Titular bosniac, blocat de austrieci Selecționerul Sergej Barbarez, nevoit să schimbe echipa în ziua meciului cu România: „Nu e fair-play”

Selecționerul Bosniei și Herțegovina, Sergej Barbarez, nu a putut folosi împotriva României echipa de start pe care a pregătit-o pentru confruntarea de foc de la Zenica.

Federația austrică i-a dat planurile peste cap selecționerului Bosniei și Herțegovina: nu a acordat permisiunea pentru ca Emir Karić (28 de ani, Strum Graz), fost internațional de tineret austriac, să poată evolua contra României.

Austria a blocat folosirea unui titular din naționala Bosniei

Emir Karić, care deține cetățenia austriacă și, din 2024, și pe cea bosniacă, a fost convocat în premieră de selecționerul Bosniei. Fotbalistul s-a născut la Linz, Austria, pe 9 iunie 1997, iar în luna octombrie 2024 Consilul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina i-a acordat cetățenia bosniacă la recomandarea Asociației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina .

Barbarez l-a chemat pe Emir Karić pentru a acoperi absența fundașului stânga Nihad Mujakic (Eyüpspor), suspendat cu România pentru cumul de cartonașe galbene.

Planul lui Barbarez era ca Emir Karić să intre direct în echipa de start a Bosniei împotriva României. Numai că planul său a fost spulberat chiar în ziua meciului.

Sergej Barbarez atacă Federația din Austria: „Nu sunt lucruri fair‑play”

Selecționerul a dezvăluit că Emir Karić nu face parte din lot, deoarece federația bosniacă nu a primit aprobarea din partea federației austriece.

„Doar cazul lui Karić a fost o problemă, pentru că nu am primit acordul federației austriece. Nu sunt lucruri fair‑play, dar ce să facem. Vom merge fără el și să câștigăm meciul.

Karić era planificat să joace fundaș stânga, dar nu poate să joace. Dedić va juca fundaș dreapta, iar Malić fundaș stânga.

Amândoi sunt rapizi, agresivi și buni jucători. Cred că suntem bine acoperiți acolo”, a declarat Sergej Barbarez înaintea meciului, pentru BHT 1, citat de site-ul reprezentacija.ba.

Naționala Bosniei și Herțegovinei luptă cu Austria pentru calificarea directă la CM 2026.

