie în tribună.

De ce se alege Zenica și nu Sarajevo?

E un stadion care se umple mereu. Sunt 14.000 de spectatori aproape de teren. Se face o atmosferă bună! Avem stadionul de la Sarajevo, care are pistă de atletism, e departe și nu e așa bună atmosfera. Acum se va face o tribună mai mare la stadionul din Zenica și poți să joci cu 16.000.

Am fost pe teren la Zenica și am văzut că e vechi. Gazonul...

Da, este! Dar gazonul acolo e bun, e făcut după acel baraj cu Portugalia.

Dacă ar fi să alegi un pronostic?

Eu vreau să bată Bosnia cu 1-0. Dacă batem, avem meci direct pentru calificare cu naționala Austriei. Dacă batem, jucăm pentru primul loc la Viena.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport