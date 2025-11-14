Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul +22 foto
România mai are două meciuri de jucat în campania de calificare pentru CM 2026. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul

Publicat: 14.11.2025, ora 18:23
Actualizat: 14.11.2025, ora 19:57
  • România mai are două meciuri de jucat în campania de calificare pentru CM 2026: cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă
  • Naționala noastră este însă sigură de locul de baraj la turneul final

Specialiștii de la Football Meets Data au făcut cele mai noi calcule pentru calificarea la turneul final din America de Nord.

Care e miza cu Bosnia Diferența dintre victorie, egal și eșec: pentru fiecare situație ne așteaptă o altă listă de adversari la baraj
Care e miza cu Bosnia Diferența dintre victorie, egal și eșec: pentru fiecare situație ne așteaptă o altă listă de adversari la baraj
Care e miza cu Bosnia Diferența dintre victorie, egal și eșec: pentru fiecare situație ne așteaptă o altă listă de adversari la baraj

„Din cele 10.000 de simulări ale noastre, în toate au ieșit 6 echipe care sunt sigure de baraj: Albania, Italia, Cehia, Suedia, Țara Galilor și Macedonia de Nord”, au precizat statisticienii.

Aceștia nu au inclus România pe listă, deoarece naționala lui Mircea Lucescu mai are încă șanse matematice la calificarea directă, de pe locul 1.

Cum s-ar obține aceasta? România trebuie să obțină 6 puncte cu Bosnia și San Marino, iar Austria să obțină doar un punct din meciurile cu Cipru și Bosnia.

În aceeași situație mai sunt Turcia, Irlanda și Polonia, cu șanse teoretice la locul 1.

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România va afla adversarii din baraj la 3 zile după meciul cu San Marino

De pe poziția secundă, vom intra la tragerea la sorți în urna 2 sau 3. Momentan, potrivit punctajului actual în topul FIFA, suntem în bolul 3, dar putem face un pas înainte.

Indiferent de varianta în care ne vom regăsi, joia viitoare, când se va efectua tragerea la sorți, se vor stabili și meciurile din finale.

Gazda acestor meciuri nu va mai ține cont de nici un criteriu sportiv, ci va fi decisă de tragerea la sorți. Data meciurilor din finale e 31 martie 2026.

Pe scurt, ceea ce trebuie să știm despre miza meciului cu Bosnia, de sâmbătă, se regăsește în tabelul următor: lista adversarilor posibili la primul baraj în funcție de ceea ce reușim la Zenica:

VICTORIEREMIZĂEȘEC
Jucăm acasăJucăm în deplasareJucăm în deplasare
SlovaciaScoțiaItalia
CehiaUngariaTurcia
AlbaniaȚara GalilorUcraina
KosovoSlovacia / CehiaPolonia

În cea mai fericită variantă pentru noi, pe axa meciul de mâine, cel de marți, cu San Marino și apoi tragerea la sorți, de joia viitoare, am putea fi în următorul scenariu

  • Jucăm primul baraj, acasă, cu Albania
  • Jucăm finala barajului, tot acasă, cu Polonia

În schimb, în cel mai negru scenariu, joia viitoare am putea fi în următoarea situație:

  • Jucăm primul baraj, în deplasare, cu Italia
  • Am avea al doilea baraj, tot în deplasare, cu Scoția

Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
18:10
Musi are probleme Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Trebuie să plătească despăgubiri Clubul din Bundesliga a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a unui jucător » Ce s-a întâmplat
16:19
Trebuie să plătească despăgubiri Clubul din Bundesliga a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a unui jucător » Ce s-a întâmplat
Trebuie să plătească despăgubiri Clubul din Bundesliga a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a unui jucător » Ce s-a întâmplat

CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!"
14.11
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!”
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
14.11
Musi are probleme Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
14.11
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
14.11
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
14.11
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite"
14.11
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!" Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14.11
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul"
14.11
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”

