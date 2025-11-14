România mai are două meciuri de jucat în campania de calificare pentru CM 2026: cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă

Naționala noastră este însă sigură de locul de baraj la turneul final

Specialiștii de la Football Meets Data au făcut cele mai noi calcule pentru calificarea la turneul final din America de Nord.

„Din cele 10.000 de simulări ale noastre, în toate au ieșit 6 echipe care sunt sigure de baraj: Albania, Italia, Cehia, Suedia, Țara Galilor și Macedonia de Nord”, au precizat statisticienii.

Aceștia nu au inclus România pe listă, deoarece naționala lui Mircea Lucescu mai are încă șanse matematice la calificarea directă, de pe locul 1.

Cum s-ar obține aceasta? România trebuie să obțină 6 puncte cu Bosnia și San Marino, iar Austria să obțină doar un punct din meciurile cu Cipru și Bosnia.

În aceeași situație mai sunt Turcia, Irlanda și Polonia, cu șanse teoretice la locul 1.

România va afla adversarii din baraj la 3 zile după meciul cu San Marino

De pe poziția secundă, vom intra la tragerea la sorți în urna 2 sau 3. Momentan, potrivit punctajului actual în topul FIFA, suntem în bolul 3, dar putem face un pas înainte.

Indiferent de varianta în care ne vom regăsi, joia viitoare, când se va efectua tragerea la sorți, se vor stabili și meciurile din finale.

Gazda acestor meciuri nu va mai ține cont de nici un criteriu sportiv, ci va fi decisă de tragerea la sorți. Data meciurilor din finale e 31 martie 2026.

Pe scurt, ceea ce trebuie să știm despre miza meciului cu Bosnia, de sâmbătă, se regăsește în tabelul următor: lista adversarilor posibili la primul baraj în funcție de ceea ce reușim la Zenica:

VICTORIE REMIZĂ EȘEC Jucăm acasă Jucăm în deplasare Jucăm în deplasare Slovacia Scoția Italia Cehia Ungaria Turcia Albania Țara Galilor Ucraina Kosovo Slovacia / Cehia Polonia

În cea mai fericită variantă pentru noi, pe axa meciul de mâine, cel de marți, cu San Marino și apoi tragerea la sorți, de joia viitoare, am putea fi în următorul scenariu

Jucăm primul baraj, acasă, cu Albania

Jucăm finala barajului, tot acasă, cu Polonia

În schimb, în cel mai negru scenariu, joia viitoare am putea fi în următoarea situație:

Jucăm primul baraj, în deplasare, cu Italia

Am avea al doilea baraj, tot în deplasare, cu Scoția

