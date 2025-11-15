Bîrligea i-a amuțit pe bosniaci FOTO. Atacantul celor de la FCSB a deschis scorul cu o execuție de senzație + Ironie la adresa lui Radu Petrescu

- BOSNIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a deschis scorul pentru „tricolori”, în minutul 17 al partidei.
România a redus la tăcere asistența ostilă de pe stadionul Bilino Polje din Zenica, cu o execuție de excepție.
BOSNIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea, gol superb la Zenica
În minutul 17, Alexandru Chipciu l-a lansat excelent pe partea stângă pe Valentin Mihăilă.
Jucătorul celor de la Rizespor a reușit să-i ia fața lui Arjan Malic, a centrat la firul ierbii, în mijlocul careului, de unde Daniel Bîrligea a reluat cu o scăriță elegantă peste portarul advers.
Galerie foto (20 imagini)
Pentru Bîrligea a fost cel de-al doilea gol, în 6 selecții la echipa națională.
Cu doar câteva minute înainte de golul atacantul celor de la FCSB, Mihăilă a ratat o șansă mare, după ce a ajuns în situație de 1 la 1 cu Vasilj.
Bîrligea și Mihăilă l-au ironizat pe Radu Petrescu
După ce și-a dus la capăt celebrarea inițială, Bîrligea a ținut să se bucure și alături de Valentin Mihăilă.
Cei doi au imitat gestul facut de jucătorul celor de la FCSB la adresa arbitrului Radu Petrescu, după ce acesta l-a eliminat în meciul cu FC Hermannstadt.
Bosnia - România, echipele de start
- Bosnia: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic
- Rezerve: Hadzikic, Zlomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetivic, Saric, Alajbegovic
- Antrenor: Sergej Barbarez
- România: Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
- Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R.Marin, Tănase, Petrila, Sorescu
- Antrenor: Mircea Lucescu
- Stadion: Bilino Polje, Zenica
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia) / Asistenți: Stuart Burt și James Mainwaring (ambii din Anglia) / Rezervă: Chris Kavanagh (Anglia) / Camera VAR: Michael Salisbury și Peter Bankes (ambii din Anglia)