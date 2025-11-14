„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro +6 foto
Edin Dzeko (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Nationala

„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 14:00
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 20:04
  • Edin Dzeko și Sergej Barbarez, cel mai important jucător și selecționerul Bosniei, au vorbit vineri despre meciul cu „tricolorii”, de sâmbătă. 
  • „Ne iubim țara toți, și bosniacii, și românii, și noi, și voi vrem să fim la Mondial”, a spus faimosul atacant. 
  • Și un mesaj pentru noi de la Dzeko, prin GOLAZO.ro: „V-ați asigurat barajul deja, puteți să vă gândiți la meciurile din martie”. 

Vineri, la ora locală 10:56, 11:56 la București, a început conferința Bosniei înaintea confruntării de sâmbătă, cu România.

Micuța sală de presă a federației de la Sarajevo (BFSBIH) a fost plină cu jurnaliști locali și români. Toți voiau să discute cu Edin Dzeko și Sergej Barbarez, căpitanul și selecționerul „Dragonilor”. Tot ei fuseseră și în primăvară la conferință, pe Arena Națională, la România - Bosnia 0-1.

„Ăsta e punctul nostru slab” VIDEO. Adnan Guso, pronostic înainte de Bosnia - România: „Nu mai suntem forța care am fost” » De ce se joacă la Zenica
Citește și
„Ăsta e punctul nostru slab” VIDEO. Adnan Guso, pronostic înainte de Bosnia - România: „Nu mai suntem forța care am fost” » De ce se joacă la Zenica
Citește mai mult
„Ăsta e punctul nostru slab” VIDEO. Adnan Guso, pronostic înainte de Bosnia - România: „Nu mai suntem forța care am fost” » De ce se joacă la Zenica

Dzeko: „V-am bătut cu 1-0. Ați fost mai buni, dar v-am învins”

A durat 55 de minute și o mare parte din ea a fost tradusă în engleză. La un moment dat însă, ofițerul de presă BFSBIH, Dinko Ceko, a oprit traducerea întrebărilor puse de reporterii bosniaci.

71 de goluri
a marcat Edin Dzeko în 144 de selecții pentru Bosnia (ambele sunt recorduri)

În vârstă de 39 de ani, veteranul Dzeko a început realist: „Putem încheia primii sau pe locul 3, ceea ce n-ar fi bine. Sunt două meciuri speciale pentru mine (n.r. cu noi și Austria), știu ce înseamnă astfel de jocuri. Eu și fiecare dintre colegii mei realizăm ce ne aduce o victorie și ce se întâmplă la un eșec”.

Întrebat despre duelul din tur, a răspuns zâmbind: „V-am bătut cu 1-0. Ați fost mai buni, dar v-am învins. Vă doresc să jucați voi mai bine și acum și Bosnia să câștige încă o dată. Rezultatul contează”.

Aveți o echipă valoroasă, tânără. În această grupă, cu Austria, România și Bosnia, toți credeam că putem fi primii la început. Edin Dzeko, căpitanul Bosniei

Barbarez, pentru GOLAZO.ro: „Cine rezistă, perfect. Cine nu poate, să nu mai facă fotbal”

Cei doi au dialogat cu echipa GOLAZO.ro. Primul, Barbarez. I s-a amintit că Bosnia poate încheia prima în grupă cu două victorii, dar și că poate fi pe locul 3 cu două înfrângeri, fără plasa de siguranță a „tricolorilor”, barajul prin Liga Națiunilor. Dacă termină pe 3, adio Mondial. România are asigurat barajul.

Nu e mai mare presiunea asupra Bosniei în această situație?

Putem face calcule. Pentru mine, câștigăm, pierdem, știu ce înseamnă, însă nu ne oprim. Am zis de sute de ori în carieră, e un privilegiu să avem presiune. Cine rezistă, perfect. Cine nu poate, să nu mai facă fotbal.

Am dormit bine, am un sentiment pozitiv, altfel n-aș fi făcut munca asta, de antrenor. În fiecare zi încep cu gândul la victorie. Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

Dzeko, pentru GOLAZO.ro: „V-ați asigurat barajul deja, puteți să vă gândiți la meciurile din martie”

Dzeko și Kolasinac sunt singurii bosniaci din lotul actual care au jucat la Mondialul din 2014. În lotul nostru, nu avem niciun jucător care să fi evoluat la CM. Noi așteptăm de 28 de ani calificarea.

„Ce înseamnă pentru un fotbalist să fie la o asemenea competiție, fie bosniac, fie român”.

Atacantul Fiorentinei a reacționat: „Nu știam că niciun român din acest grup nu a participat la Mondial. Dar eu vreau să fiu la al doilea”.

A confirmat că noi avem avantajul Ligii Națiunilor: „V-ați asigurat barajul deja, puteți să vă gândiți la meciurile din martie. Noi nu avem această șansă”.

Visul oricărui tânăr e să joace la Mondial. Ne iubim țara toți, și bosniacii, și românii, și vrem să o reprezentăm la cea mai importantă competiție, și noi, și voi. Edin Dzeko, căpitanul Bosniei

A vorbit și el de presiune: „E mereu bună”. Crede că „ambele echipe au calitate. Noi jucăm acasă, avem un mic avantaj. Știm că va fi difici, nu știi niciodată cine va învinge”.

Sergej Barbarez și Edin Dzeko, conferință înainte de Bosnia - România (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Sergej Barbarez și Edin Dzeko, conferință înainte de Bosnia - România (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Edin Dzeko, conferință înainte de Bosnia - România (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sergej Barbarez și Edin Dzeko, conferință înainte de Bosnia - România (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sergej Barbarez și Edin Dzeko, conferință înainte de Bosnia - România (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sergej Barbarez și Edin Dzeko, conferință înainte de Bosnia - România (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sergej Barbarez și Edin Dzeko, conferință înainte de Bosnia - România (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+6 Foto
labels.photo-gallery

„Nu erați pregătiți în 2022. Acum sunteți”

Dzeko nu a uitat de duelul din 2022 de la Zenica, 1-0 pentru Bosnia în Liga Națiunilor.

„Sper să repetăm acea victorie. Atunci aveați un selecționer nou, se schimba generația de jucători.

Nu erați pregătiți atunci. Acum sunteți, generația nouă de jucători are câțiva ani împreună. Și aveți un antrenor cu foarte mare experiență”.

A râs: „Aștept un meci bun și succesul Bosniei”.

Am făcut șase antrenamente, două joi, tactic stăm bine. E important să fim pregătiți psihologic. Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

Barbarez: „Știm totul despre România, analizăm toate detaliile. Trebuie să fim atenți”

Barbarez a vorbit despre naționala noastră. „Invidual, sunteți foarte buni, dar suntem pregătiți pentru ei.

Respectăm România, apreciem ce ați făcut la Euro”, a spus selecționerul.

„Mircea Lucescu? A realizat atât de multe, merită doar respect. E o onoare pentru mine să fiu alături de el”.

Traducerea s-a oprit câteva minute. După protestul jurnaliștilor români, s-a reluat.

Barbarez: „Știm totul despre România, analizăm toate detaliile. Trebuie să fim atenți tot meciul”.

Aș vrea să repetăm meciul de la București. Am fost pregătiți mental, am deschis scorul rapid. Jucătorii au dat totul, au fost un exemplu. Am meritat să ânvingem, ne-am surprins adversarii. Sergej Barbarez, selecționeru Bosniei

Nu a vrut să facă o facă paralelă între generația noastră din anii 1990 și cea actuală, deși a evoluat în Germania în perioada în care Lupescu și Dorinel Munteanu erau acolo.

„Urăsc să să compar timpurile și jucătorii. România a avut jucători fantastici, si are acum. Am fost un fan al României și al antrenorului vostru”.

Am jucat cu mulți români, nu doar cu Pantilimon. Am fost coleg cu Radu la Inter și e foarte bun. Edin Dzeko, căpitanul Bosniei

Citește și

„Aici e marea problemă!” S-au contrazis înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Nu cred că e sigur de poziția lui” + „Cine altcineva să fie?”
Nationala
12:04
„Aici e marea problemă!” S-au contrazis înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Nu cred că e sigur de poziția lui” + „Cine altcineva să fie?”
Citește mai mult
„Aici e marea problemă!” S-au contrazis înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Nu cred că e sigur de poziția lui” + „Cine altcineva să fie?”
„Au dreptate cei cu UE, dar și cei cu Rusia” INTERVIU cu Novak Martinovic despre tensiunile uriașe din Serbia și meciul cu Bosnia: „Sunt cu inima pentru România”
Special
21:35
„Au dreptate cei cu UE, dar și cei cu Rusia” INTERVIU cu Novak Martinovic despre tensiunile uriașe din Serbia și meciul cu Bosnia: „Sunt cu inima pentru România”
Citește mai mult
„Au dreptate cei cu UE, dar și cei cu Rusia” INTERVIU cu Novak Martinovic despre tensiunile uriașe din Serbia și meciul cu Bosnia: „Sunt cu inima pentru România”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
echipa nationala a romaniei romania bosnia edin dzeko preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Nationala
14.11
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!”
Citește mai mult
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Nationala
14.11
Musi are probleme Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Nationala
14.11
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Diverse
14.11
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Citește mai mult
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
00:01
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia  „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 
22:41
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
22:38
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Top stiri din sport
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Diverse
14.11
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Citește mai mult
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Gimnastica
14.11
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Citește mai mult
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Nationala
14.11
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Superliga
14.11
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Citește mai mult
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share