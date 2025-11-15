Bîrligea i-a amuțit pe bosniaci FOTO. Atacantul celor de la FCSB a deschis scorul cu o execuție de senzație + Ironie la adresa lui Radu Petrescu

BOSNIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a deschis scorul pentru „tricolori”, în minutul 17 al partidei.

România a redus la tăcere asistența ostilă de pe stadionul Bilino Polje din Zenica, cu o execuție de excepție.

BOSNIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea, gol superb la Zenica

În minutul 17, Alexandru Chipciu l-a lansat excelent pe partea stângă pe Valentin Mihăilă.

Jucătorul celor de la Rizespor a reușit să-i ia fața lui Arjan Malic, a centrat la firul ierbii, în mijlocul careului, de unde Daniel Bîrligea a reluat cu o scăriță elegantă peste portarul advers.

Pentru Bîrligea a fost cel de-al doilea gol, în 6 selecții la echipa națională.

Cu doar câteva minute înainte de golul atacantul celor de la FCSB, Mihăilă a ratat o șansă mare, după ce a ajuns în situație de 1 la 1 cu Vasilj.

Bîrligea și Mihăilă l-au ironizat pe Radu Petrescu

După ce și-a dus la capăt celebrarea inițială, Bîrligea a ținut să se bucure și alături de Valentin Mihăilă.

Cei doi au imitat gestul facut de jucătorul celor de la FCSB la adresa arbitrului Radu Petrescu, după ce acesta l-a eliminat în meciul cu FC Hermannstadt.

Gestul prin care Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă l-au ironizat pe Radu Petrescu (FOTO: captură Prima TV)

Bosnia - România, echipele de start

Bosnia: Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic

Vasilj - Malic, Katic, Burnic, Muharemovic - Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic - Dedic, Dzeko, Memic Rezerve: Hadzikic, Zlomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetivic, Saric, Alajbegovic

Hadzikic, Zlomislic, Hadzikadunic, Kolasinac, Gigovic, Tabakovic, Basic, Hadziahmetivic, Saric, Alajbegovic Antrenor: Sergej Barbarez

Sergej Barbarez România: Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă Rezerve: Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R.Marin, Tănase, Petrila, Sorescu

Târnovanu, Aioani, Rus, Drăguș, Bancu, Screciu, Eissat, Miculescu, R.Marin, Tănase, Petrila, Sorescu Antrenor: Mircea Lucescu

Stadion: Bilino Polje, Zenica

Bilino Polje, Zenica Arbitru: Michael Oliver (Anglia) / Asistenți: Stuart Burt și James Mainwaring (ambii din Anglia) / Rezervă: Chris Kavanagh (Anglia) / Camera VAR: Michael Salisbury și Peter Bankes (ambii din Anglia)

