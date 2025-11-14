- România mai are două meciuri de jucat în campania de calificare pentru CM 2026: cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă
- Naționala noastră este însă sigură de locul de baraj la turneul final
Specialiștii de la Football Meets Data au făcut cele mai noi calcule pentru calificarea la turneul final din America de Nord.
„Din cele 10.000 de simulări ale noastre, în toate au ieșit 6 echipe care sunt sigure de baraj: Albania, Italia, Cehia, Suedia, Țara Galilor și Macedonia de Nord”, au precizat statisticienii.
Aceștia nu au inclus România pe listă, deoarece naționala lui Mircea Lucescu mai are încă șanse matematice la calificarea directă, de pe locul 1.
Cum s-ar obține aceasta? România trebuie să obțină 6 puncte cu Bosnia și San Marino, iar Austria să obțină doar un punct din meciurile cu Cipru și Bosnia.
În aceeași situație mai sunt Turcia, Irlanda și Polonia, cu șanse teoretice la locul 1.
Galerie foto (22 imagini)
România va afla adversarii din baraj la 3 zile după meciul cu San Marino
De pe poziția secundă, vom intra la tragerea la sorți în urna 2 sau 3. Momentan, potrivit punctajului actual în topul FIFA, suntem în bolul 3, dar putem face un pas înainte.
Indiferent de varianta în care ne vom regăsi, joia viitoare, când se va efectua tragerea la sorți, se vor stabili și meciurile din finale.
Gazda acestor meciuri nu va mai ține cont de nici un criteriu sportiv, ci va fi decisă de tragerea la sorți. Data meciurilor din finale e 31 martie 2026.
Pe scurt, ceea ce trebuie să știm despre miza meciului cu Bosnia, de sâmbătă, se regăsește în tabelul următor: lista adversarilor posibili la primul baraj în funcție de ceea ce reușim la Zenica:
|VICTORIE
|REMIZĂ
|EȘEC
|Jucăm acasă
|Jucăm în deplasare
|Jucăm în deplasare
|Slovacia
|Scoția
|Italia
|Cehia
|Ungaria
|Turcia
|Albania
|Țara Galilor
|Ucraina
|Kosovo
|Slovacia / Cehia
|Polonia
În cea mai fericită variantă pentru noi, pe axa meciul de mâine, cel de marți, cu San Marino și apoi tragerea la sorți, de joia viitoare, am putea fi în următorul scenariu
- Jucăm primul baraj, acasă, cu Albania
- Jucăm finala barajului, tot acasă, cu Polonia
În schimb, în cel mai negru scenariu, joia viitoare am putea fi în următoarea situație:
- Jucăm primul baraj, în deplasare, cu Italia
- Am avea al doilea baraj, tot în deplasare, cu Scoția