Ne-au sfâșiat imnul! Bosniacii s-au răzbunat și ne-au fluierat asurzitor tot momentul imnului nostru

BOSNIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” au fost întâmpinați ostil pe arena Bilino Polje din Zenica.

Ne-au huiduit imnul de la un capăt la altul. Nu s-a auzit deloc. Și s-a strigat repetat „țiganii, țiganii”.

O atmosferă greu de descris la Zenica, pe stadionul Bilino Polje. Încinsă la maximă, un vulcan în clocot, chiar dacă bătrâna arenă e foarte veche, aproape că stă să se prăbușească.

Nu se mai aude nimic când se fluieră. Și se răzbună: „Țiganii”

Fanii bosniaci ne fluieră, ne huiduie de nu se mai aude nimic, zgomotul e asurzitor.

Suporterii rivalilor s-au înfuriat când au văzut postarea fanilor dinamoviști, care îl glorificau pe generalul sârb Ratko Mladic, condamnat pentru crime de război în sângerosul conflict bosniac din prima jumătate a anilor ‘90.

Când portarii noștri au ieșit la încălzire, bosniacii au strigat „Țiganii, țiganii”.

Primul „România, România” din colțul peluzei hiperpăzite de trupele speciale

La apariția titularilor, susținătorii „tricolorilor” din colțul peluzei Nord au răspuns cu un „România, România” puternic.

Sunt hiperpăziți de trupele de elită ale poliției locale la un meci considerat de cel mai înalt risc, pe un stadion pe care vezi polițiști la fiecare pas, în uniforme albastre, verzi sau de camuflaj.

Plus cei în civil, pe care îi recunoști doar dacă le vezi legitimațiile ascunse sub jachete.

Dar controlul făcut de polițiste fanelor venite din România a fost agresiv. Uneori peste limita acceptabilă.

Un jurnalist din Sarajevo ne spune: „Va fi nebunie în tribune dacă Bosnia înscrie”

Când crainicul anunța numele jucătorilor noștri, aproape că nu se auzeau de fluieratul prelung.

Apoi, bosniacii au uitat de noi, începând să fredoneze pe o singură voce o melodie populară locală.

Un jurnalist de la o televiziune din Sarajevo ne spune că „va fi nebunie în tribune dacă Bosnia înscrie. Dacă nu, se va liniști cu trecerea timpului” .

Colțul nostru de peluză se umple tot mai mult. Încă puțin și ies jucătorii pentru imn.

Zgomot infernal la imnul nostru. Nu s-a auzit deloc

Se așteaptă zgomot infernal la imnul tricolor. Și așa e. Pe Bilino Polje din Zenica, tot stadionul ne-a fluierat imnul de la un capăt la altul. Nu s-a auzit deloc.

Imnul Bosniei a fost cântat de întreg stadionul. Și iar „țiganii, țiganii”. Așa a început jocul.

