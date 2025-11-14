„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro

Edin Dzeko și Sergej Barbarez, cel mai important jucător și selecționerul Bosniei, au vorbit vineri despre meciul cu „tricolorii”, de sâmbătă.

„Ne iubim țara toți, și bosniacii, și românii, și noi, și voi vrem să fim la Mondial”, a spus faimosul atacant.

Și un mesaj pentru noi de la Dzeko, prin GOLAZO.ro: „V-ați asigurat barajul deja, puteți să vă gândiți la meciurile din martie”.

Vineri, la ora locală 10:56, 11:56 la București, a început conferința Bosniei înaintea confruntării de sâmbătă, cu România.

Micuța sală de presă a federației de la Sarajevo (BFSBIH) a fost plină cu jurnaliști locali și români. Toți voiau să discute cu Edin Dzeko și Sergej Barbarez, căpitanul și selecționerul „Dragonilor”. Tot ei fuseseră și în primăvară la conferință, pe Arena Națională, la România - Bosnia 0-1.

Dzeko: „ V-am bătut cu 1-0 . Ați fost mai buni, dar v-am învins”

A durat 55 de minute și o mare parte din ea a fost tradusă în engleză. La un moment dat însă, ofițerul de presă BFSBIH, Dinko Ceko, a oprit traducerea întrebărilor puse de reporterii bosniaci.

71 de goluri a marcat Edin Dzeko în 144 de selecții pentru Bosnia (ambele sunt recorduri)

În vârstă de 39 de ani, veteranul Dzeko a început realist: „Putem încheia primii sau pe locul 3, ceea ce n-ar fi bine. Sunt două meciuri speciale pentru mine (n.r. cu noi și Austria), știu ce înseamnă astfel de jocuri. Eu și fiecare dintre colegii mei realizăm ce ne aduce o victorie și ce se întâmplă la un eșec”.

Întrebat despre duelul din tur, a răspuns zâmbind: „V-am bătut cu 1-0. Ați fost mai buni, dar v-am învins. Vă doresc să jucați voi mai bine și acum și Bosnia să câștige încă o dată. Rezultatul contează”.

Aveți o echipă valoroasă, tânără. În această grupă, cu Austria, România și Bosnia, toți credeam că putem fi primii la început. Edin Dzeko, căpitanul Bosniei

Barbarez, pentru GOLAZO.ro: „Cine rezistă, perfect. Cine nu poate, să nu mai facă fotbal”

Cei doi au dialogat cu echipa GOLAZO.ro. Primul, Barbarez. I s-a amintit că Bosnia poate încheia prima în grupă cu două victorii, dar și că poate fi pe locul 3 cu două înfrângeri, fără plasa de siguranță a „tricolorilor”, barajul prin Liga Națiunilor. Dacă termină pe 3, adio Mondial. România are asigurat barajul.

Nu e mai mare presiunea asupra Bosniei în această situație?

Putem face calcule. Pentru mine, câștigăm, pierdem, știu ce înseamnă, însă nu ne oprim. Am zis de sute de ori în carieră, e un privilegiu să avem presiune. Cine rezistă, perfect. Cine nu poate, să nu mai facă fotbal.

Am dormit bine, am un sentiment pozitiv, altfel n-aș fi făcut munca asta, de antrenor. În fiecare zi încep cu gândul la victorie. Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

Dzeko, pentru GOLAZO.ro: „ V-ați asigurat barajul deja, puteți să vă gândiți la meciurile din martie”

Dzeko și Kolasinac sunt singurii bosniaci din lotul actual care au jucat la Mondialul din 2014. În lotul nostru, nu avem niciun jucător care să fi evoluat la CM. Noi așteptăm de 28 de ani calificarea.

„Ce înseamnă pentru un fotbalist să fie la o asemenea competiție, fie bosniac, fie român”.

Atacantul Fiorentinei a reacționat: „Nu știam că niciun român din acest grup nu a participat la Mondial. Dar eu vreau să fiu la al doilea”.

A confirmat că noi avem avantajul Ligii Națiunilor: „V-ați asigurat barajul deja, puteți să vă gândiți la meciurile din martie. Noi nu avem această șansă”.

Visul oricărui tânăr e să joace la Mondial. Ne iubim țara toți, și bosniacii, și românii, și vrem să o reprezentăm la cea mai importantă competiție, și noi, și voi. Edin Dzeko, căpitanul Bosniei

A vorbit și el de presiune: „E mereu bună”. Crede că „ambele echipe au calitate. Noi jucăm acasă, avem un mic avantaj. Știm că va fi difici, nu știi niciodată cine va învinge”.

„Nu erați pregătiți în 2022. Acum sunteți”

Dzeko nu a uitat de duelul din 2022 de la Zenica, 1-0 pentru Bosnia în Liga Națiunilor.

„Sper să repetăm acea victorie. Atunci aveați un selecționer nou, se schimba generația de jucători.

Nu erați pregătiți atunci. Acum sunteți, generația nouă de jucători are câțiva ani împreună. Și aveți un antrenor cu foarte mare experiență”.

A râs: „Aștept un meci bun și succesul Bosniei”.

Am făcut șase antrenamente, două joi, tactic stăm bine. E important să fim pregătiți psihologic. Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

Barbarez: „Știm totul despre România, analizăm toate detaliile. Trebuie să fim atenți”

Barbarez a vorbit despre naționala noastră. „Invidual, sunteți foarte buni, dar suntem pregătiți pentru ei.

Respectăm România, apreciem ce ați făcut la Euro”, a spus selecționerul.

„Mircea Lucescu? A realizat atât de multe, merită doar respect. E o onoare pentru mine să fiu alături de el”.

Traducerea s-a oprit câteva minute. După protestul jurnaliștilor români, s-a reluat.

Barbarez: „Știm totul despre România, analizăm toate detaliile. Trebuie să fim atenți tot meciul”.

Aș vrea să repetăm meciul de la București. Am fost pregătiți mental, am deschis scorul rapid. Jucătorii au dat totul, au fost un exemplu. Am meritat să ânvingem, ne-am surprins adversarii. Sergej Barbarez, selecționeru Bosniei

Nu a vrut să facă o facă paralelă între generația noastră din anii 1990 și cea actuală, deși a evoluat în Germania în perioada în care Lupescu și Dorinel Munteanu erau acolo.

„Urăsc să să compar timpurile și jucătorii. România a avut jucători fantastici, si are acum. Am fost un fan al României și al antrenorului vostru”.

Am jucat cu mulți români, nu doar cu Pantilimon. Am fost coleg cu Radu la Inter și e foarte bun. Edin Dzeko, căpitanul Bosniei

