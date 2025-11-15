Probleme tehnice FOTO. Platforma pe care românii urmăreau meciul cu Bosnia a cedat în primele minute

Prima Play, platforma de streaming a Clever Media Group, companie care deține atât Prima TV cât și canalele Prima Sport a avut probleme tehnice la începutul meciului dintre Bosnia și România.

Meciul dintre Bosnia și România a fost transmis în direct pe Prima TV. Abonații Prima Play au putut urmări partida de la Zenica și pe platforma de streaming, contra unui abonament lunar.

Prima Play, probleme logistice la începutul meciului Bosnia - România

La începutul partidei din Bosnia, abonații Prima Play, mulți din afara României, au întâmpinat probleme cu platforma de streaming a grupului care patronează Prima TV.

Mai mulți abonați ai Prima Play s-au plâns că nu au putut vedea începutul partidei din cauza problemelor tehnice.

Situația s-a remediat însă la câteva minute de la startul partidei.

30 de lei pe lună este prețul unui abonament pe Prima Play

Probleme tehnice pe platforma Prima Play

Bosnia - România, echipele de start

Bosnia: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic Rezerve: Hadzikic, Zlomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetivic, Saric, Alajbegovic

Hadzikic, Zlomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetivic, Saric, Alajbegovic Antrenor: Sergej Barbarez

Sergej Barbarez România: Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R.Marin, Tănase, Petrila, Sorescu

Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R.Marin, Tănase, Petrila, Sorescu Antrenor: Mircea Lucescu

Mircea Lucescu Stadion: Bilino Polje, Zenica

Bilino Polje, Zenica Arbitru: Michael Oliver (Anglia) / Asistenți: Stuart Burt și James Mainwaring (ambii din Anglia) / Rezervă: Chris Kavanagh (Anglia) / Camera VAR: Michael Salisbury și Peter Bankes (ambii din Anglia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport