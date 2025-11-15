Vedeta FCSB e din nou în tribune MM Stoica: „Cel mai important jucător de la FCSB n-a fost considerat niciodată important la națională”
  • Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al FCSB, a comentat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a-l lăsa pe Darius Olaru (27 de ani) în afara lotului la partida cu Bosnia.
  • Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Pe lângă Olaru, selecționerul a ales să nu se bazeze la meciul de la Zenica nici pe Ștefan Baiaram și Louis Munteanu.

Mihai Stoica, după ce Lucescu nu l-a luat în lot pe Olaru: „Nu a fost niciodată foarte important pentru națională”

Oficialul FCSB este de părere că Darius Olaru nu a fost luat nici măcar pe bancă la partida cu Bosnia deoarece Mircea Lucescu are alte două opțiuni pe postul liderului campioanei, pe care le consideră mai potrivite.

„Cred că alternativa la Ianis Hagi este Florin Tănase. Fac și eu supoziții, iar Darius Olaru nu prea a fost niciodată foarte important pentru echipa națională. Este cel mai important jucător al nostru, dar la națională niciodată nu a fost considerat un jucător important.

Mai mult, a început pe bancă meciuri, acum văd că e în tribune. E o opțiune și nu e absolut nimic de reproșat. Bănuiesc că Lucescu se gândește la fiecare poziție ce alternative are. Și dacă are două alternative pe poziție, clar, renunță la unul dintre jucătorii de pe bancă.

Cred că același lucru e valabil și pentru Louis Munteanu. Și acolo sunt Drăguș, Bîrligea, ar fi al treilea”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de sport.ro.

Așa cred eu că a gândit selecționerul, mai departe nu contează decât să reușim să câștigăm. Nu cred că va fi foarte ușor, la câte absențe are Bosnia poate ne va fi mai ușor Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Bosnia - România, echipele de start

  • Bosnia: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic
  • Rezerve: Hadzikic, Zlomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetivic, Saric, Alajbegovic
  • Antrenor: Sergej Barbarez
  • România: Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
  • Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R.Marin, Tănase, Petrila, Sorescu
  • Antrenor: Mircea Lucescu

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

